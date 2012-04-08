Araştırma oyunseverlerin fiziksel ürünlere ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor

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İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında sadece fiziksel medya üzerinden erişebildiğimiz oyunlara artık her çeşit platformdan çevrimiçi olarak da erişebiliyoruz. Bu da zaman zaman fiziksel medya yerine oyuncuların dijital platformlara yöneleceği ve fiziksel medya satışlarının düşeceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Ancak araştırmalar eğilimin farklı olduğunu gösteriyor.
Wedbush Securities tarafından yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin dijital medyaya yönlendiği düşüncesinin kısmen yanlış olduğu ve hardcore oyuncuların fiziksel medyaya bağlı olduğu belirtiliyor.
Pek çok yatırımcı tarafından da benimsenmeye başlanan bu anlayış aslında kısmen doğru. Gündelik oyuncular fiziksel ürünlerden mobil ve sanal oyunlara yönelirken hardcore oyuncular ise geleneksel yöntemlere bağımlı kalmayı tercih ediyor. Firma farklı oyun konsollarının satış rakamlarına göre oyuncu eğilimlerini tahlil etmiş.
Geçen yıl Xbox 360 yazılım satışları yüzde 12 artarken PS3 yazılım satışları yüzde 4 artış gösterdi. Bu hardcore fiziksel oyunların hakimiyetinin devam ettiğini gösteriyor. Yine geçen yıl DS yazılım satışları yüzde 21 azalırken, Wii yazılım satışları yüzde 31 düşüş gösterdi. Bu da gündelik oyuncuların dijital oyunlara eğiliminin kısıtlı olduğunu, dijital oyunlara yönelse de satışlara etkisinin olmadığını gösteriyor.
Bu yıl durgunluk dönemine giren oyun pazarının yıl sonlarına doğru ivme kazanacağı da vurgulanıyor.
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orjinal urunleri kutusunda rafinda tutmak baskadir ...
gamepad in tuşlarına basmak için fiziksel kas kuvveti gerekmiyor mu :D
öyle bir yönlendirmeli haber yapmışsınız ki !
görende insan evriminin son aşamasına gelmiş de !
her şeyi para-normal, psişik beyin güçü ile kullanıyoruz sanacak, bunu okuyanlar ! :D
ben ps3'ü beyin gücümle kullanıyorum kardeş sen git xbox karşısından hopla zıpla !
diye mesaj mı yazmamı istiyorsunuz !? sizin amacınız ne dir !
ne dir bu xbox için yapılan yönlendirmeli gizli reklamın amacı !?
MS bu haber için size kaç para verdi ?
kutulu oyunum bulunmuyor
ben arşivimi steamde yapıyorum yüklemeye her zaman hazır.
benım kutulu olarak ilgimi çeken sürümler sadece koleksıyon versıyonlar star craftı unutmam koleksıyon versıyonunda tshırt ve bırde koye vardı hayran kalmıstı.
bence kutulu oyunların en cok ılgımı ceken kısımları koleksıyon versıyonları
Hehe öyle öyle.
Manyak mısın nesin ya!
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