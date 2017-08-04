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Araştırmacılar en iyi selfie için algoritma geliştirdi

Kanada'daki Waterloo Üniveristesi'ndeki iki iki araştırmacı; ışığın yönü, yüzün boyutu ve yüzün pozisyonunu esas alan bir selfie algoritması geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Akıllı telefonlardaki ön kamera ile hayatımıza giren ve sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen selfie'ler için pek çok telefon üreticisi ön kamerayı geliştirirken oldukça titiz davranıyor. Ön kameranın performansını yeterli bulmayanlar içinse Kanada'daki Waterloo Üniveristesi'nden araştırmacılar, akıllı telefonlarla çekilen selfie'lerin daha profesyonel hale gelmesi ve göze hoş görünmesi için bir algoritma geliştirdi. 
Ekip algoritmayı oluşturmak için Amazon Mechanical Turk'teki binlerce çalışandan, ekinin belirlediği selfie'leri puanlamalarını istedi. Mechanical Turk'teki çalışanların; ışık açısı, yüzün boyutu ve yüzün pozisyonu olmak üzere 3 kategoride selfie'leri değerlendirmesinin ardından araştırmacılar bu kişilerin beğenisi esas alan bir algoritma geliştirdi. Daha sonra bu algoritma ile çekilen selfie'leri Amazon Mechanical Turk'te paylaşan araştırmacılar yeni selfie'lerin yüzde 26 daha başarılı olduğunu kaydetti. 
Araştırmayı yapan Qifan Li ve Dan Vogel bu araştırmanın ve ortaya çıkan algoritmanın sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyor. İkili; saç stili, gülümseme şekli ve hatta giyilen kıyafetin de dahil olacağı pek çok yeni kategori eklenerek daha başarılı selfie çekimi için çok daha başarılı uygulama geliştirebileceklerine inanıyor. Şimdi

https://www.engadget.com/2017/08/02/researchers-algorithms-improve-selfies/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
en iyi XXXl çekimi biraz fantezi gibi !
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sniper23 1 yıl
Araştırmacılar ağır işsiz çıktı galiba?
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Kerim5100 1 yıl
En iyi algoritma: Çekmemek :D
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