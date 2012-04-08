Araştırma oyunseverlerin fiziksel ürünlere ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında sadece fiziksel medya üzerinden erişebildiğimiz oyunlara artık her çeşit platformdan çevrimiçi olarak da erişebiliyoruz. Bu da zaman zaman fiziksel medya yerine oyuncuların dijital platformlara yöneleceği ve fiziksel medya satışlarının düşeceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Ancak araştırmalar eğilimin farklı olduğunu gösteriyor.





Wedbush Securities tarafından yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin dijital medyaya yönlendiği düşüncesinin kısmen yanlış olduğu ve hardcore oyuncuların fiziksel medyaya bağlı olduğu belirtiliyor.





Pek çok yatırımcı tarafından da benimsenmeye başlanan bu anlayış aslında kısmen doğru. Gündelik oyuncular fiziksel ürünlerden mobil ve sanal oyunlara yönelirken hardcore oyuncular ise geleneksel yöntemlere bağımlı kalmayı tercih ediyor. Firma farklı oyun konsollarının satış rakamlarına göre oyuncu eğilimlerini tahlil etmiş.





Geçen yıl Xbox 360 yazılım satışları yüzde 12 artarken PS3 yazılım satışları yüzde 4 artış gösterdi. Bu hardcore fiziksel oyunların hakimiyetinin devam ettiğini gösteriyor. Yine geçen yıl DS yazılım satışları yüzde 21 azalırken, Wii yazılım satışları yüzde 31 düşüş gösterdi. Bu da gündelik oyuncuların dijital oyunlara eğiliminin kısıtlı olduğunu, dijital oyunlara yönelse de satışlara etkisinin olmadığını gösteriyor.





Bu yıl durgunluk dönemine giren oyun pazarının yıl sonlarına doğru ivme kazanacağı da vurgulanıyor.