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Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları için büyük tanıtım anı yaklaşırken, sızıntılar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kez gündemde olan cihaz ise Galaxy Z Flip 7 FE. Daha önce Z Flip6’nın daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak tanımlanan model, son gelen bilgilere göre beklentilerin ötesine geçebilir.

İddialara göre hem Galaxy Z Flip 7 hem de FE versiyonu, 4.1 inçlik kapak ekranıyla geliyor. Bu, önceki modelde yer alan 3.4 inçlik ekranla kıyaslandığında oldukça dikkat çekici bir güncelleme. Ayrıca Z Flip 7'nin “Galaxy Z Flip serisindeki en ince çerçevelere” sahip olduğu ifade ediliyor. Bu detay, yakın zamanda ortaya çıkan sızıntı görsellerle de örtüşüyor.

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Flip 7 FE'nin asıl sürprizi ise donanım cephesinde gizli. FE versiyonunun Z Flip6 ile büyük oranda benzer olduğu, ancak işlemci tarafında Exynos 2400 yongasıyla geleceği belirtiliyor. Standart Flip 7’de ise daha güçlü olan Exynos 2500 işlemcisi yer alacak. Bu fark dışında iki cihaz arasındaki teknik özelliklerin büyük ölçüde örtüştüğü anlaşılıyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, FE modeli daha düşük bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen, neredeyse aynı deneyimi sunarak kullanıcılar için oldukça cazip bir alternatif haline gelebilir.

Pil tarafında da küçük ama anlamlı bir ayrım var. Galaxy Z Flip 7’nin 4.300 mAh kapasiteli bir batarya taşıdığı, FE modelinin ise 4.000 mAh ile biraz daha mütevazı kaldığı aktarılıyor. Renk seçenekleri konusunda da cihazlar farklılaşıyor. Flip 7; Gölge Mavi, Jet Siyahı ve Gümüş Gölge tonlarında sunulacakken, Flip 7 FE sade bir tercih sunarak yalnızca Siyah ve Beyaz renklerle piyasaya çıkacak.

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Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 4.1 inçlik kapak ekranıyla şaşırttı

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