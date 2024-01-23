Ankastre fırın tavsiyesi için en iyi ankastre fırınlar (2024)

- En İyi Ankastre Fırınlar 🥯
- 1️⃣ Electrolux SurroundCook EOF5C50BV
- 2️⃣ Bosch HBF514BS0T
- 3️⃣ Siemens HB514FBR0T
- 4️⃣ Electrolux Inspiration EZB3410AOX
- 5️⃣ Bosch HBJ558YW0T
- 6️⃣ Samsung NV60M7140BW
- 7️⃣ Profilo FRMA126S
- 8️⃣ Luxell B66-SF2
- 9️⃣ Altus Ala 137 G
- 🔟 Vestel AF-8685
- Ankastre fırın alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Ankastre fırınlar artık her mutfağın olmazsa olmazlarından. Kurulumu ve temizliği son derece basit olan bu cihazlar aynı zamanda oldukça da kullanışlılar. Bununla birlikte beyaz eşyada kaliteye önem verenler için en iyi ankastre fırın markaları arasında seçim yapmak en doğru olanı diyebiliriz. Peki, en iyi ankastre fırın hangisi? İşte ankastre fırın yorumları göz önüne alınarak hazırlanan tavsiye listemiz:
|Marka - Model 👨🍳
|Fiyat 🏷️
|Electrolux SurroundCook EOF5C50BV
|10.000 TL
|Bosch HBF514BS0T
|10.889 TL
|Siemens HB514FBR0T
|10.494 TL
|Electrolux Inspiration EZB3410AOX
|7.990 TL
|Bosch HBJ558YW0T
|17.349 TL
|Samsung NV60M7140BW
|10.000 TL
|Profilo FRMA126S
|7.800 TL
|Luxell B66-SF2
|5.000 TL
|Altus Ala 137 G
|9.699 TL
|Vestel AF-8685
|9.999 TL
Ankastre fırın yorumları dikkate alındığında; en iyi ankastre fırın markaları sıralamasında Electrolux, Bosch ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi ankastre fırın olarak ise Electrolux SurroundCook EOF5C50BV, Bosch HBF514BS0T ve Siemens HB514FBR0T modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Electrolux SurroundCook EOF5C50BV
- Akustik sinyal, Pişirme süresi, Zaman ayarı, Zaman göstergesi
- Alt ısıtıcı, Buz çözdürme, Izgara, Fanlı pişirme, Geleneksel pişirme, Üst + alt + fan pişirme fonksiyonu
- 50°C - 250°C
- 65 litre hacim
- A sınıfı enerji
- Aynı anda 2 tepsi pişirebilme
- SurroundCook pişirme teknolojisi
- MultiLevelCooking teknolojisi
Electrolux SurroundCook EOF5C50BV kullanıcı yorumları 💭
👨 5 senedir normal standart fırın kullanıp kiracılıkta bunu kullanmamış biri olarak sadece tek yorumum; nasıl da bu kadar verimli bir şeyi daha önceden almadım. Teşekkürler.
👩 Tahminimden biraz daha uzun sürede pişiriyor. Ancak malzeme kalitesi, performansı çok iyi. Ben çok beğendim çok güzel oldu. Yemek de pişirdim, kurabiye de yaptım.
2️⃣ Bosch HBF514BS0T
- Dokunmatik kırmızı LED ekran
- 8 farklı fonksiyon
- 50-275 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Üç tepsiye kadar eşit pişirme
- Fan yardımıyla çabuk soğutma
Bosch HBF514BS0T kullanıcı yorumları 💭
👨 İyi ki almışım. Güzel pişiriyor, kek, kurabiye, etliekmek, poğaça denedim. Hepsinin altını üstünü kararında pişirdi. Tavsiye ederim herkese.
👩 Sorunsuz teslim edildi. Aynı gün servis kurulumunu yaptı. 1 haftalık kullanımdan sonra yazıyorum. Çok güzel ve hızlı pişiriyor. Ayrıca tasarım olarak da oldukça güzel.
