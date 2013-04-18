Archos 3 yeni akıllı telefonun duyurusunu yaptı





Uygun fiyatlı tabletleri ile tanıdığımız Fransız Archos'un akıllı telefon pazarı ile ilgili planları da kısa süre önce bir yol haritasında ortaya çıkmıştı. Archos'un toplamda 6 model ile akıllı telefon pazarına adeta çıkarma yapmayı planladığı belirtilirken, bunlardan 3 tanesi resmiyet kazandı.





Modellerden ilki giriş seviyesi Archos 35 Carbon. Model 3.5 inçlik kapasitif IPS ekrana sahip ve 480 x 320 piksel çözünürlük kullanılmış. İşlemci ise 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı tek çekirdekli Qualcomm 7225A. Android 4.0 işletim sistemi, 512MB RAM, 3G, WiFi, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 1300mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut. Model 99$ fiyat etiketine sahip.





İkinci model Platinum 50. Orta seviye segmente hitap eden modelde 5 inçlik IPS ekran ve 960 x 540 piksel çözünürlüğe yer veriliyor. Cortex-A5 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm 8225Q Snapdragon S4 işlemci, Adreno 203 grafik birimi, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 2000mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Bu modelin fiyatı da 200$.





Archos Platinum 53 ise 5.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte ekrana sahip. Diğer özellikleri Platinum 50 ile aynı iken sadece batarya 2800mAh gücünde. Fiyatı 250$. Büyük ekranlı akıllı telefon - Phablet segmentinde hem uygun fiyat hem de uzun kullanım süresi arayan tüketiciler için iyi bir alternatif olabilir.

http://androidheadlines.com/2013/04/archos-announces-trio-of-affordable-unlocked-android-smartphones.html