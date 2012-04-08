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Araştırma oyunseverlerin fiziksel ürünlere ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
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13
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında sadece fiziksel medya üzerinden erişebildiğimiz oyunlara artık her çeşit platformdan çevrimiçi olarak da erişebiliyoruz. Bu da zaman zaman fiziksel medya yerine oyuncuların dijital platformlara yöneleceği ve fiziksel medya satışlarının düşeceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Ancak araştırmalar eğilimin farklı olduğunu gösteriyor.

Wedbush Securities tarafından yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin dijital medyaya yönlendiği düşüncesinin kısmen yanlış olduğu ve hardcore oyuncuların fiziksel medyaya bağlı olduğu belirtiliyor.

Pek çok yatırımcı tarafından da benimsenmeye başlanan bu anlayış aslında kısmen doğru. Gündelik oyuncular fiziksel ürünlerden mobil ve sanal oyunlara yönelirken hardcore oyuncular ise geleneksel yöntemlere bağımlı kalmayı tercih ediyor. Firma farklı oyun konsollarının satış rakamlarına göre oyuncu eğilimlerini tahlil etmiş.

Geçen yıl Xbox 360 yazılım satışları yüzde 12 artarken PS3 yazılım satışları yüzde 4 artış gösterdi. Bu hardcore fiziksel oyunların hakimiyetinin devam ettiğini gösteriyor. Yine geçen yıl DS yazılım satışları yüzde 21 azalırken, Wii yazılım satışları yüzde 31 düşüş gösterdi. Bu da gündelik oyuncuların dijital oyunlara eğiliminin kısıtlı olduğunu, dijital oyunlara yönelse de satışlara etkisinin olmadığını gösteriyor.

Bu yıl durgunluk dönemine giren oyun pazarının yıl sonlarına doğru ivme kazanacağı da vurgulanıyor.

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sorceress 7 yıl en beğenilen
Bir oyunun kutulu satışı 50 dolar olduğunda, dijital satışı da neredeyse aynı fiyata sunuluyor. Nerede kaldı dijitalin avantajı? Kimi zaman dijitalde indirim oluyor ancak kutulu kitapçıklı olmadığından dolayı bir anlamı yok. Ayrıca dijital oyunun bana göre anlamı sıfır (0). 50 gb kotanın olduğu yerde dijital satışın zaten bir anlamı yok. Kusura bakmayın ama 1 mb ile kimsenin tırmalamaya niyeti yoktur kanımca. Her zaman fiziksel medya, kutu ve kitapçıklı, durumum elverdiği ölçüde de kolleksiyon sürümleri oyun ile daha fazla bütünleşmeme olanak sağlıyor ve aldığım ürünün gerçekten de var olduğunu hissettiriyor.
Bir oyunun kutulu satışı 50 dolar olduğunda, dijital satışı da neredeyse aynı fiyata sunuluyor. Nerede kaldı dijitalin avantajı? Kimi zaman dijitalde indirim o...
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orithyia 3 yıl
xbox mı ps mi :D
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maltezhe 7 yıl
görende insan evriminin son aşamasına gelmiş de !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MERCURY2000 7 yıl
Kutulu candır. Onun o kutusunu kendi ellerinle açmak, kitapçıkları kurcalamak ayrı bir keyif.
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E_Aydin35 7 yıl
Yani şu sıralar bu gerçekden sıkca gündemde durdu bir kaç firmanın gerekli karı yapamaması Game'inkapanması falan ama elbet'deki bu sadece bir dönemlıkde olabilir ileride n eolucağını kimse bilemez ha tabi benım elbetdeki tercihim her zman kutulu bir oyun almak adın aolucaktır ama ben bir tek değil bütün, oyuncularının büyük yüzdeliği bunu söylüyor, gösteriyor..
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artenis 7 yıl
Fiziksel olarak bulunmasi elbette her oyuncunun hesabina gelir -
orjinal urunleri kutusunda rafinda tutmak baskadir ...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
leyn ben beyin gücü ile mi gamepad é basıyorum ! :)
gamepad in tuşlarına basmak için fiziksel kas kuvveti gerekmiyor mu :D
öyle bir yönlendirmeli haber yapmışsınız ki !
görende insan evriminin son aşamasına gelmiş de !
her şeyi para-normal, psişik beyin güçü ile kullanıyoruz sanacak, bunu okuyanlar ! :D
ben ps3'ü beyin gücümle kullanıyorum kardeş sen git xbox karşısından hopla zıpla !
diye mesaj mı yazmamı istiyorsunuz !? sizin amacınız ne dir !
ne dir bu xbox için yapılan yönlendirmeli gizli reklamın amacı !?
MS bu haber için size kaç para verdi ?


