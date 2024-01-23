Ankastre fırın tavsiyesi için en iyi ankastre fırınlar (2024)

Ankastre fırınlar artık her mutfağın olmazsa olmazlarından. Kurulumu ve temizliği son derece basit olan bu cihazlar aynı zamanda oldukça da kullanışlılar. Bununla birlikte beyaz eşyada kaliteye önem verenler için en iyi ankastre fırın markaları arasında seçim yapmak en doğru olanı diyebiliriz. Peki, en iyi ankastre fırın hangisi? İşte ankastre fırın yorumları göz önüne alınarak hazırlanan tavsiye listemiz:

Ankastre fırın yorumları dikkate alındığında; en iyi ankastre fırın markaları sıralamasında Electrolux, Bosch ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi ankastre fırın olarak ise Electrolux SurroundCook EOF5C50BV, Bosch HBF514BS0T ve Siemens HB514FBR0T modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Electrolux SurroundCook EOF5C50BV Tam Boyutta Gör Electrolux SurroundCook EOF5C50BV, satın alınabilecek en iyi ankastre fırın modelleri arasında bulunuyor. SurroundCook pişirme teknolojisi; yüksek performanslı fan ve turbo halka ısıtıcı sayesinde pişirme tepsisini sıcak hava ile sararak, yiyeceklerinizin tamamını eşit bir şekilde pişiriyor. Böylece pişirme esnasında tepsileri çevirmek gerekmiyor. Ayrıca MultiLevelCooking ile tek seferde birden fazla seviyede pişirme seçeneği sunan ürün, Katalitik temizleme teknolojisi ile kendi kendini de temizleyebiliyor. Akustik sinyal, Pişirme süresi, Zaman ayarı, Zaman göstergesi

Alt ısıtıcı, Buz çözdürme, Izgara, Fanlı pişirme, Geleneksel pişirme, Üst + alt + fan pişirme fonksiyonu

50°C - 250°C

65 litre hacim

A sınıfı enerji

Aynı anda 2 tepsi pişirebilme

SurroundCook pişirme teknolojisi

MultiLevelCooking teknolojisi Electrolux SurroundCook EOF5C50BV kullanıcı yorumları 💭 👨 5 senedir normal standart fırın kullanıp kiracılıkta bunu kullanmamış biri olarak sadece tek yorumum; nasıl da bu kadar verimli bir şeyi daha önceden almadım. Teşekkürler. 👩 Tahminimden biraz daha uzun sürede pişiriyor. Ancak malzeme kalitesi, performansı çok iyi. Ben çok beğendim çok güzel oldu. Yemek de pişirdim, kurabiye de yaptım.

2️⃣ Bosch HBF514BS0T Tam Boyutta Gör Kullanıcı yorumlarına göre en iyi ankastre fırın markası olarak ifade edilen Bosh’un HBF514BS0T modeli, sahip olduğu dokunmatik LED ekranı ile tüm pişirme programlarını rahatlıkla görüntülemenize ve yaralayabilmenize imkan sağlıyor. Isıyı optimum seviyede yayma teknolojisi ile 3 tepsi yemeği aynı anda, tek programda pişirebilmenize imkan sunuyor. Toplam 8 farklı fonksiyonda işlem yapabilmenizi sağlayan Bosch HBF514BS0T, aynı zamanda hızlı soğutma da yapıyor. Dokunmatik kırmızı LED ekran

8 farklı fonksiyon

50-275 °C

Çocuk emniyet kilidi

Üç tepsiye kadar eşit pişirme

Fan yardımıyla çabuk soğutma Bosch HBF514BS0T kullanıcı yorumları 💭 👨 İyi ki almışım. Güzel pişiriyor, kek, kurabiye, etliekmek, poğaça denedim. Hepsinin altını üstünü kararında pişirdi. Tavsiye ederim herkese. 👩 Sorunsuz teslim edildi. Aynı gün servis kurulumunu yaptı. 1 haftalık kullanımdan sonra yazıyorum. Çok güzel ve hızlı pişiriyor. Ayrıca tasarım olarak da oldukça güzel.

3️⃣ Siemens HB514FBR0T Tam Boyutta Gör Elektronik ve beyaz eşya alanının dev markası Siemens, aynı zamanda en iyi ankastre fırın markaları arasında bulunuyor. Siemens HB514FBR0T, hızlı ön ısıtma özelliği sayesinde hızlı bir şekilde istenen sıcaklığa çıkabiliyor. 3D hotAir plus özelliğiyle ise 3 tepsiye kadar eşit şekilde pişirme imkanı sunuluyor. Bununla birlikte 8 adet pişirme programı sunuluyor. Hızlı ısıtma

Elektronik saat

Dokunmatik LED ekran

Holojen aydınlatma

Soğuk hava fanı

3D hotAir plus ile 3 tepsiye kadar eş pişirme

50-275 °C

Çocuk emniyet kilidi Siemens HB514FBR0T kullanıcı yorumları 💭 👨 Hakikaten fırında Mercedes, mikro dalga özelliği, yoğurt, konserve özelliği var. Fiyatı ve kalitesi için değer. 👩 Uzun araştırmalar sonucu aldık. Siemens kalitesi diye su götürmez bir gerçek var ve fırınlarında kendilerine aşırı güveniyorlar, haklılar. Üç tepsiyi tek seferde kusursuz ve eşit pişiriyor.

4️⃣ Electrolux Inspiration EZB3410AOX Tam Boyutta Gör Genelde fiyat performans ankastre fırınlar ile tanınan Electrolux, Inspiration EZB3410AOX modelinde de benzer bir süreci takip ediyor. Multi Level Cooking teknolojisi sayesinde eşit ısı dağılımı sağlayan cihaz bu sayede tek seferde iki farklı seviyede yemek pişirmenizi sağlıyor. Yemeğinizi pişireceğiniz süreyi LED göstergeli ekrandan kolayca ayarlayabildiğiniz ürün aynı zamanda kolay da bir temizlik sağlıyor. Multi Level Cooking teknolojisi

SurroundCook pişirme teknolojisi

Soğutma fanı

Kolay temizlik

LED göstergeli ekran

50°C - 250°C

Akustik sinyal, Pişirme süresi, Program sonu, Zaman ayarı, Zaman göstergesi Electrolux EZB3410AOX Inspiration kullanıcı yorumları 💭 👨 Evdeki börekçi fırınla eşim sürekli kavga ediyordu kapağı aç alta bak üste bak içine fener tut patatese çatal batır sürekli fırın başında bekliyordu. Bu fırını alalı 1 hafta oldu ve diğer fırınla yapamadığı bütün pasta yemek vs.. Ne varsa deniyor ve hepsi mükemmel oluyor ve sadece zaman kuruyor iç aydınlatması da mükemmel. 👩 Ürün gayret başarılı daha pahalı vs ürünlere gitmeye gerek yok. Zamanlama, pişirme fonksiyonları, görüntü vs vs tamamı üst seviyede.

5️⃣ Bosch HBJ558YW0T Tam Boyutta Gör Listemizde ikinci ürünüyle bulunan Bosh, HBJ558YW0T modeliyle birlikte 3D Hotair özelliğini ön plana çıkarıyor. Özellik sayesinde fırın içerisine 3 tepsi birden aynı anda yemek pişirebilmek mümkün oluyor. Üründe bulunan LED ekranı, fonksiyonlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlarken ve seçenekler arasında karışmamanızı sağlıyor. Ayrıca yemek pişirme sonrası temizlik yapmak EcoClean Direct ile kabus olmaktan çıkıyor. En iyi ankastre fırın özellikleri arasında sayabileceğimiz SoftClose ile de ürünün kapısı otomatik olarak yavaşça kapanabiliyor. Her yemeğin pişme süresine uygun program

SoftClose özelliği ile otomatik kapı kapama

3D Hotair ile aynı anda 3 tepsi pişirme

LCD ekran

50-275 °C

8 pişirme modu

Gömülebilir düğmeler Bosch HBJ558YW0T kullanıcı yorumları 💭 👨 Fırın Bosch’un en iyi fırını kesinlikle tavsiye ediyorum. Söyleyecek tek şey var, mükemmel. Pişirmeyi eşit bir şekilde yapıyor, kontrol etme derdi olmuyor. 👩 Her yemek için ayrı pişirme süresi öneriyor kullanım kılavuzunda. Bir süre oraya bakmakta fayda var. Ürün ise çok iyi, tasarımı şık, pişirmesi üst seviye. Bosh yine şaşırtmadı.

