Araştırmalara göre şirketler bulut bilişime 2016 yılında 207 milyar dolar harcayacak

Maliyetleri azaltan ve firmaların tüketiciye daha iyi hizmetler sunmasını sağlayan bulut bilişim altyapılarına yapılan yatırım da aynı paralelde artış gösteriyor. Google, Amazon, Microsoft gibi devlerin yatırımlarıyla büyüyen bulut bilişim sektörü, araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürecek.





Gartner firmasının yaptığı araştırmaya göre dünya çapında 91 milyar dolar olan bulut servisleri, 2012 yılında 109 milyar dolara çıkacak. İşletmelerin bulut hizmetlerine yaptığı harcama 2016 yılında ise tahmini olarak 207 milyar dolara ulaşmış olacak.





Bulut altyapısının 4 sacayağı olan işletme süreci hizmeti, platform hizmeti, yazılım hizmeti ve altyapı hizmetinin çok hızlı büyüdüğünü belirten Gartner başkan yardımcısı Richard Gordon, işletme süreci hizmetinin ise en çok masraf yapılan alan olduğunu dile getirdi.





Bulut bilişimin devleri sektöre yatırımın yanında hizmetlerini diğer firmalara da sunarak kullanım alanını genişletiyor. Amazon işletmelere bulut depolama satarak büyürken, Instagram, Pinterest gibi uygulamalar da depolama alanı satın alarak büyüyor. Sonuçta sektördeki her oyuncu bu işten karlı çıkıyor.