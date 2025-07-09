Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 4.1 inçlik kapak ekranıyla şaşırttı

    Samsung’un katlanabilir telefon serisine dair en dikkat çekici sızıntı bu kez Flip 7 FE modelinden geldi. Daha önce Flip 6’nın uygun fiyatlı bir türevi olacağı düşünülen model sürprizlerle geliyor.

    Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 4.1 inçlik kapak ekranıyla şaşırttı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları için büyük tanıtım anı yaklaşırken, sızıntılar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kez gündemde olan cihaz ise Galaxy Z Flip 7 FE. Daha önce Z Flip6’nın daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak tanımlanan model, son gelen bilgilere göre beklentilerin ötesine geçebilir.

    İddialara göre hem Galaxy Z Flip 7 hem de FE versiyonu, 4.1 inçlik kapak ekranıyla geliyor. Bu, önceki modelde yer alan 3.4 inçlik ekranla kıyaslandığında oldukça dikkat çekici bir güncelleme. Ayrıca Z Flip 7'nin “Galaxy Z Flip serisindeki en ince çerçevelere” sahip olduğu ifade ediliyor. Bu detay, yakın zamanda ortaya çıkan sızıntı görsellerle de örtüşüyor.

    Flip 7 FE'nin asıl sürprizi ise donanım cephesinde gizli. FE versiyonunun Z Flip6 ile büyük oranda benzer olduğu, ancak işlemci tarafında Exynos 2400 yongasıyla geleceği belirtiliyor. Standart Flip 7’de ise daha güçlü olan Exynos 2500 işlemcisi yer alacak. Bu fark dışında iki cihaz arasındaki teknik özelliklerin büyük ölçüde örtüştüğü anlaşılıyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, FE modeli daha düşük bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen, neredeyse aynı deneyimi sunarak kullanıcılar için oldukça cazip bir alternatif haline gelebilir.

    Pil tarafında da küçük ama anlamlı bir ayrım var. Galaxy Z Flip 7’nin 4.300 mAh kapasiteli bir batarya taşıdığı, FE modelinin ise 4.000 mAh ile biraz daha mütevazı kaldığı aktarılıyor. Renk seçenekleri konusunda da cihazlar farklılaşıyor. Flip 7; Gölge Mavi, Jet Siyahı ve Gümüş Gölge tonlarında sunulacakken, Flip 7 FE sade bir tercih sunarak yalnızca Siyah ve Beyaz renklerle piyasaya çıkacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeditepe ybs vectavir mi zovirax mı garanti elma hesabı zararları ayağımın üstünden araba geçti ne yapmalıyım metropol oyunu para dağıtımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    REALME 12 PRO PLUS
    REALME 12 PRO PLUS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum