Araştırmacılar Tip 1 şeker hastaları için Bionik Pankreas geliştirdi





Son dönemde teknolojide yaşanan gelişmeler sağlık alanına da önemli etkiler yapmaya başladı ve bir çok rahatsızlığın tedavisi veya takibi kolaylaştı. Bunlardan birisi de şeker hastalığı üzerine.





Tip 1 diyabet hastalığı vücudun yeterli insülini üretememesi nedeniyle ömür boyu dışarıdan insülin takviyesine ihtiyaç duyan bir hastalık olarak bilinir. Tıp ve teknoloji insülin takviyesini otomatik hale getiren pek çok cihaz geliştirmişti.





Boston Üniversitesi ve Massachusetts hastanesi bunu bir adım daha ileri götürerek Bionik Pankreas adını verdikleri bir sistem geliştirdi.





Ancak sistem sanıldığı gibi vücudun içinde yer almıyor. Giyilebilir bir cihaz olan Bionik Pankreas vücuda enjekte ettiği insülin ve glukagonu düzenleyebildiği ve otomatikleştirebildiği için bu adı almış.





Sistem üç parçadan oluşuyor. İlk parça vücuda giyilen ve insülin pompalayan bir cihaz. İKincisi vücuttaki glükoz seviyesini ölçen bir verici ve üçüncüsü ise iPhone 4S için geliştirilen takip monitörü.





Her 5 dakikada bir verici sensör vücuttaki glükoz verilerini analiz ederek monitör yardımıyla iPhone 4S'e yolluyor ve uyumlu uygulama çeşitli algoritmalar sonucunda insülin veya glükagondan hangisinin enjekte edileceğine karar veriyor. Sonrasında pompa enjekte işlemini gerçekleştiriyor.





Sistem 52 kişi üzerinde test edilmiş ve hali hazırdaki tedavi yöntemlerinden daha iyi kontrol edilebilirlik sunduğu tespit edilmiş. Ayrıca deneklerin normal bir hayat sürmesini de sağlamış. Teknoloji hali hazırda test aşamasında ve ne zaman gerçek hayata geçeceği bilinmiyor.

http://www.devicemag.com/2014/06/20/bionic-pancreas-is-a-wearable-tech-boon-for-people-with-type-1-diabetes/