3️⃣ Siemens HB514FBR0T
- Hızlı ısıtma
- Elektronik saat
- Dokunmatik LED ekran
- Holojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- 3D hotAir plus ile 3 tepsiye kadar eş pişirme
- 50-275 °C
- Çocuk emniyet kilidi
Siemens HB514FBR0T kullanıcı yorumları 💭
👨 Hakikaten fırında Mercedes, mikro dalga özelliği, yoğurt, konserve özelliği var. Fiyatı ve kalitesi için değer.
👩 Uzun araştırmalar sonucu aldık. Siemens kalitesi diye su götürmez bir gerçek var ve fırınlarında kendilerine aşırı güveniyorlar, haklılar. Üç tepsiyi tek seferde kusursuz ve eşit pişiriyor.
4️⃣ Electrolux Inspiration EZB3410AOX
- Multi Level Cooking teknolojisi
- SurroundCook pişirme teknolojisi
- Soğutma fanı
- Kolay temizlik
- LED göstergeli ekran
- 50°C - 250°C
- Akustik sinyal, Pişirme süresi, Program sonu, Zaman ayarı, Zaman göstergesi
Electrolux EZB3410AOX Inspiration kullanıcı yorumları 💭
👨 Evdeki börekçi fırınla eşim sürekli kavga ediyordu kapağı aç alta bak üste bak içine fener tut patatese çatal batır sürekli fırın başında bekliyordu. Bu fırını alalı 1 hafta oldu ve diğer fırınla yapamadığı bütün pasta yemek vs.. Ne varsa deniyor ve hepsi mükemmel oluyor ve sadece zaman kuruyor iç aydınlatması da mükemmel.
👩 Ürün gayret başarılı daha pahalı vs ürünlere gitmeye gerek yok. Zamanlama, pişirme fonksiyonları, görüntü vs vs tamamı üst seviyede.
5️⃣ Bosch HBJ558YW0T
- Her yemeğin pişme süresine uygun program
- SoftClose özelliği ile otomatik kapı kapama
- 3D Hotair ile aynı anda 3 tepsi pişirme
- LCD ekran
- 50-275 °C
- 8 pişirme modu
- Gömülebilir düğmeler
Bosch HBJ558YW0T kullanıcı yorumları 💭
👨 Fırın Bosch’un en iyi fırını kesinlikle tavsiye ediyorum. Söyleyecek tek şey var, mükemmel. Pişirmeyi eşit bir şekilde yapıyor, kontrol etme derdi olmuyor.
👩 Her yemek için ayrı pişirme süresi öneriyor kullanım kılavuzunda. Bir süre oraya bakmakta fayda var. Ürün ise çok iyi, tasarımı şık, pişirmesi üst seviye. Bosh yine şaşırtmadı.
6️⃣ Samsung NV60M7140BW
- A sınıfı enerji
- Yumuşak ve kolay kayan raf
- Kolay katalitik temizleme sistemi
- Eşit ve her tarafı pişirme
- Şık ve temizlenmesi kolay kadran
- Dokunmatik LED ekran
- 40~250 °C
Samsung NV60M7140BW kullanıcı yorumları 💭
👨 Pişirmesi çok güzel iki aydır kullanıyorum herhangi bir sorunu yok. Samsung’un kalitesine güvenerek aldım ve pişman olmadım. Pişirmesi çok iyi. Tavsiye ederim.
👩 Ürüne resmen bayıldım. Bir fırın ancak bu kadar güzel, eşit ve hızlı pişirebilir. Hızlı güvenli teslimat da cabası. Teşekkürler.
7️⃣ Profilo FRMA126S
- A sınıfı enerji tüketimi
- Pizza ayarı
- 50-270 °C
- 8 farklı pişirme modu
- Göstergeler için LED ekran
Profilo FRMA126S kullanıcı yorumları 💭
👨 Verdiğiniz paranın her kuruşuna değer bir ürün. Çok kaliteli çok şık, güzel pişiriyor, servisi ücretsiz, ısınması oldukça hızlı aynı şekilde soğuması da hızlı.
