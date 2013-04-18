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Archos 3 yeni akıllı telefonun duyurusunu yaptı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyatlı tabletleri ile tanıdığımız Fransız Archos'un akıllı telefon pazarı ile ilgili planları da kısa süre önce bir yol haritasında ortaya çıkmıştı. Archos'un toplamda 6 model ile akıllı telefon pazarına adeta çıkarma yapmayı planladığı belirtilirken, bunlardan 3 tanesi resmiyet kazandı.
Archos 3 yeni akıllı telefonun duyurusunu yaptı
 

Modellerden ilki giriş seviyesi Archos 35 Carbon. Model 3.5 inçlik kapasitif IPS ekrana sahip ve 480 x 320 piksel çözünürlük kullanılmış. İşlemci ise 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı tek çekirdekli Qualcomm 7225A. Android 4.0 işletim sistemi, 512MB RAM, 3G, WiFi, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 1300mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut. Model 99$ fiyat etiketine sahip.
Archos 3 yeni akıllı telefonun duyurusunu yaptı
 

İkinci model Platinum 50. Orta seviye segmente hitap eden modelde 5 inçlik IPS ekran ve 960 x 540 piksel çözünürlüğe yer veriliyor. Cortex-A5 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm 8225Q Snapdragon S4 işlemci, Adreno 203 grafik birimi, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 2000mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Bu modelin fiyatı da 200$.
Archos 3 yeni akıllı telefonun duyurusunu yaptı
 

Archos Platinum 53 ise 5.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte ekrana sahip. Diğer özellikleri Platinum 50 ile aynı iken sadece batarya 2800mAh gücünde. Fiyatı 250$. Büyük ekranlı akıllı telefon - Phablet segmentinde hem uygun fiyat hem de uzun kullanım süresi arayan tüketiciler için iyi bir alternatif olabilir.

http://androidheadlines.com/2013/04/archos-announces-trio-of-affordable-unlocked-android-smartphones.html Yorum Yaz
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Srcn81 6 yıl
Fena değil.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel ürünler fiyatlar iyi
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cibicibi 6 yıl
hala mp3, mp4 çalar üretiyolar bi değişiklik yok
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depeche35 6 yıl
OverClocK1ng
Yani her tarafı iyi olsa ne yazar.Bizim pazarımıza gelmedikten sonra ne yapiim ben !
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K.can.tas 6 yıl
Tasarımı beğenmedim
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OverClocK1ng 6 yıl
Fİyatlar uygun. 5.3 inç olan ve Phablet statüsünde olan da fena değil. Fiyatına bakarsak iş yapabilir bence.
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WhiteLotus 6 yıl
Platinum 50 ülkemizde 500-600tl den satılsa iş görür
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elLbufFer 6 yıl
Turkcell için şimdi birşey derdim de ban yemekten korkuyorum.

Vestelden ümitliyim her keseye hitap edebilecek telefonlar çıkarır mutlaka.Şahsen Yerli malı diye bir gözüm kapalı alırım.
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stalker(1979) 6 yıl
Bizde bunlarda yok. Vestel ve Turkcell Yerli cep yapacaklardı ama ses yok:)
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stalker(1979) 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

Bizde bunlarda yok. Vestel ve Turkcell Yerli cep yapacaklardı ama ses yok:)

Yerli cep dedik eksi yedik. Artı almak için şak şakcı olmak lazım demek ki.
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Guest-F8946C419 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

Bizde bunlarda yok. Vestel ve Turkcell Yerli cep yapacaklardı ama ses yok:)

Her parçası,yazılımı ithal, üretilecek yer muhtemelen Çin olur.. Pardon ama bunun neresi yerli?
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DH Misafiri 6 yıl
çöp
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niLaysenveren 6 yıl
tasarima bak cay demle
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