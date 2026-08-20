Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max için Türkiye fiyatları belli oldu

Huawei Pura 90s Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik LTPO OLED ekran
- 5nm Kirin 9030S yonga seti
- 12GB LPDDR5X RAM
- 256GB/512GB UFS 4.1 depolama
- 50MP OIS+13MP ekstra geniş + 50MP OIS telefoto
- 13MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 66W hızlı şarj
- 79999TL/89999TL
19-31 Ağustos tarihleri arasında sipariş verirseniz Huawei Pura 90s Pro için 10900TL indirim, Pro Max için 19900TL indirim kazanıyorsunuz. Ayrıca HUAWEI 100W Şarj Cihazı ve 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmeti de ücretsiz.
Bu indirim kuponları ile Huawei Watch Fit 4 Pro, Huawei FreeBuds Pro 5 veya Huawei FreeClip 2 kulaklık modellerini ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Depozito ve toplam tutarı ödeyenler için 1 Eylül tarihinde kargolama süreci başlayacak. Ayrıca Google uygulamalarının Huawei Gallery üzerinden indirilebildiği de belirtilmiş.
Huawei Pura 90s Pro Max özellikleri ve fiyatı
- 6.9 inçlik LTPO OLED ekran
- 5nm Kirin 9030S yonga seti
- 12GB LPDDR5X RAM
- 512GB UFS 4.1 depolama
- 50MP OIS + 40MP ekstra geniş + 200MP OIS telefoto
- 13MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 100W hızlı şarj
- 119999TL