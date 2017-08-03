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Resmen açıklandı: LG V30, 6 inç FullVision P-OLED QHD+ ekranla gelecek

LG, bugün yaptığı açıklamada bir sonraki telefonunun 6 inç büyüklüğünde "plastik OLED FullVision" ekrana sahip olacağını duyurdu. LG V30, 31 Ağustos'ta Berlin'deki IFA 2017'de resmiyet kazanacak.
1 yıl
9,6b
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48
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG, yeni nesil V30 amiral gemisi akıllı telefonunun OLED ekrana sahip olacağını doğruladı. Güney Koreli şirket, 31 Ağustos'ta Berlin'deki IFA 2017 teknoloji fuarında tanıtacağı üst düzey cihazıyla ilgili bazı önemli ayrıntıları paylaştı.
LG, şirketin bir sonraki telefonunun 6 inç büyüklüğünde "plastik OLED FullVision" ekrana sahip olacağını söylüyor. Yani QHD+ (1440x2880) çözünürlüğe sahip 6 inç ekranla geleceği resmen açıklanan V30, LG yapımı en büyük ekranlı amiral gemisi olacak. Şirketin son OLED ekranlı akıllı telefonu hatırlayacağınız üzere 2015 yılında piyasaya sürülen G Flex 2 idi.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan 20.000$ fiyatlı 88 inç 4K televizyon"
LG, "FullVision" ekranın, normalden daha uzun olacağını ve görüntü oranının yine G6'ya benzer şekilde 18:9 olacağını açıkladı. Ekranın DCI-P3 renk aralığının yüzde 109’luk kısmını kapsayacağı ve HDR10 desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Camdan daha güçlü olduğu söylenen plastik OLED (P-OLED) teknolojisiyle donatılmış ekranın Corning Gorilla Glass 5 korumalı olacağını ekleyelim.
Resmen açıklandı: LG V30, 6 inç FullVision P-OLED QHD+ ekranla gelecek

İkinci ekran yerine "yüzen çubuk"

V30'un ekranı daha büyük olsa da, geçen yılki V20'den daha küçük bir telefon olacak. LG, aynı zamanda V30'un kenardan kenara ekrana sahip olacağını ima etti. Şirket tarafından paylaşılan görseldeki kavisli ekrana sahip cihazın LG V30'a ait olduğu düşünülüyor.
V serisini rakiplerinden ayıran özelliklerden biri de ikinci ekranın olması. Bununla birlikte, V30'da ikinci ekranın yer almayacağına dair söylentiler duyuyoruz. Son raporlara göre LG, yeni bir tasarım dili uygulayacak ve ikinci ekran yerine kayarak açılabilen yüzen çubuğa (floating bar) yer verecek. Android Authority bu hareketli çubuğun ikinci ekranla benzer işlevler sağlayacağını söylüyor.