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einhander 7 yıl
ben dijitalcilerdenım
kutulu oyunum bulunmuyor
ben arşivimi steamde yapıyorum yüklemeye her zaman hazır.
benım kutulu olarak ilgimi çeken sürümler sadece koleksıyon versıyonlar star craftı unutmam koleksıyon versıyonunda tshırt ve bırde koye vardı hayran kalmıstı.
bence kutulu oyunların en cok ılgımı ceken kısımları koleksıyon versıyonları
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-Ege 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
leyn ben beyin gücü ile mi gamepad é basıyorum ! :)
gamepad in tuşlarına basmak için fiziksel kas kuvveti gerekmiyor mu :D
öyle bir yönlendirmeli haber yapmışsınız ki !
görende insan evriminin son aşamasına gelmiş de !
her şeyi para-normal, psişik beyin güçü ile kullanıyoruz sanacak, bunu okuyanlar ! :D
ben ps3'ü beyin gücümle kullanıyorum kardeş sen git xbox karşısından hopla zıpla !
diye mesaj mı yazmamı istiyorsunuz !? sizin amacınız ne dir !
ne dir bu xbox için yapılan yönlendirmeli gizli reklamın amacı !?
MS bu haber için size kaç para verdi ?



Hehe öyle öyle.
Manyak mısın nesin ya!
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onrsvnc 7 yıl
kutulu oyun almanın tadı başka tabi ben sadece steamde indirimleri takip ederek sanal oyun alıyorum ama gel gelelim oyunlarımın yarısı da bu indirimlerden aldığım oyunlar.Sanal oyun satışı şuanda biraz eski ama hala oynanılabilen oyunlar konusunda bence sektörü canlandırdı. Kota konusunda da uydunette akk yok size hitap etmeyen internet servisini kullanmayıverin mesela.
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escapethelife 7 yıl
Şahsen bende kutulu tercih ediyorum. Tabiki dijital yayın her geçen gün artacak bir gün kutulu satışların yerini alacak kaçınılmaz. Fakat Kutulu olmasını istememin sebebi tabiki özel sürümler ve benim için en önemlisi arşiv yapabiliyor olmak.
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sorceress 7 yıl en beğenilen
Bir oyunun kutulu satışı 50 dolar olduğunda, dijital satışı da neredeyse aynı fiyata sunuluyor. Nerede kaldı dijitalin avantajı? Kimi zaman dijitalde indirim oluyor ancak kutulu kitapçıklı olmadığından dolayı bir anlamı yok. Ayrıca dijital oyunun bana göre anlamı sıfır (0). 50 gb kotanın olduğu yerde dijital satışın zaten bir anlamı yok. Kusura bakmayın ama 1 mb ile kimsenin tırmalamaya niyeti yoktur kanımca. Her zaman fiziksel medya, kutu ve kitapçıklı, durumum elverdiği ölçüde de kolleksiyon sürümleri oyun ile daha fazla bütünleşmeme olanak sağlıyor ve aldığım ürünün gerçekten de var olduğunu hissettiriyor.
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