👩 Kesinlikle çok memnun kaldım hem satıcıdan hem de fırından. Çok şık bir ürün herkese tavsiye ederim. Özellikle fiyatına göre çok güzel bir ürün. Pişirmesi de çok iyi.
8️⃣ Luxell B66-SF2
- A+ enerji tüketimi
- 4 adet pişirme fonksiyonu
- Manuel kontrol paneli
- Buz çözme
- Turbo fan
- Mekanik termostat
- Kolay temizlenebilirlik
Luxell B66-SF2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok memnun kaldım pişirmesi harika. Hiç daha pahalısını almaya gerek yok. Genel olarak ürün müşteri hizmetleri servis hepsinden memnun kaldım.
👩 Çok memnun kaldım. Tam bir performans ürünü. Hemen denemek için kek ve börek yaptık. Harika kabardı ve harika pişti. Ben herkese tavsiye ederim.
9️⃣ Altus Ala 137 G
- LED ekran
- A sınıfı enerji
- Fan ve alt ısıtıcı
- Statik fonksiyon
- Soğutucu fan
- 7 pişirme fonksiyonu
Altus Ala 137 G kullanıcı yorumları 💭
👨 Harika bir fırın, hele ki pişirmeyi turbo fanlı yaparsanız etin her yerini eşit pişiriyor, diğer markalara bir dünya para vermeye gerek yok. Çok beğendim.
👩 Tek kelime ile mükemmel bir ürün. Çok güzel bir pişirim yapıyor. Alacaklara tavsiyemdir gönül rahatlığı ile evlerine alabilirler.
🔟 Vestel AF-8685
- Buharlı pişirme teknolojisi
- Sıcak hava kalkanı teknolojisi
- Arka ve yan katalitik paneller
- Gömülebilir düğme
- Çıkarılabilir iç cam
- A sınıfı enerji tüketimi
Vestel AF-8685 kullanıcı yorumları 💭
👨 Üründen memnunum. Hatasız geldi ve servis tarafından kurulumu yapıldı. Pişirmesi güzel tavsiye ederim. Ekmek ve kek yapmak oldukça kolay.
👩 3 gündür sürekli kullanıyorum mükemmel pişiriyor özellikle meyve ve sebze kurutma özelliği olduğu için tercih etmiştim bu fırını gerçekten çok memnun kaldım kesinlikle tavsiye ediyorum servisi de kutluyorum çok hızlı bir şekilde kurulumunu yaptığı için.
Bir rehber içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi ankastre fırın listemizde sunduğumuz ürünleri ankastre fırın kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak belirledik. En iyi ankastre fırın markaları arasında seçtiğimiz ürünler ile her mutfak ve her fiyat aralığı için seçenekler sunmaya çalıştık. Bu ürünlere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz
Ankastre fırın alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Fırının ölçüleri: Fırını yerleştireceğiniz alanın ölçülerine uygun bir fırın seçmelisiniz. Standart ölçüler dikkate alınarak uygun bir fırın seçimi, montaj aşamasında sorun yaşamamanızı sağlar.
- Fırının kapasitesi: Fırının litre ile ifade edilen bir kapasitesi vardır. Ailenizin genişliğine ya da yemek pişirme alışkanlıklarınıza göre karar verebilirsiniz.
- Fırının pişirme fonksiyonları: Farklı yemek türleri ve pişirme ihtiyaçları için çeşitli pişirme programları sunan fırınlar daha esnek bir kullanım imkanı sağlar.
- Fırının enerji verimliliği: Düşük enerji tüketimi sağlayan ve yüksek enerji verimliliği sunan modeller, uzun vadede elektrik faturalarında tasarruf sağlayabilir.
- Fırının temizliği ve bakımı: Çıkarılabilir raflar, pişirme hazneleri ve iç yüzeyin kolayca temizlenebilir olması fırının bakımını kolaylaştırır. Kendini temizleyen fırınlar veya özel kaplamalara sahip modeller, temizlik konusunda avantaj sağlayabilir.
En İyi Ankastre Fırınlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8951Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.