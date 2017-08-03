Resmen açıklandı: LG V30, 6 inç FullVision P-OLED QHD+ ekranla gelecek

LG, yeni nesil V30 amiral gemisi akıllı telefonunun OLED ekrana sahip olacağını doğruladı. Güney Koreli şirket, 31 Ağustos'ta Berlin'deki IFA 2017 teknoloji fuarında tanıtacağı üst düzey cihazıyla ilgili bazı önemli ayrıntıları paylaştı.

LG, şirketin bir sonraki telefonunun 6 inç büyüklüğünde "plastik OLED FullVision" ekrana sahip olacağını söylüyor. Yani QHD+ (1440x2880) çözünürlüğe sahip 6 inç ekranla geleceği resmen açıklanan V30, LG yapımı en büyük ekranlı amiral gemisi olacak. Şirketin son OLED ekranlı akıllı telefonu hatırlayacağınız üzere 2015 yılında piyasaya sürülen G Flex 2 idi.

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LG, "FullVision" ekranın, normalden daha uzun olacağını ve görüntü oranının yine G6'ya benzer şekilde 18:9 olacağını açıkladı. Ekranın DCI-P3 renk aralığının yüzde 109’luk kısmını kapsayacağı ve HDR10 desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Camdan daha güçlü olduğu söylenen plastik OLED (P-OLED) teknolojisiyle donatılmış ekranın Corning Gorilla Glass 5 korumalı olacağını ekleyelim.

İkinci ekran yerine "yüzen çubuk"

V30'un ekranı daha büyük olsa da, geçen yılki V20'den daha küçük bir telefon olacak. LG, aynı zamanda V30'un kenardan kenara ekrana sahip olacağını ima etti. Şirket tarafından paylaşılan görseldeki kavisli ekrana sahip cihazın LG V30'a ait olduğu düşünülüyor.

V serisini rakiplerinden ayıran özelliklerden biri de ikinci ekranın olması. Bununla birlikte, V30'da ikinci ekranın yer almayacağına dair söylentiler duyuyoruz. Son raporlara göre LG, yeni bir tasarım dili uygulayacak ve ikinci ekran yerine kayarak açılabilen yüzen çubuğa (floating bar) yer verecek. Android Authority bu hareketli çubuğun ikinci ekranla benzer işlevler sağlayacağını söylüyor.

http://www.lgnewsroom.com/2017/08/next-major-smartphone-from-lg-to-feature-first-ever-oled-fullvision-display/