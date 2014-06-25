Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırmacılar Tip 1 şeker hastaları için Bionik Pankreas geliştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
659
1
9
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırmacılar Tip 1 şeker hastaları için Bionik Pankreas geliştirdi

Son dönemde teknolojide yaşanan gelişmeler sağlık alanına da önemli etkiler yapmaya başladı ve bir çok rahatsızlığın tedavisi veya takibi kolaylaştı. Bunlardan birisi de şeker hastalığı üzerine.

Tip 1 diyabet hastalığı vücudun yeterli insülini üretememesi nedeniyle ömür boyu dışarıdan insülin takviyesine ihtiyaç duyan bir hastalık olarak bilinir. Tıp ve teknoloji insülin takviyesini otomatik hale getiren pek çok cihaz geliştirmişti. 

Boston Üniversitesi ve Massachusetts hastanesi bunu bir adım daha ileri götürerek Bionik Pankreas adını verdikleri bir sistem geliştirdi.

Ancak sistem sanıldığı gibi vücudun içinde yer almıyor. Giyilebilir bir cihaz olan Bionik Pankreas vücuda enjekte ettiği insülin ve glukagonu düzenleyebildiği ve otomatikleştirebildiği için bu adı almış. 

Sistem üç parçadan oluşuyor. İlk parça vücuda giyilen ve insülin pompalayan bir cihaz. İKincisi vücuttaki glükoz seviyesini ölçen bir verici ve üçüncüsü ise iPhone 4S için geliştirilen takip monitörü.

Her 5 dakikada bir verici sensör vücuttaki glükoz verilerini analiz ederek monitör yardımıyla iPhone 4S'e yolluyor ve uyumlu uygulama çeşitli algoritmalar sonucunda insülin veya glükagondan hangisinin enjekte edileceğine karar veriyor. Sonrasında pompa enjekte işlemini gerçekleştiriyor. 

Sistem 52 kişi üzerinde test edilmiş ve hali hazırdaki tedavi yöntemlerinden daha iyi kontrol edilebilirlik sunduğu tespit edilmiş. Ayrıca deneklerin normal bir hayat sürmesini de sağlamış. Teknoloji hali hazırda test aşamasında ve ne zaman gerçek hayata geçeceği bilinmiyor.  

http://www.devicemag.com/2014/06/20/bionic-pancreas-is-a-wearable-tech-boon-for-people-with-type-1-diabetes/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bbuzol 5 yıl en beğenilen
2004 Ten beri takip ettiğim DonanımHaber'de 1998'den beri uğraştığım benim ve bir çok Tip 1 Diyabetli için bir haber görmek beni duygulandırdı açıkçası.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 5 yıl
zaten hali hazırda olan insülün pompasına iphone ile haberleşir hale getirmişler biyonik pankreas diye lanse ediyorlar. insanları boş yere heyecanlandırıyorlar madem iphone üzerinde çalışan uygulamayı, algoritmayı doğrudan o makinaya koysunlar ne diye araya başka araçlar katıyorlar?
zaten hali hazırda olan insülün pompasına iphone ile haberleşir hale getirmişler biyonik pankreas diye lanse ediyorlar. insanları boş yere heyecanlandırıyorlar ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 5 yıl
Doğru ölçüm yapıyor mu önemli olan oooo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk_995 5 yıl
Zaten hep araştırma aşamasında olur. Yıllardır ne duyduysam tip 1 hakkında, hep araştırma geliştirme aşamasında olur. Nedir kardeşim bu tip 1 lilerin çektiği



Ayrıca glucagonu ve insülini aynı infüzyon setiyle kullanabilsek, yani vücutta 2 değilde 1 iğne taşıyarak, süper olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 5 yıl
yakında amdroid surumude cıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 5 yıl
zaten hali hazırda olan insülün pompasına iphone ile haberleşir hale getirmişler biyonik pankreas diye lanse ediyorlar. insanları boş yere heyecanlandırıyorlar madem iphone üzerinde çalışan uygulamayı, algoritmayı doğrudan o makinaya koysunlar ne diye araya başka araçlar katıyorlar?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
navolta 5 yıl
İyi olmuş.

Yakınımda birçok diyabet hastası insan var. Gerçekten masraflı ve zor bir hastalık. iPhone dışı ürünlerde de böyle bir uygulama olursa hoş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ramiz Karaeski 5 yıl
Hep iphone için çıkıyor böyle şeyler , diğer sistemlerede gelse ya,ama zaten türkiyede olacağını zannetmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 5 yıl en beğenilen
2004 Ten beri takip ettiğim DonanımHaber'de 1998'den beri uğraştığım benim ve bir çok Tip 1 Diyabetli için bir haber görmek beni duygulandırdı açıkçası.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl bbuzol
bbuzol

2004 Ten beri takip ettiğim DonanımHaber'de 1998'den beri uğraştığım benim ve bir çok Tip 1 Diyabetli için bir haber görmek beni duygulandırdı açıkçası.

2-3 kere okudum anlamak için sanırım ben malım :(
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vhcyns 5 yıl
Abi niye hep iphone anlamiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Plantronics'in Gamecom serisi iddialı kulaklık modellerini inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim