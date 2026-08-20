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    Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max için Türkiye fiyatları belli oldu

    Huawei Pura 90s Pro ve Huawei Pura 90s Pro Max amiral gemisi modelleri ön sipariş sürecinde indirim çeki, akıllı saat, tam kablosuz kulaklık gibi hediyelerle geliyor.

    Huawei Pura 90s Pro Max Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta ülkemizde ön sipariş sürecine başlayan iddialı Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max modelleri için fiyat seçenekleri de açıklandı. Huawei hem indirim kuponu hem de farklı hediyelerle tüketicileri cezbetmeye çalışacak.

    Huawei Pura 90s Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik LTPO OLED ekran
    • 5nm Kirin 9030S yonga seti
    • 12GB LPDDR5X RAM
    • 256GB/512GB UFS 4.1 depolama
    • 50MP OIS+13MP ekstra geniş + 50MP OIS telefoto
    • 13MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 66W hızlı şarj
    • 79999TL/89999TL

    19-31 Ağustos tarihleri arasında sipariş verirseniz Huawei Pura 90s Pro için 10900TL indirim, Pro Max için 19900TL indirim kazanıyorsunuz. Ayrıca HUAWEI 100W Şarj Cihazı ve 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmeti de ücretsiz.

    Bu indirim kuponları ile Huawei Watch Fit 4 Pro, Huawei FreeBuds Pro 5 veya Huawei FreeClip 2 kulaklık modellerini ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Depozito ve toplam tutarı ödeyenler için 1 Eylül tarihinde kargolama süreci başlayacak. Ayrıca Google uygulamalarının Huawei Gallery üzerinden indirilebildiği de belirtilmiş.

    Huawei Pura 90s Pro Max özellikleri ve fiyatı

    • 6.9 inçlik LTPO OLED ekran
    • 5nm Kirin 9030S yonga seti
    • 12GB LPDDR5X RAM
    • 512GB UFS 4.1 depolama
    • 50MP OIS + 40MP ekstra geniş + 200MP OIS telefoto
    • 13MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 100W hızlı şarj
    • 119999TL
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