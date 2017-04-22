Araştırmacılar içme suyundan ''sanal limonata'' üretti

Bir gün insanların içeceklerini ve yiyeceklerini, kendilerinden çok uzaktaki arkadaşlarıyla ''dijital olarak paylaşabilmeleri'' düşüncesiyle yola çıkan Singapur'daki araştırmacılar, içme suyu üzerinde yaptıkları birkaç müdahale ile tadı ve görüntüsü gerçek limonataya oldukça yakın olan sanal limonata üretmeyi başardı.





Singapur Ulusal Üniversitesi ile Japonya'nın Keio Üniversitesi arasındaki işbirliğiyle yapılan çalışmada suya limonata tadı vermek için elektrotlardan; limonata rengi vermek içinse LED ışıklardan faydalanan sanal limonata simulatörü geliştirildi. Sistemin çalışması ise oldukça basit ve sadece limonata için değil farklı içecekler içinde benzer sonuçları vermek yeteneğine sahip.





Ekip geliştirdiği sensörü ilk önce gerçek limonataya daldırıyor. Sensör; asitlik ve renk ile ilgili verileri toplayıp Bluetooth aracılığıyla elektrotlara iletiyor ve elektrot bu verilerin ışığında gerçek limonata tadını oluşturmaya çalışıyor. Aynı zamanda LED ışıklarla da sarı rengi verilince bardağın içindeki su sanal limonataya dönüşüyor.





Tadı Oldukça Gerçekçi

İçeceği denemek için katılan gönüllüler elektronik bir tad almayı beklediklerini ancak tadın oldukça gerçekçi olduğunu ifade ederken ekibin görüntü ve ekşilik üzerinde biraz daha çalışmasını tavsiye etti.





Ekip ayrıca bu teknoloji sayesinde suya istedikleri tadı ve görüntüyü vermekle kalmayıp, acılık ve tuzluluk gibi sanal değerler oluşturarak insanların tuz veya kalorileri azaltmaları gereken diyetlerde kullanabilecekleri içecekler de oluşturmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

http://www.reuters.com/article/us-singapore-lemonade-virtual-idUSKBN17N15R