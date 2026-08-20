Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max için Türkiye fiyatları belli oldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta ülkemizde ön sipariş sürecine başlayan iddialı Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max modelleri için fiyat seçenekleri de açıklandı. Huawei hem indirim kuponu hem de farklı hediyelerle tüketicileri cezbetmeye çalışacak.

Huawei Pura 90s Pro özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik LTPO OLED ekran

5nm Kirin 9030S yonga seti

12GB LPDDR5X RAM

256GB/512GB UFS 4.1 depolama

50MP OIS+13MP ekstra geniş + 50MP OIS telefoto

13MP ön kamera

6000mAh batarya, 66W hızlı şarj

79999TL/89999TL

19-31 Ağustos tarihleri arasında sipariş verirseniz Huawei Pura 90s Pro için 10900TL indirim, Pro Max için 19900TL indirim kazanıyorsunuz. Ayrıca HUAWEI 100W Şarj Cihazı ve 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmeti de ücretsiz.

Bu indirim kuponları ile Huawei Watch Fit 4 Pro, Huawei FreeBuds Pro 5 veya Huawei FreeClip 2 kulaklık modellerini ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Depozito ve toplam tutarı ödeyenler için 1 Eylül tarihinde kargolama süreci başlayacak. Ayrıca Google uygulamalarının Huawei Gallery üzerinden indirilebildiği de belirtilmiş.

HUAWEI Pura 90s Serisi Türkiye'ye Geliyor: Ön sipariş kampanyası 1 hf. önce eklendi

Huawei Pura 90s Pro Max özellikleri ve fiyatı

6.9 inçlik LTPO OLED ekran

5nm Kirin 9030S yonga seti

12GB LPDDR5X RAM

512GB UFS 4.1 depolama

50MP OIS + 40MP ekstra geniş + 200MP OIS telefoto

13MP ön kamera

6000mAh batarya, 100W hızlı şarj

119999TL

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Huawei Pura 90s Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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