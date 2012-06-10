Araştırmalar Windows 8'in ikinci en büyük tablet ekosistemi olabileceğini gösteriyor

Cuma günü sona eren Computex 2012 fuarında pek çok formatta Windows 8 işletim sistemi yüklü bilgisayarlara şahit olduk. Masaüstü ve dizüstü platformların yanında Microsoft için en önemli segment şüphesiz tablet segmenti olacak.





Morgan Stanley analisti Katie Huberty tarafından yapılan bir araştırma, Windows 8'in tablet ekosisteminde iki numaraya oturabileceğini işaret ediyor.





Windows 8 tabletlere ne derece talebin olduğu şimdilik belli değil. Analistler anketler yoluyla tüketicinin nabzını ölçmeye çalışıyor. Ankete göre tablet satın almak isteyenlerin yüzde 25'i Windows 8 işletim sistemini tercih edeceğini belirtiyor. Yüzde 46'sı iPad yönünde seçim yaparken, yüzde 22'si Android işletim sistemini tercih ediyor.





Tabletinde ofis uygulamaları kullanmanın çok önemli olduğunu belirten katılımcı oranı yüzde 61 iken hali hazırdaki tablet kullanıcılarının yüzde 44'ü Ofis paketi yüklü bir tableti satın alabileceğini belirtiyor.





Henüz tüketiciye ne sunacağı bilinmeyen Windows 8 buna rağmen ilgiyi üzerine toplamış gibi görünüyor. Analistler özellikle Windows 8+Microsoft Ofis birlikteliği ile tabletlere olan talebin olumlu olarak artabileceğini öngörüyor.