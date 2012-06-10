Araştırmalar Windows 8'in ikinci en büyük tablet ekosistemi olabileceğini gösteriyor

Haber Editörü
Cuma günü sona eren Computex 2012 fuarında pek çok formatta Windows 8 işletim sistemi yüklü bilgisayarlara şahit olduk. Masaüstü ve dizüstü platformların yanında Microsoft için en önemli segment şüphesiz tablet segmenti olacak.
Morgan Stanley analisti Katie Huberty tarafından yapılan bir araştırma, Windows 8'in tablet ekosisteminde iki numaraya oturabileceğini işaret ediyor.
Windows 8 tabletlere ne derece talebin olduğu şimdilik belli değil. Analistler anketler yoluyla tüketicinin nabzını ölçmeye çalışıyor. Ankete göre tablet satın almak isteyenlerin yüzde 25'i Windows 8 işletim sistemini tercih edeceğini belirtiyor. Yüzde 46'sı iPad yönünde seçim yaparken, yüzde 22'si Android işletim sistemini tercih ediyor.
Tabletinde ofis uygulamaları kullanmanın çok önemli olduğunu belirten katılımcı oranı yüzde 61 iken hali hazırdaki tablet kullanıcılarının yüzde 44'ü Ofis paketi yüklü bir tableti satın alabileceğini belirtiyor.
Henüz tüketiciye ne sunacağı bilinmeyen Windows 8 buna rağmen ilgiyi üzerine toplamış gibi görünüyor. Analistler özellikle Windows 8+Microsoft Ofis birlikteliği ile tabletlere olan talebin olumlu olarak artabileceğini öngörüyor.
http://allthingsd.com/20120604/windows-8-plus-office-could-equal-success-for-microsoft-tablets/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonlarda ise Windows Phone 8'in şu haliyle başarılı olacağını düşünmüyorum. Görsel arayüz Android'den kötü. Bence Windows 8 tabletlerde başarılı oluurken Android de telefonlarda başarılı olmaya devam edecektir. Hatta Tizen'in bile Android'i durduracağını düşünmüyorum çünkü arayüz çok geride. Android'in gerçekte ne kadar verimsiz olduğunu bilmiyorum ama eğer düşündüğüm seviyedeyse Android'in geleceği açıktır. Herkes Android şöyle Android böyle diyor ama o kadar da görsellik var, o kadar da kötü olamaz diye düşünüyorum. Android hiç kullanmadım, iPhone 4'üm var ve Yeni iPad almayı düşünen biriy(d)im. Şu anda ise Windows 8 tabletleri bekleyeceğim retina ekrana denk çözünürlükle tabletler çıkarsa ve uygulamalar umut verici bir giriş yaparsa Windows 8 bir tablet alırım, (çıkmazsa mecbur Yeni iPad alacağım) telefonumu da görsel arayüz, performans ve yazılım yeteneği üçlüsünde en başarılı Android telefonla değiştirmeyi düşünüyorum (örn Tegra 4'lü HTC'ler olabilir).
"Morgan Stanley analisti Katie Huberty tarafından yapılan bir araştırma, Windows 8'in tablet ekosisteminde iki numaraya oturabileceğini işaret ediyor. "
oturabileceiğini işaret ediyormuş peki yüzde kaç ihtimalle oturabilecek.Bende benim gelecek sayısal lotoyu tutturabileceğimi işaret ediyorum.İstersen hesapla.Kim çıkarıyor böyle safsataları.Ekrem sen misin yine allah belanı vermesin ekrem
Müşteri çeşitliliği, alım gücü, ürün gamı, windows'tan gelen alışkanlıklar ve insanların reaksiyonu vs. liste uzar gider.. Bunları göz önüne alınca zaten iyi kötü bir rakam ortaya kendiliğinden çıkıyor. Bu durumda zaten iyi kötü bir beklentiye girmek ve analiz yapmak çok zor olmasa gerek bence. Sende iyi bilirsin ki istatistikte %0.01 yanılma payı vardır :)
neyse ya..
Müşteri çeşitliliği, alım gücü, ürün gamı, windows'tan gelen alışkanlıklar ve insanların reaksiyonu vs. liste uzar gider.. Bunları göz önüne alınca zaten iyi kötü bir rakam ortaya kendiliğinden çıkıyor. Bu durumda zaten iyi kötü bir beklentiye girmek ve analiz yapmak çok zor olmasa gerek bence. Sende iyi bilirsin ki istatistikte %0.01 yanılma payı vardır :)
neyse ya..
Ama ios ve android rekabeti koruması çok önemli. yoksa Microsoft hantal yapısı tabletlerde de sürer gider.
Tablet, telefon kehanetlerinde(!) iOS cihazlar hakkında atıp tutarken Win8'in adından bile bahsetmiyorlardı. Biz win8 nerede deyince de ifan sazanları atlıyordu sen araştırma şirketinden daha mı iyi bileceksin diye...
iPad karşısında sayılamayacak kadar üstünlüğü var ve bunlar iyi pazarlanırsa kısa sürede liderliğe oturabilir.
Bugün iPad'in liderliğinin en önemli nedeni Android tabletlerin yeterince iyi pazarlanamaması ve böylece tek bilinen tabletin iPad olması. Win 8 ile bu algı değişirse Apple kullanıcıları dışında büyük bir satış alanı bulamaz iPad, notebooklardaki MacBook oranına yakın bir oranda kalır.
Telefon kısmında ise Android'in tahtı sallanacak yakında bence. Windows 8 phone ile ciddi sıçrama yapacaktır ve donanım canavarı olan android'e darbe vuracaktır diye düşünüyorum.