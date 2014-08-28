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Archos da Windows Phone ekosistemine katıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos da Windows Phone ekosistemine katıldı

Uygun fiyatlı tablet ve akıllı telefonları ile tanıdığımız Fransız Archos, Microsoft'un bu yıl başlattığı yeni ortaklık rüzgarına fazla dayanamadı ve ekosisteme resmi olarak ilk adımını attı.

Firmadan beklendiği üzere Archos 40 Cesium giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon olacak. 4 inçlik bir ekrana sahip olan cihaza 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti gücünü verecek. Cihaz Windows Phone 8.1 üzerinde çalışıyor. Bunun dışında açıklanan bir özellik yok. 

Archos WP 8.1 tecrübesini her kesime sunmak adına cihaza 99$ fiyat etiketi koymuş. Archos bu sayede Hintli ve Çinli rakipleri ile kıyasıya bir rekabete girişecek. Archos ayrıca 8 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS bir ekran sunan Windows 8.1 tabletini de lanse etti. 

Android tarafında da Archos oldukça kalabalık bir listeye sahip. 50b Platinum akıllı telefonu 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekran, 4 Cortex-A7 çekirdekli MT6582 yongaseti, 8MP çözünürlükte arka kamera, 512MB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1900mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip.
45c Platinum akıllı telefonu ise 50b Platinum modelinden farklı olarak 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte IPS bir ekran ile geliyor. Firmanın tablet modeli 101 Oxygen ise 10.1 inçlik Full HD ekran, 1.5GB RAM, 16GB hafıza, 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi gibi özelliklere sahip olacak. Tüm bu ürünler IFA 2014 fuarında sergilenecek.  

http://www.phonearena.com/news/Archos-intros-its-first-Windows-Phone-8.1-handset-plus-new-Android-devices_id59828 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Flag SHİP Killer 5 yıl
Ekosistem büyüyor ve ne kadar fazla kullanıcıya ulaşırlarsa uygulamaların kaliteside o kadar artar
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2Shakur 5 yıl
Kesin bu firmada satılır
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darkest earth 5 yıl
Archos su geçirmez faili aklıma geliyor her duyduğumda :D
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1BilimAdamı 5 yıl
Tasarım,oyuncak telefon gibi


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Elsa 5 yıl
99$= 200+100+65+8+50=423TL duz hesap 450den gelir
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emre_fan_club 5 yıl Elsa
Elsa
99$= 200+100+65+8+50=423TL duz hesap 450den gelir

Desene hapı yuttular o zaman

400e fıstık gibi L525 varken.
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The Tenth Doctor 5 yıl
microsoftun bunlara destek vermesi lazım. Global olarak açılmaları için. Ucuz fiyatlandırma yaparlarsa çok satar WP.
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darkaura 5 yıl The Tenth Doctor
The Tenth Doctor

microsoftun bunlara destek vermesi lazım. Global olarak açılmaları için. Ucuz fiyatlandırma yaparlarsa çok satar WP.

bu dediklerinizi microsoft zaten yapiyor. su an wp ureten cogu firma micrososftun baskilari ve tesvikleri ile wp telefon yapiyor. fiyatlandirmadada su an satan modeller ucuz alt modeller. ust seviye amiral gemilerini daha ucuz satsin derseniz, sizde ayni parcalari ayni yerlerden aliyorsunuz, rakiplerinizde. orda bir fark koymak cok zor. wp nin sorunu bir fark yaratan yeni bir niche yaratan bir yani yok. bir tek android in ucuz telefonlardaki yetersizliginden iyi bir nokta yakaladi ve biraz pazar edindi ama ust seviye telefonlarda satabilmesi icin ios ve androidde olmayan yeni bir seyleri ortaya koyabilmesi lazim. simdiye kadar yaptigi hersey zaten rakiplerinde bulunan ozellikleri saglamak yonunde oldu ama rakipleride bos durmuyor. ikiside 64bite geciyorlar, saphire cam gibi, su gecirmezlik gibi yeni malzemeleri deniyorlar, giyilebilir akilli teknolojileri cikariyorlar. wp nin hala bir akilli saati yok mesela. demek istedigim diger platformlarda olmayan farkli seyler ortaya koymadan pazar payi kapamazlar. piyasa sadece ios dan ibaretken android bunu pek cok farkli sekilde yapti. en bastan ios un olmadigi orta ve alt segment modelleri cikardi, ios da olmayan ekran olculeriyle geldi, ios bulunan kisitlamalari icermedi. bu yuzden baslangicdaki tum eksiklerine kusurlarina ragmen pazar payini istikrarla artirabildi.
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OldGamers86 5 yıl
Yakışmış. :)
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serkanalkas 5 yıl
Telefonun tasarımı hoşuma gitti alsam mı ki acaba
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assasin34 5 yıl
battiginin resmidir:-)
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