Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing, karardan geri döndü: Meta uygulamaları ve servisleri kaldırılabilecek

    Nothing, kullanıcıların Facebook ve Instagram gibi yüklü gelen Meta uygulamalarını ve servislerini kaldırabileceklerini duyurdu. Bu değişiklik, Nothing OS 4.0 beta güncellemesiyle sunulacak.

    Nothing telefon Meta Instagram Facebook uygulamaları kaldırma kararı Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (3a) Lite, markanın gereksiz yazılımlarla yüklü gelen ilk telefonu. Markasını sade yazılım ve şeffaflık üzerine kuran bir şirket için bu durum pek çok kullanıcının hoşuna gitmedi. Topluluk üyelerinin tepkilerinin ardından Nothing, geri bildirimlere yanıt verdi.

    Instagram, Facebook ve diğer Meta uygulamaları ve servisleri kaldırılabilecek

    Nothing, Phone (3a) serisi için Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0'daki son tartışmalı değişiklik hakkında bir güncelleme paylaştı. Yeni açıklamaya göre, güncellenen arayüz önceden yüklenmiş uygulamalarla gelmeye devam ederken, kullanıcılar bu uygulamalar üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Daha basit bir ifadeyle, kullanıcılar yüklü gelen belirli uygulamaları kaldırabilecek. Bunun ötesinde, Nothing kullanıcıların Meta servislerini silmesine de olanak tanıyacak.

    Şu anda Meta App Installer, Meta App Manager ve Meta Services, yalnızca devre dışı bırakılabiliyor. Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesiyle Meta uygulamaları artık kaldırılabilecek.

    Nothing, birkaç hafta önce Japonya hariç tüm ülkelerde orta ve giriş seviyesi cihazlarına Facebook ve Instagram dahil olmak üzere partner uygulamalarını yükleyerek sunmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Bu arada, İngiltere, AB ve Japonya’daki cihazlarda TikTok yüklü gelecek. Nothing, kullanıcıların çoğunun bu uygulamaları kullandığını ve cihazlara önceden yüklemenin, uygulamaların daha hızlı başlatılmasını sağladığını belirterek kararı savundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kendi horlama sesini duymak senkromeç arızası barışta askerliğe elverişli değildir seferde görev yapar ne demek oneplus 13 imei atılıyor mu airfel kombi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer5
    Game Garaj Slayer5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum