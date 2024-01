Ankastre fırın tavsiyesi için en iyi ankastre fırınlar (2024)

Ankastre fırınlar artık her mutfağın olmazsa olmazlarından. Kurulumu ve temizliği son derece basit olan bu cihazlar aynı zamanda oldukça da kullanışlılar. Bununla birlikte beyaz eşyada kaliteye önem verenler için en iyi ankastre fırın markaları arasında seçim yapmak en doğru olanı diyebiliriz. Peki, en iyi ankastre fırın hangisi? İşte ankastre fırın yorumları göz önüne alınarak hazırlanan tavsiye listemiz:

4️⃣ Electrolux Inspiration EZB3410AOX

Tam Boyutta Gör Genelde fiyat performans ankastre fırınlar ile tanınan Electrolux, Inspiration EZB3410AOX modelinde de benzer bir süreci takip ediyor. Multi Level Cooking teknolojisi sayesinde eşit ısı dağılımı sağlayan cihaz bu sayede tek seferde iki farklı seviyede yemek pişirmenizi sağlıyor. Yemeğinizi pişireceğiniz süreyi LED göstergeli ekrandan kolayca ayarlayabildiğiniz ürün aynı zamanda kolay da bir temizlik sağlıyor.

Multi Level Cooking teknolojisi

SurroundCook pişirme teknolojisi

Soğutma fanı

Kolay temizlik

LED göstergeli ekran

50°C - 250°C

Akustik sinyal, Pişirme süresi, Program sonu, Zaman ayarı, Zaman göstergesi

Electrolux EZB3410AOX Inspiration kullanıcı yorumları 💭

👨 Evdeki börekçi fırınla eşim sürekli kavga ediyordu kapağı aç alta bak üste bak içine fener tut patatese çatal batır sürekli fırın başında bekliyordu. Bu fırını alalı 1 hafta oldu ve diğer fırınla yapamadığı bütün pasta yemek vs.. Ne varsa deniyor ve hepsi mükemmel oluyor ve sadece zaman kuruyor iç aydınlatması da mükemmel.

👩 Ürün gayret başarılı daha pahalı vs ürünlere gitmeye gerek yok. Zamanlama, pişirme fonksiyonları, görüntü vs vs tamamı üst seviyede.