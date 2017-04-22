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Araştırmacılar içme suyundan ''sanal limonata'' üretti

Singapur'daki araştırmacılar, içme suyu üzerinde LED ışıklarını ve elektrotları kullanarak görüntüsü ve tadı gerçek bir limonatayla neredeyse aynı olan sanal limonata üretmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
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15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Araştırmacılar içme suyundan ''sanal limonata'' üretti
 

Bir gün insanların içeceklerini ve yiyeceklerini, kendilerinden çok uzaktaki arkadaşlarıyla ''dijital olarak paylaşabilmeleri'' düşüncesiyle yola çıkan Singapur'daki araştırmacılar, içme suyu üzerinde yaptıkları birkaç müdahale ile tadı ve görüntüsü gerçek limonataya oldukça yakın olan sanal limonata üretmeyi başardı.


Singapur Ulusal Üniversitesi ile Japonya'nın Keio Üniversitesi arasındaki işbirliğiyle yapılan çalışmada suya limonata tadı vermek için elektrotlardan; limonata rengi vermek içinse LED ışıklardan faydalanan sanal limonata simulatörü geliştirildi. Sistemin çalışması ise oldukça basit ve sadece limonata için değil farklı içecekler içinde benzer sonuçları vermek yeteneğine sahip.


Ekip geliştirdiği sensörü ilk önce gerçek limonataya daldırıyor. Sensör; asitlik ve renk ile ilgili verileri toplayıp Bluetooth aracılığıyla elektrotlara iletiyor ve elektrot bu verilerin ışığında gerçek limonata tadını oluşturmaya çalışıyor. Aynı zamanda LED ışıklarla da sarı rengi verilince bardağın içindeki su sanal limonataya dönüşüyor.


Tadı Oldukça Gerçekçi 

İçeceği denemek için katılan gönüllüler elektronik bir tad almayı beklediklerini ancak tadın oldukça gerçekçi olduğunu ifade ederken ekibin görüntü ve ekşilik üzerinde biraz daha çalışmasını tavsiye etti. 


Ekip ayrıca bu teknoloji sayesinde suya istedikleri tadı ve görüntüyü vermekle kalmayıp, acılık ve tuzluluk gibi sanal değerler oluşturarak  insanların tuz veya kalorileri azaltmaları gereken diyetlerde kullanabilecekleri içecekler de oluşturmanın mümkün olduğunu belirtiyor. 

http://www.reuters.com/article/us-singapore-lemonade-virtual-idUSKBN17N15R Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
3qzotix 2 yıl en beğenilen Kefelon
Kefelon

Mesela kolaya bayılıyorsunuz ama zararlı, suya kola tadın vereceksiniz keyfinize bakacaksınız. Çocukluk hayalimdi bu umarım gerçekleşir.

Yada ülkemiz gibi fakir ülkeler için patatese et tadı falan verdiririz de millet biraz et tadı alabilir...

O zaman patatesten Ö.T.V alırlar.
KefelonMesela kolaya bayılıyorsunuz ama zararlı, suya kola tadın vereceksiniz keyfinize bakacaksınız. Çocukluk hayalimdi bu umarım gerçe...
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Kefelon 2 yıl
Mesela kolaya bayılıyorsunuz ama zararlı, suya kola tadını vereceksiniz keyfinize bakacaksınız. Çocukluk hayalimdi bu umarım gerçekleşir.
Yada ülkemiz gibi fakir ülkeler için patatese et tadı falan verdiririz de millet biraz et tadı alabilir...
Mesela kolaya bayılıyorsunuz ama zararlı, suya kola tadını vereceksiniz keyfinize bakacaksınız. Çocukluk hayalimdi bu umarım gerçekleşir.Yada ülkemiz gibi ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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baran4721 2 yıl
ilginç
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gxhero 2 yıl
Bilim insanları kardeşlerim hiç mi acımıyorsunuz bize yakında bu zengin para babaları mıçtıkları b.k a biftek tadı verip fakire satar demedi demeyin...
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BlindGuardianNN 2 yıl
sağlıksız, git markete al , bu kadar da tembelleştiriyorlar halkı :)
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hacı.basat 2 yıl
Sadece limonata tadı bile veriyor olsa, hatta onu bile düzgün verip vermemesi önemli değil, şu anda piyasaya sürsünler şu haliyle bile satış rekorları kırar. Piyasada yayılacak ürün kendisini belli ediyor.
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fotifoti 2 yıl
sebep? neden limonata? limonataya inanılmaz bir talep mi var :)
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kadirirdem 2 yıl
Patatesi de Pirzolaya çeviren yapsınlar alalım. :)
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Kefelon 2 yıl
Mesela kolaya bayılıyorsunuz ama zararlı, suya kola tadını vereceksiniz keyfinize bakacaksınız. Çocukluk hayalimdi bu umarım gerçekleşir.
Yada ülkemiz gibi fakir ülkeler için patatese et tadı falan verdiririz de millet biraz et tadı alabilir...
2 Yanıt Yanıtla +9
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3qzotix 2 yıl Kefelon
Kefelon

Mesela kolaya bayılıyorsunuz ama zararlı, suya kola tadın vereceksiniz keyfinize bakacaksınız. Çocukluk hayalimdi bu umarım gerçekleşir.

Yada ülkemiz gibi fakir ülkeler için patatese et tadı falan verdiririz de millet biraz et tadı alabilir...

O zaman patatesten Ö.T.V alırlar.
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Noctivagant 2 yıl Kefelon
Kefelon

Mesela kolaya bayılıyorsunuz ama zararlı, suya kola tadını vereceksiniz keyfinize bakacaksınız. Çocukluk hayalimdi bu umarım gerçekleşir.

Yada ülkemiz gibi fakir ülkeler için patatese et tadı falan verdiririz de millet biraz et tadı alabilir...

Bu tür bir cihaz satışa çıktığında kimbilir kaç para olur. Evine et alamayan o cihazı nasıl alsın. Ama bu cihazı alana kadar daha kolay ve basit hatta masrafsız çözümü var. Sigara ve benzeri maddeleri kullanmayı bırakırsa toplum evine et alamayan kesimin en az yarısı evine en azından ayda bir defa et alabilir. Çünkü evine et girmeyen insanların bile yarısı o sigara denen zararlı maddeyi evlerine sokuyorlar.

Evet hayat palı ama o sigara denen zararlıya para harcayana kadar o parayı biriktirse insanlarımız şuan yapamadıkları pek çok şeyi yapabilirler. Bir sigaranın aile ekonomisine zararı nereden baksan ayda en az 100 TL. Oda en dandik marka içiliyorsa.
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fuujitsu 2 yıl
Elektronik bir tad
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Bukalemun 2 yıl fuujitsu
fuujitsu
Elektronik bir tad


Sistem orjinalinde de böyle zaten
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bence o çağlara gelene kadar limonata diye su içirecekler bize. Bu haberin düşündürdüğü budur bende.
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BigEng 2 yıl
Bir çok kişi teknoloji ile üretilen yada değiştirilen besinin doğal yollarla üretilenden her zaman daha kötü olacağını düşünebilir fakat , bir gün doğanın bile üretemediği kadar sağlıklı yiğecekleri kendimiz üreteceğiz . Protein oranı hiç bir doğal et de olmadığı kadar yüksek olan , daha lezzetli , sulu , çok daha ucuz etler üretilecektir... Tabi bunun ayrıntılarını bilmiyorum , genetikle uğraşmıyorum sonuçta fakat yakın bir zamanda mümkün olabilir bana kalırsa.
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