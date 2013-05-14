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Archos, mutfaklara özel tablet bilgisayarını tanıttı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Archos, mutfaklara özel tablet bilgisayarını tanıttı
Fransa merkezli tablet üreticisi Archos, ChefPad isimli yeni tablet bilgisayarını tanıttı. Farklı amaçlar için birçok tablet bilgisayarı bulunan Archos'un yeni modeli ChefPad, mutfaklar için özel olarak üretilmiş.
Hazırladığı "Chef Apps" isimli uygulama ile Google Play Store üzerinde yer alan yemek pişirme, içecek hazırlama ya da gıda bilgi uygulamalarını tek bir merkez üstünde toplayan firma, tableti teknik olarak 9.7-inç 1024x768 piksel dokunmatik ekran, çift çekirdekli 1.6GHz ARM Cortex 9 işlemci, Mali 400 MP4 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB dahili depolama ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olarak hazırlamış.
Ayrıca üzerinde Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği, microSD ve miniHDMI yuvaları, 2MP ön ve arka kamera gibi detaylar yer alan Archos ChefPad, beraberinde silikon koruma kılıfı ve tableti ayakta tutmaya yarayan stand ile geliyor.
Archos tarafından hazırlanan ChefPad tablet bilgisayar modeli, Haziran ayında 220$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.

http://tablet-news.com/2013/05/14/archos-launches-chefpad-kitchen-tablet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TabletNews+%28Tablet+News%29 Yorum Yaz
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janparey 6 yıl
Banyo için olanı 4 gözle bekliyorum :D
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canobeg 6 yıl
Basteryus


koptum :D
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FightForBeer 6 yıl
Heeeeeh sonunda buda başladı.artık odalara özel tablet çıkmaya başladı.işimizi zor benden söylemesi.
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