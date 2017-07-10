Araştırmacılar bataryasız telefon prototipi geliştirdi

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Modern hayatın en büyük hayal kırıklıklarından biri cep telefonlarının bataryalarının, kullanıcıların istedikleri, birkaç güne varan uzun kullanım süresini karşılamaması. Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ise bu sorunu sıra dışı bir yöntemle çözmeyi planlıyor. Araştırmacılar, akıllı telefonlara kıyasla çok daha ilkel olsa da bataryaya ihtiyaç duymadan çağrı yapılabilen bir telefon prototipi geliştirmeyi başardı.

Radyo Dalgalarından Güç Alıyor

İki ile üç microwatt enerjiye ihtiyaç duyan telefon bu enerjiyi baz istasyonlarından gelen radyo dalgaları ile sağlıyor. Baz istasyonuna 9.4 metre uzaklıktaki radyo dalgalarından enerjisini toplayan telefon küçük bir güneş paneline de sahip. Ortam ışığını kullanan bu güneş paneli baz istasyonuna 15.2 metre uzaklıktaki radyo dalg alarının kullanılabilmesini sağlıyor.

Bataryasız telefon prototipi günümüz akıllı telefonlarının sahip olduğu özelliklerden çok uzak ancak çağrı yapma ve çağrı alma yeteneğine sahip. Kapasitif dokunmatik panele sahip olan telefonda panelin altında tuş takımı devresi yer alıyor. Telefonda aynı anda sinyal üretme ve alma yeteneği bulunmadığından, telefonu kullanan kişi arama esnasında karşı tarafı duyabilmek için telsiz kullanır gibi bir düğmeye basmak zorunda.

Hedef Tamamen İşlevsel Bataryasız Telefon

Araştırmacıların geliştirdiği telefon şu an sadece prototip aşamasında ve ticari kullanıma sunulup son kullanıcıya ulaşması için önünde uzun bir süreç olduğu ifade ediliyor. Yine de ekip bu çalışmayla batarya kullanılmayan cihazlarda bir sıçrama görüleceğini ve çalışmanın tamamen işlevsel bataryasız bir telefona yönelik ilk adım olduğunu düşünüyor.

Telefonun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://batteryfreephone.cs.washington.edu/#links