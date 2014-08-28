Archos da Windows Phone ekosistemine katıldı





Uygun fiyatlı tablet ve akıllı telefonları ile tanıdığımız Fransız Archos, Microsoft'un bu yıl başlattığı yeni ortaklık rüzgarına fazla dayanamadı ve ekosisteme resmi olarak ilk adımını attı.





Firmadan beklendiği üzere Archos 40 Cesium giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon olacak. 4 inçlik bir ekrana sahip olan cihaza 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti gücünü verecek. Cihaz Windows Phone 8.1 üzerinde çalışıyor. Bunun dışında açıklanan bir özellik yok.





Archos WP 8.1 tecrübesini her kesime sunmak adına cihaza 99$ fiyat etiketi koymuş. Archos bu sayede Hintli ve Çinli rakipleri ile kıyasıya bir rekabete girişecek. Archos ayrıca 8 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS bir ekran sunan Windows 8.1 tabletini de lanse etti.





Android tarafında da Archos oldukça kalabalık bir listeye sahip. 50b Platinum akıllı telefonu 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekran, 4 Cortex-A7 çekirdekli MT6582 yongaseti, 8MP çözünürlükte arka kamera, 512MB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1900mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip.

45c Platinum akıllı telefonu ise 50b Platinum modelinden farklı olarak 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte IPS bir ekran ile geliyor. Firmanın tablet modeli 101 Oxygen ise 10.1 inçlik Full HD ekran, 1.5GB RAM, 16GB hafıza, 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi gibi özelliklere sahip olacak. Tüm bu ürünler IFA 2014 fuarında sergilenecek.

http://www.phonearena.com/news/Archos-intros-its-first-Windows-Phone-8.1-handset-plus-new-Android-devices_id59828