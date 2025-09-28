Xpeng, Tesla’nın izinde: LiDAR araçtaki yapay zeka ile uyumsuz

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların gelişiyle birlikte otomotiv dünyasındaki teknolojik ilerleme hiç olmadığı kadar hız kazanmış durumda. Hızlı ilerleyiş çoğu zaman bir artı olsa da bazı açılardan eksi olabilir. Buradaki “eksi” durumu yanlış karar verme ve yöne gitmeyle alakalı. Karar vermenin en zor olduğu alanların başında ise otonom sürüş teknolojileri geliyor. Üreticiler otonom sürüş için kamera, radar ve LiDAR sensörleri arasında tercihte bulunuyor. Ve hepsi kendilerinin en doğrusu olduğunu söylüyor. Şimdi ise Çinli Xpeng, LiDAR’lardan sadece kameralara geçme kararının nedenlerini açıklayarak somut bilgileri ortaya koyuyor.

Bilindiği üzere Xpeng, 2020'de elektrikli araçlarına LiDAR sistemini entegre eden ilk otomobil üreticilerinden birisiydi. Ancak geçtiğimiz yıldan bu yana şirket bu kararından vazgeçti. IAA Mobility 2025 fuarında Xpeng Otonom Sürüş Merkezi Kıdemli Direktörü Candice Yuan (Tingting Yuan), gerçekleştirmiş olduğu röportajda LiDAR verilerinin araçtaki yapay zeka sistemlerine bir katkısının olmadığını söyledi.

LiDAR'ın önemi azalıyor

Tam Boyutta Gör Candice, LiDAR’ı kullanmaya başladıkları ilk dönemden itibaren yıllarca kaldırmayı düşündüklerini, bunun bir gereklilik olduğunu ancak o dönemlerde bunun imkanı olmadığını söylüyor. Bu zorluğun da yazılımla ilgili olduğuna işaret ediyor. Candice, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor:

“Yeni yapay zeka sistemimiz, büyük dil modeli tabanlı ve çok fazla veriden besleniyor. Bu verilerin çoğu, müşteriler araçlarını sürerken kaydedilen kısa yol videolarından oluşuyor. Bunlar 10 veya 30 saniyelik kısa videolar. Bu videolar, yapay zeka sisteminin eğitiminde kullanılıyor ve böylece XNGP (Navigation Guided Pilot, Tesla’nın FSD’sine alternatif) sürekli gelişiyor. Sistem bu şekilde öğreniyor, trafikteki her araçtan öğreniyor. LiDAR verileri ise bu yapay zekaya katkı sağlayamıyor.”

Otomotiv sektöründe otonom sürüş için çoğu yapay zeka yalnızca görsel girdilerle çalışıyor. Bunlara VLA – Vision, Language, Action (Görüş, Dil, Eylem) diyoruz. Ancak bu AI’ı beslemek için LiDAR kullanılamıyor, çünkü veriler farklı formatta. Dolayısıyla Xpeng, tüm bu nedenlerle LiDAR yerine kameralar üzerine kurulu otonom sürüşe geçiş yaptı.

Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk’ın görüşleri, otomotiv endüstrisindeki LiDAR tartışmasında referans noktası haline gelmiş durumda. Musk uzun yıllardır LiDAR’ı pahalı ve gereksiz olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Xpeng’in de Tesla’nın izinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Candice Yuan, yaptığı açıklamada “İnsanlar gözlerini, ellerini ve ayaklarını kullanarak sürerler. Lazer kullanan Supermen değiller” diyor. Bu, Musk’ın 2019'daki “İnsanlar araba sürerken gözlerinden lazer çıkarmazlar” söylemine oldukça paralel.

Bu arada bilmeyenler için Xpeng, Çin’de sıradan bir elektrikli otomobil şirketi değil. Şirket, sadece yapay zeka otonom sürüşü üzerinde çalışan 1000’den fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda uçan araçlar da yapıyorlar. Ek olarak şirket, kendi Turing AI çipini de kullanarak yazılım-donanım uyumuna verdiğini önemi gösteriyor.

Elbette elektrikli araçların öncüsü Tesla ve Çinli Xpeng’in LiDAR kullanmaması bu teknolojinin gereksiz olduğunu kanıtlamıyor. Halihazırda en yaygın robotaksi ağına sahip olan Waymo, LiDAR’ları kullanıyor ve bunu gereklilik olarak görüyor. Dolayısıyla LiDAR ve kamera tartışmalarının son bulmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