http://www.lgnewsroom.com/2017/08/next-major-smartphone-from-lg-to-feature-first-ever-oled-fullvision-display/ Yorum Yaz
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mhmtfrt. 1 yıl en beğenilen
16:9 çıkarın alayım .
1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 1 yıl
Yok onden s8 yok duz olsa daha iyi duz olsa suna benzer napsin adamlar ucgen telefonmu yapsinlar nedir yani
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Zampara1234 1 yıl
Mükemmel olmuş bence.
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Clayf 1 yıl
LG bu saatten sonra uçağa dönüşen telefon yapsa satış yapamaz.
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kaju waffle 1 yıl
Müthiş bir telefon olmuş. Oled ekran ekranların kralı, ses zaten 32 bit, htc u11 24 bit, diyafram 1.6. 3.5 mm jack var, tasarım müthiş.
Oledden dolayı görüntüde, video ve maç izlemede 1 numara, 32 bit ses çipi ile seste 1 numara, fotoda 1.6 diyafram bir ilk kamera ve fotoda kağıt üstünde 1 numara, tasarım da on numara. Görüntü yapışması ve bootlop sorunu olmazsa yılın telefonu olur. Bende htc 10 var ama bu telefona çok içim gitti. Bu arada lg oled tvden g4 hediye almıştım daha önce de lg nexus 4 kullammıştım ahize sesinde lg g4 çok çol iyiydi, yüksek ve tok ses veriyordu lg nexus 4 ve htc 10 bu konuda çok yetersizdi. Ahize sesi bakımından da 10 numaradır bu telefon.
Yeni telefon alacaklar hiç öyle s8 ip8 htc u11 falan bakmasınlar. Bu telefon olağanüstü olmuş.
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9600_G_T 1 yıl kaju waffle
Hocam radyosu olur mu bunun
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9600_G_T 1 yıl
6inc ekran tam aradigim tel
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pipoti 1 yıl
1 sene sonra para iadesi garantisi vereceklerse satar biraz. 1 sene kullanır süre dolunca fatura bedelini gidip LG servislerinden alırız.
Yoksa artık LG telefon alacak cesur yürekli veya THH'ye gidip 4-5 ay bekleyip parasını iade alacak veya parasını çöpe atmak isteyen insanlar var mı merak içindeyim.
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gurkanse 1 yıl
dünyayı da kurtarsa o G2 deki ivmeyi yakalayamacaklar.o güzelim telefondan sonra s.... sıvadılar.Boşuna para vermeyin.Türkiye'de ne servisi servis ne de müşteri memnuniyeti var.3 kuruşluk suratı asık tipleri koymuşlar servislerine.kesinlikle rezalet.
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SkyTech74 1 yıl
LG G FLEX 3 nerede vicdansızlar.
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huseyincarnege 1 yıl
geyet güzel en azından iphone 8 güzel duruyo
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volga tuygun 1 yıl
Arkadaşlar! Çift kamera getirdiler de ne oldu? " Vayy! aşmış aabii, bitirmiş olayı, son nokta..." gibi bir süre yorumlar yapıldı, sonra tek kameraya geri dönüldü. Tahminimce şimdiki çift kamera olayı da bir furya. Kameranın iyileştirilmesinden bahsediyorsak hangi SLR'nin çift kamerası var? Belki yanılıyorumdur ama ileride yine tek kameraya ( daha iyi lensli vb.) dönülecek. Benim tahminim bu çift kameranın, dönemin bir pazarlama taktiği olduğu yönünde. Yine de belli olmaz bu şekilde de ilerleyebilir. Hatırlayın bir ara megapiksel yarışı vardı ne oldu? 41 mp'lere çıkıldı. Hatta Nokia mükemmel bir kamera yaptı ama şimdi; 12 mp'li amiral gemisi var.Mp'nin en önemli kriter olmadığı anlaşıldı. Neyse çifte takılmayalım. Tek olsun iyi olsun...
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Symbianist 1 yıl volga tuygun
Onların tutmamasının sebebi başka. HTC EVO 3D ve LG Optimus 3D'deki çift kamera mantığı ile bu telefonlarınki farklı. Bunlar telefoto lens işini görüyor. O alan derinliğini küçük sensörle yaratamazsın. O işi tek sensörle yapabilmen için de devasa boyutta bir sensör koyman lazım. O sensörü koyduğunda telefon olacak 20 mm. Telefonu kalınlaştırmadan bunu yapabilmenin tek yolu ikinci bir (telefoto) lens koymaktan geçiyor. Ayrıca Apple bir işe el attı mı o artık sektör standardı olur. İlk parmak okuyuculu telefonu Motorola çıkardı ama kimse ilgi göstermedi. Apple bu özelliği 5s'deb kullanınca bütün markalar amiral gemilerine bu özelliği ekledi ve günümüzde bir sektör standardı. Çift kameranın da bir sektör standardına dönüştüğü ortada ve mevcut kamera fizik kanunları değişmediği veya yeni bir teknoloji keşfedilmediği sürece küçük sensörün bunu tek başına yapabilmesi mümkün değildir. 3D konusuna gelirsek orada HTC ve LG'den başka kimse 3D konusuna destek vermedi. Burada ise Apple, Huawei, LG, Nokia şimdi de Samsung eklendi. Bir Sony kaldı o da yakında o da geçer. Kısaca çift kamera standardı uzun bir süre devam eder.
Ayrıca Nokia 41 MP çözünürlüğü 1/3" sensöre koymadı. Günümüzdeki çoğu telefonun sensörü 1/2.3" ila 1/3" arasındadır. 808'in sensörü 1/1.2" büyüklüğündeydi. Aradaki sensör boyutu farkını daha yüzeysel şekilde örneklendirirsek biri Şahin model araba tekerliği boyutundayken diğeri kamyon tekerleği boyutunda.
Hatta PureView teknolojisi sayesinde seçilen çözünürlüğe göre piksellerinin boyutları değişiyordu. 8 MP'de 3.17µm, 5 MP'de 4.01µm boyutunda oluyordu. Çoğu telefonun şu anki piksel boyutu genelde 1.55µm ila 1µm arasındadır. 12MP ile çıkan çoğu amiral gemi 1.4µm piksele sahip. 808'de tahminimce 12MP'de çekilen bir foto 2.5µm boyuta sahip. Zaten fotoğraflara yakınlaştırma yapıldığında diğer telefonların çektiği resimlerdeki detayların kaybolup bunda kaybolmamasının altında yatan sebep de bu. Yüksek çözünürlükte büyük sensör kullanırsan detayların da aynı şekilde daha temiz olur. Mesela iPhone 5s 1/3" sensöre 8MP çözünürlüğe ve 1.5µm piksel boyutuna sahip. 808 ise 8MP'de onun iki katından daha büyük pikselli fotoğraf çekebiliyor. Bir bütün olarak ikisinin de çektiği denk gibi görünebilir ama detaylardaki kalitesizlik fotoğrafın genel netliğine illaki bir şekilde yansıyor. Kısaca Nokia laf olsun diye 41MP çözünürlük koymadı. Tutmamasının sebebi işletim sistemlerinin artık Android karşısında rekabet edebilecek koşullarda olmaması. Tabi diğer sebep de günümüzde 7-8mm civarlarında olan telefonların böyle bir sensörle 20mm kalınlığında olmasına sebep olur ki hiçbir üretici de bunu yapamaz.
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ernknd 1 yıl
ses kalitesi htc u11 deki gibi olması lazım. stereo hoparlör ve B@Q kulaklık olmazsa htc u11 alırım.
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esmerbuyucu 1 yıl
iPhone 8 Çerçeve Edition
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