6️⃣ Samsung NV60M7140BW Tam Boyutta Gör En kaliteli ankastre fırın modelleri arasında gösterilen Samsung NV60M7140BW, ısı yayım sistemi ile yiyecekleri daha eşit şekilde pişirebiliyor. Katalitik temizleme sistemi fırını temiz tutmayı kolaylaştırırken fan ise ısıyı iç bölmenin tamamına eşit şekilde yayıyor. Kolay temizleme imkanı sunan üründe gömmeli düğme tasarımı kullanılıyor. LED ekranı ile kolay bir kullanım sunuluyor. A sınıfı enerji

Yumuşak ve kolay kayan raf

Kolay katalitik temizleme sistemi

Eşit ve her tarafı pişirme

Şık ve temizlenmesi kolay kadran

Dokunmatik LED ekran

40~250 °C Samsung NV60M7140BW kullanıcı yorumları 💭 👨 Pişirmesi çok güzel iki aydır kullanıyorum herhangi bir sorunu yok. Samsung’un kalitesine güvenerek aldım ve pişman olmadım. Pişirmesi çok iyi. Tavsiye ederim. 👩 Ürüne resmen bayıldım. Bir fırın ancak bu kadar güzel, eşit ve hızlı pişirebilir. Hızlı güvenli teslimat da cabası. Teşekkürler.

7️⃣ Profilo FRMA126S Tam Boyutta Gör Beyaz eşya ürünlerinde köklü bir geçmişi olan Profilo’nun FRMA126S ankastre fırını sekiz farklı pişirme modu ile ön plana çıkıyor. Profilo ankastre fırın sahip olduğu 66 litrelik geniş hacmi ile en büyük yiyecekleri bile tek seferde pişirmenize olanak tanıyor. Dahili olarak pizza ayarına sahip olan Profilo FRMA126S, A sınıfı enerji tüketimine sahip. Ürün aynı zaman kullanıcılar arasında en güzel ankastre fırın olarak nitelendiriliyor. A sınıfı enerji tüketimi

Pizza ayarı

50-270 °C

8 farklı pişirme modu

Göstergeler için LED ekran Profilo FRMA126S kullanıcı yorumları 💭 👨 Verdiğiniz paranın her kuruşuna değer bir ürün. Çok kaliteli çok şık, güzel pişiriyor, servisi ücretsiz, ısınması oldukça hızlı aynı şekilde soğuması da hızlı. 👩 Kesinlikle çok memnun kaldım hem satıcıdan hem de fırından. Çok şık bir ürün herkese tavsiye ederim. Özellikle fiyatına göre çok güzel bir ürün. Pişirmesi de çok iyi.

8️⃣ Luxell B66-SF2 Tam Boyutta Gör Luxell B66-SF2, fiyatına göre oldukça etkileyici özellikler sunuyor. Benzerlerinin aksine A+ enerji tüketimine sahip olan üründe 4 adet pişirme programı sunuluyor. Buz çözme fonksiyonuna sahip olan üründe turbo fan özelliği de yer alıyor. 2 adet köşeli tepsi ile birlikte gelen Luxell B66-SF2, kolay temizlenebilir panel ve kapaklara sahip. Ayrıca en güzel ankastre fırın kapak camı da sökülüp temizlenebilir. A+ enerji tüketimi

4 adet pişirme fonksiyonu

Manuel kontrol paneli

Buz çözme

Turbo fan

Mekanik termostat

Kolay temizlenebilirlik Luxell B66-SF2 kullanıcı yorumları 💭 👨 Çok memnun kaldım pişirmesi harika. Hiç daha pahalısını almaya gerek yok. Genel olarak ürün müşteri hizmetleri servis hepsinden memnun kaldım. 👩 Çok memnun kaldım. Tam bir performans ürünü. Hemen denemek için kek ve börek yaptık. Harika kabardı ve harika pişti. Ben herkese tavsiye ederim.

