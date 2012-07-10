Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırmalara göre şirketler bulut bilişime 2016 yılında 207 milyar dolar harcayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Maliyetleri azaltan ve firmaların tüketiciye daha iyi hizmetler sunmasını sağlayan bulut bilişim altyapılarına yapılan yatırım da aynı paralelde artış gösteriyor. Google, Amazon, Microsoft gibi devlerin yatırımlarıyla büyüyen bulut bilişim sektörü, araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürecek.

Gartner firmasının yaptığı araştırmaya göre dünya çapında 91 milyar dolar olan bulut servisleri, 2012 yılında 109 milyar dolara çıkacak. İşletmelerin bulut hizmetlerine yaptığı harcama 2016 yılında ise tahmini olarak 207 milyar dolara ulaşmış olacak.

Bulut altyapısının 4 sacayağı olan işletme süreci hizmeti, platform hizmeti, yazılım hizmeti ve altyapı hizmetinin çok hızlı büyüdüğünü belirten Gartner başkan yardımcısı Richard Gordon, işletme süreci hizmetinin ise en çok masraf yapılan alan olduğunu dile getirdi.

Bulut bilişimin devleri sektöre yatırımın yanında hizmetlerini diğer firmalara da sunarak kullanım alanını genişletiyor. Amazon işletmelere bulut depolama satarak büyürken, Instagram, Pinterest gibi uygulamalar da depolama alanı satın alarak büyüyor. Sonuçta sektördeki her oyuncu bu işten karlı çıkıyor.

http://gigaom.com/cloud/companies-to-spend-207-billion-on-cloud-in-2016/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jovanovic 7 yıl
207 milyar dolar ne demek yahu... Ciddi bir rakama ulaşmış olacak demek ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus GeForce GTX 680 video inceleme 7 yıl Samsung 550P Dizüstü Bilgisayar video inceleme "Masaüstü Bilgisayarınızı Emekliye Ayırma Vakti Geldi!" 7 yıl Sony Xperia P video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim