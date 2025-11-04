Nothing, karardan geri döndü: Meta uygulamaları ve servisleri kaldırılabilecek

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (3a) Lite, markanın gereksiz yazılımlarla yüklü gelen ilk telefonu. Markasını sade yazılım ve şeffaflık üzerine kuran bir şirket için bu durum pek çok kullanıcının hoşuna gitmedi. Topluluk üyelerinin tepkilerinin ardından Nothing, geri bildirimlere yanıt verdi.

Instagram, Facebook ve diğer Meta uygulamaları ve servisleri kaldırılabilecek

Nothing, Phone (3a) serisi için Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0'daki son tartışmalı değişiklik hakkında bir güncelleme paylaştı. Yeni açıklamaya göre, güncellenen arayüz önceden yüklenmiş uygulamalarla gelmeye devam ederken, kullanıcılar bu uygulamalar üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Daha basit bir ifadeyle, kullanıcılar yüklü gelen belirli uygulamaları kaldırabilecek. Bunun ötesinde, Nothing kullanıcıların Meta servislerini silmesine de olanak tanıyacak.

Şu anda Meta App Installer, Meta App Manager ve Meta Services, yalnızca devre dışı bırakılabiliyor. Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesiyle Meta uygulamaları artık kaldırılabilecek.

Nothing, birkaç hafta önce Japonya hariç tüm ülkelerde orta ve giriş seviyesi cihazlarına Facebook ve Instagram dahil olmak üzere partner uygulamalarını yükleyerek sunmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Bu arada, İngiltere, AB ve Japonya’daki cihazlarda TikTok yüklü gelecek. Nothing, kullanıcıların çoğunun bu uygulamaları kullandığını ve cihazlara önceden yüklemenin, uygulamaların daha hızlı başlatılmasını sağladığını belirterek kararı savundu.

