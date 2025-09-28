Xpeng, Tesla’nın izinde: LiDAR araçtaki yapay zeka ile uyumsuz

Bilindiği üzere Xpeng, 2020'de elektrikli araçlarına LiDAR sistemini entegre eden ilk otomobil üreticilerinden birisiydi. Ancak geçtiğimiz yıldan bu yana şirket bu kararından vazgeçti. IAA Mobility 2025 fuarında Xpeng Otonom Sürüş Merkezi Kıdemli Direktörü Candice Yuan (Tingting Yuan), gerçekleştirmiş olduğu röportajda LiDAR verilerinin araçtaki yapay zeka sistemlerine bir katkısının olmadığını söyledi.
LiDAR'ın önemi azalıyor
“Yeni yapay zeka sistemimiz, büyük dil modeli tabanlı ve çok fazla veriden besleniyor. Bu verilerin çoğu, müşteriler araçlarını sürerken kaydedilen kısa yol videolarından oluşuyor. Bunlar 10 veya 30 saniyelik kısa videolar. Bu videolar, yapay zeka sisteminin eğitiminde kullanılıyor ve böylece XNGP (Navigation Guided Pilot, Tesla’nın FSD’sine alternatif) sürekli gelişiyor. Sistem bu şekilde öğreniyor, trafikteki her araçtan öğreniyor. LiDAR verileri ise bu yapay zekaya katkı sağlayamıyor.”
Otomotiv sektöründe otonom sürüş için çoğu yapay zeka yalnızca görsel girdilerle çalışıyor. Bunlara VLA – Vision, Language, Action (Görüş, Dil, Eylem) diyoruz. Ancak bu AI’ı beslemek için LiDAR kullanılamıyor, çünkü veriler farklı formatta. Dolayısıyla Xpeng, tüm bu nedenlerle LiDAR yerine kameralar üzerine kurulu otonom sürüşe geçiş yaptı.
Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk’ın görüşleri, otomotiv endüstrisindeki LiDAR tartışmasında referans noktası haline gelmiş durumda. Musk uzun yıllardır LiDAR’ı pahalı ve gereksiz olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Xpeng’in de Tesla’nın izinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Candice Yuan, yaptığı açıklamada “İnsanlar gözlerini, ellerini ve ayaklarını kullanarak sürerler. Lazer kullanan Supermen değiller” diyor. Bu, Musk’ın 2019'daki “İnsanlar araba sürerken gözlerinden lazer çıkarmazlar” söylemine oldukça paralel.
Bu arada bilmeyenler için Xpeng, Çin’de sıradan bir elektrikli otomobil şirketi değil. Şirket, sadece yapay zeka otonom sürüşü üzerinde çalışan 1000’den fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda uçan araçlar da yapıyorlar. Ek olarak şirket, kendi Turing AI çipini de kullanarak yazılım-donanım uyumuna verdiğini önemi gösteriyor.
Elbette elektrikli araçların öncüsü Tesla ve Çinli Xpeng'in LiDAR kullanmaması bu teknolojinin gereksiz olduğunu kanıtlamıyor. Halihazırda en yaygın robotaksi ağına sahip olan Waymo, LiDAR'ları kullanıyor ve bunu gereklilik olarak görüyor. Dolayısıyla LiDAR ve kamera tartışmalarının son bulmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