9️⃣ Altus Ala 137 G Tam Boyutta Gör Beyaz eşya markaları arasında önce çıkan Altus’un Ala 137 G ankastre fırını da kullanıcı yorumları göz önüne alındığında oldukça seviliyor. 7 adet pişirme fonksiyonuna sahip olan üründe buharlı temizleme özelliği bulunuyor. Fanlı yapıdaki fırında bir adet standart tepsi ve bir adet de derin tepsi kutu içeriğinde bulunuyor. A sınıfı enerji seviyesine sahip olan cihazda saat tipi ise LED ekran. Altus Ala 137 G en iyi pişiren ankastre fırın olarak belirtiliyor. LED ekran

A sınıfı enerji

Fan ve alt ısıtıcı

Statik fonksiyon

Soğutucu fan

7 pişirme fonksiyonu Altus Ala 137 G kullanıcı yorumları 💭 👨 Harika bir fırın, hele ki pişirmeyi turbo fanlı yaparsanız etin her yerini eşit pişiriyor, diğer markalara bir dünya para vermeye gerek yok. Çok beğendim. 👩 Tek kelime ile mükemmel bir ürün. Çok güzel bir pişirim yapıyor. Alacaklara tavsiyemdir gönül rahatlığı ile evlerine alabilirler.

🔟 Vestel AF-8685 Tam Boyutta Gör Vestel AF-8685, Buharlı Pişirme Teknolojisi ile nar gibi pişirme deyimini gerçeğe dönüştürüyor. Sebze-meyve kurutma fonksiyonuna sahip olan fırın, yoğurt yapma fonksiyonu ile de öne çıkıyor. Katalitik panel teknolojisi sayesinde kendi kendini temizleme özelliği sunan üründe sıcak hava kalkan teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede kapıyı açar açmaz yüzüne sıcak hava vurmuyor. Buharlı pişirme teknolojisi

Sıcak hava kalkanı teknolojisi

Arka ve yan katalitik paneller

Gömülebilir düğme

Çıkarılabilir iç cam

A sınıfı enerji tüketimi Vestel AF-8685 kullanıcı yorumları 💭 👨 Üründen memnunum. Hatasız geldi ve servis tarafından kurulumu yapıldı. Pişirmesi güzel tavsiye ederim. Ekmek ve kek yapmak oldukça kolay. 👩 3 gündür sürekli kullanıyorum mükemmel pişiriyor özellikle meyve ve sebze kurutma özelliği olduğu için tercih etmiştim bu fırını gerçekten çok memnun kaldım kesinlikle tavsiye ediyorum servisi de kutluyorum çok hızlı bir şekilde kurulumunu yaptığı için.

Bir rehber içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi ankastre fırın listemizde sunduğumuz ürünleri ankastre fırın kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak belirledik. En iyi ankastre fırın markaları arasında seçtiğimiz ürünler ile her mutfak ve her fiyat aralığı için seçenekler sunmaya çalıştık. Bu ürünlere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz

En iyi mikrodalga fırın tavsiyeleri 3 ay önce eklendi

Ankastre fırın alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Fırının ölçüleri: Fırını yerleştireceğiniz alanın ölçülerine uygun bir fırın seçmelisiniz. Standart ölçüler dikkate alınarak uygun bir fırın seçimi, montaj aşamasında sorun yaşamamanızı sağlar. Fırının kapasitesi: Fırının litre ile ifade edilen bir kapasitesi vardır. Ailenizin genişliğine ya da yemek pişirme alışkanlıklarınıza göre karar verebilirsiniz. Fırının pişirme fonksiyonları: Farklı yemek türleri ve pişirme ihtiyaçları için çeşitli pişirme programları sunan fırınlar daha esnek bir kullanım imkanı sağlar. Fırının enerji verimliliği: Düşük enerji tüketimi sağlayan ve yüksek enerji verimliliği sunan modeller, uzun vadede elektrik faturalarında tasarruf sağlayabilir. Fırının temizliği ve bakımı: Çıkarılabilir raflar, pişirme hazneleri ve iç yüzeyin kolayca temizlenebilir olması fırının bakımını kolaylaştırır. Kendini temizleyen fırınlar veya özel kaplamalara sahip modeller, temizlik konusunda avantaj sağlayabilir.

En İyi Ankastre Fırınlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8951

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