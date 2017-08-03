Resmen açıklandı: LG V30, 6 inç FullVision P-OLED QHD+ ekranla gelecek

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LG, yeni nesil V30 amiral gemisi akıllı telefonunun OLED ekrana sahip olacağını doğruladı. Güney Koreli şirket, 31 Ağustos'ta Berlin'deki IFA 2017 teknoloji fuarında tanıtacağı üst düzey cihazıyla ilgili bazı önemli ayrıntıları paylaştı.
LG, şirketin bir sonraki telefonunun 6 inç büyüklüğünde "plastik OLED FullVision" ekrana sahip olacağını söylüyor. Yani QHD+ (1440x2880) çözünürlüğe sahip 6 inç ekranla geleceği resmen açıklanan V30, LG yapımı en büyük ekranlı amiral gemisi olacak. Şirketin son OLED ekranlı akıllı telefonu hatırlayacağınız üzere 2015 yılında piyasaya sürülen G Flex 2 idi.Ayrıca Bkz. "Samsung'dan 20.000$ fiyatlı 88 inç 4K televizyon"
LG, "FullVision" ekranın, normalden daha uzun olacağını ve görüntü oranının yine G6'ya benzer şekilde 18:9 olacağını açıkladı. Ekranın DCI-P3 renk aralığının yüzde 109’luk kısmını kapsayacağı ve HDR10 desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Camdan daha güçlü olduğu söylenen plastik OLED (P-OLED) teknolojisiyle donatılmış ekranın Corning Gorilla Glass 5 korumalı olacağını ekleyelim.
İkinci ekran yerine "yüzen çubuk"
V30'un ekranı daha büyük olsa da, geçen yılki V20'den daha küçük bir telefon olacak. LG, aynı zamanda V30'un kenardan kenara ekrana sahip olacağını ima etti. Şirket tarafından paylaşılan görseldeki kavisli ekrana sahip cihazın LG V30'a ait olduğu düşünülüyor.
V serisini rakiplerinden ayıran özelliklerden biri de ikinci ekranın olması. Bununla birlikte, V30'da ikinci ekranın yer almayacağına dair söylentiler duyuyoruz. Son raporlara göre LG, yeni bir tasarım dili uygulayacak ve ikinci ekran yerine kayarak açılabilen yüzen çubuğa (floating bar) yer verecek. Android Authority bu hareketli çubuğun ikinci ekranla benzer işlevler sağlayacağını söylüyor.
http://www.lgnewsroom.com/2017/08/next-major-smartphone-from-lg-to-feature-first-ever-oled-fullvision-display/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oledden dolayı görüntüde, video ve maç izlemede 1 numara, 32 bit ses çipi ile seste 1 numara, fotoda 1.6 diyafram bir ilk kamera ve fotoda kağıt üstünde 1 numara, tasarım da on numara. Görüntü yapışması ve bootlop sorunu olmazsa yılın telefonu olur. Bende htc 10 var ama bu telefona çok içim gitti. Bu arada lg oled tvden g4 hediye almıştım daha önce de lg nexus 4 kullammıştım ahize sesinde lg g4 çok çol iyiydi, yüksek ve tok ses veriyordu lg nexus 4 ve htc 10 bu konuda çok yetersizdi. Ahize sesi bakımından da 10 numaradır bu telefon.
Yeni telefon alacaklar hiç öyle s8 ip8 htc u11 falan bakmasınlar. Bu telefon olağanüstü olmuş.
Yoksa artık LG telefon alacak cesur yürekli veya THH'ye gidip 4-5 ay bekleyip parasını iade alacak veya parasını çöpe atmak isteyen insanlar var mı merak içindeyim.
Ayrıca Nokia 41 MP çözünürlüğü 1/3" sensöre koymadı. Günümüzdeki çoğu telefonun sensörü 1/2.3" ila 1/3" arasındadır. 808'in sensörü 1/1.2" büyüklüğündeydi. Aradaki sensör boyutu farkını daha yüzeysel şekilde örneklendirirsek biri Şahin model araba tekerliği boyutundayken diğeri kamyon tekerleği boyutunda. Hatta PureView teknolojisi sayesinde seçilen çözünürlüğe göre piksellerinin boyutları değişiyordu. 8 MP'de 3.17µm, 5 MP'de 4.01µm boyutunda oluyordu. Çoğu telefonun şu anki piksel boyutu genelde 1.55µm ila 1µm arasındadır. 12MP ile çıkan çoğu amiral gemi 1.4µm piksele sahip. 808'de tahminimce 12MP'de çekilen bir foto 2.5µm boyuta sahip. Zaten fotoğraflara yakınlaştırma yapıldığında diğer telefonların çektiği resimlerdeki detayların kaybolup bunda kaybolmamasının altında yatan sebep de bu. Yüksek çözünürlükte büyük sensör kullanırsan detayların da aynı şekilde daha temiz olur. Mesela iPhone 5s 1/3" sensöre 8MP çözünürlüğe ve 1.5µm piksel boyutuna sahip. 808 ise 8MP'de onun iki katından daha büyük pikselli fotoğraf çekebiliyor. Bir bütün olarak ikisinin de çektiği denk gibi görünebilir ama detaylardaki kalitesizlik fotoğrafın genel netliğine illaki bir şekilde yansıyor. Kısaca Nokia laf olsun diye 41MP çözünürlük koymadı. Tutmamasının sebebi işletim sistemlerinin artık Android karşısında rekabet edebilecek koşullarda olmaması. Tabi diğer sebep de günümüzde 7-8mm civarlarında olan telefonların böyle bir sensörle 20mm kalınlığında olmasına sebep olur ki hiçbir üretici de bunu yapamaz.
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