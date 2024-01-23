Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ankastre fırın tavsiyesi için en iyi ankastre fırınlar (2024)

    Her mutfağın olmazsa olmazlarından olan ankastre fırınlar lezzetli tarifleri pişirmek için sıkça kullanılıyor. Peki en iyisi hangisi? İşte 2024'ün en iyi ankastre fırın tavsiyeleri:

    Ankastre fırınlar artık her mutfağın olmazsa olmazlarından. Kurulumu ve temizliği son derece basit olan bu cihazlar aynı zamanda oldukça da kullanışlılar. Bununla birlikte beyaz eşyada kaliteye önem verenler için en iyi ankastre fırın markaları arasında seçim yapmak en doğru olanı diyebiliriz. Peki, en iyi ankastre fırın hangisi? İşte ankastre fırın yorumları göz önüne alınarak hazırlanan tavsiye listemiz:

    En İyi Ankastre Fırınlar 🥯
    Marka - Model 👨‍🍳 Fiyat 🏷️
    Electrolux SurroundCook EOF5C50BV 10.000 TL
    Bosch HBF514BS0T 10.889 TL
    Siemens HB514FBR0T 10.494 TL
    Electrolux Inspiration EZB3410AOX 7.990 TL
    Bosch HBJ558YW0T 17.349 TL
    Samsung NV60M7140BW 10.000 TL
    Profilo FRMA126S 7.800 TL
    Luxell B66-SF2 5.000 TL
    Altus Ala 137 G 9.699 TL
    Vestel AF-8685 9.999 TL

    Ankastre fırın yorumları dikkate alındığında; en iyi ankastre fırın markaları sıralamasında Electrolux, Bosch ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi ankastre fırın olarak ise Electrolux SurroundCook EOF5C50BV, Bosch HBF514BS0T ve Siemens HB514FBR0T modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

    1️⃣ Electrolux SurroundCook EOF5C50BV

    Electrolux SurroundCook EOF5C50BV Tam Boyutta Gör
    Electrolux SurroundCook EOF5C50BV, satın alınabilecek en iyi ankastre fırın modelleri arasında bulunuyor. SurroundCook pişirme teknolojisi; yüksek performanslı fan ve turbo halka ısıtıcı sayesinde pişirme tepsisini sıcak hava ile sararak, yiyeceklerinizin tamamını eşit bir şekilde pişiriyor. Böylece pişirme esnasında tepsileri çevirmek gerekmiyor. Ayrıca MultiLevelCooking ile tek seferde birden fazla seviyede pişirme seçeneği sunan ürün, Katalitik temizleme teknolojisi ile kendi kendini de temizleyebiliyor.
    • Akustik sinyal, Pişirme süresi, Zaman ayarı, Zaman göstergesi
    • Alt ısıtıcı, Buz çözdürme, Izgara, Fanlı pişirme, Geleneksel pişirme, Üst + alt + fan pişirme fonksiyonu
    • 50°C - 250°C
    • 65 litre hacim
    • A sınıfı enerji
    • Aynı anda 2 tepsi pişirebilme
    • SurroundCook pişirme teknolojisi
    • MultiLevelCooking teknolojisi

    Electrolux SurroundCook EOF5C50BV kullanıcı yorumları 💭

    👨 5 senedir normal standart fırın kullanıp kiracılıkta bunu kullanmamış biri olarak sadece tek yorumum; nasıl da bu kadar verimli bir şeyi daha önceden almadım. Teşekkürler.

    👩 Tahminimden biraz daha uzun sürede pişiriyor. Ancak malzeme kalitesi, performansı çok iyi. Ben çok beğendim çok güzel oldu. Yemek de pişirdim, kurabiye de yaptım.

    2️⃣ Bosch HBF514BS0T

    Bosch HBF514BS0T Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı yorumlarına göre en iyi ankastre fırın markası olarak ifade edilen Bosh’un HBF514BS0T modeli, sahip olduğu dokunmatik LED ekranı ile tüm pişirme programlarını rahatlıkla görüntülemenize ve yaralayabilmenize imkan sağlıyor. Isıyı optimum seviyede yayma teknolojisi ile 3 tepsi yemeği aynı anda, tek programda pişirebilmenize imkan sunuyor. Toplam 8 farklı fonksiyonda işlem yapabilmenizi sağlayan Bosch HBF514BS0T, aynı zamanda hızlı soğutma da yapıyor.
    • Dokunmatik kırmızı LED ekran
    • 8 farklı fonksiyon
    • 50-275 °C
    • Çocuk emniyet kilidi
    • Üç tepsiye kadar eşit pişirme
    • Fan yardımıyla çabuk soğutma

    Bosch HBF514BS0T kullanıcı yorumları 💭

    👨 İyi ki almışım. Güzel pişiriyor, kek, kurabiye, etliekmek, poğaça denedim. Hepsinin altını üstünü kararında pişirdi. Tavsiye ederim herkese.

    👩 Sorunsuz teslim edildi. Aynı gün servis kurulumunu yaptı. 1 haftalık kullanımdan sonra yazıyorum. Çok güzel ve hızlı pişiriyor. Ayrıca tasarım olarak da oldukça güzel.

    3️⃣ Siemens HB514FBR0T

    Siemens HB514FBR0T Tam Boyutta Gör
    Elektronik ve beyaz eşya alanının dev markası Siemens, aynı zamanda en iyi ankastre fırın markaları arasında bulunuyor. Siemens HB514FBR0T, hızlı ön ısıtma özelliği sayesinde hızlı bir şekilde istenen sıcaklığa çıkabiliyor. 3D hotAir plus özelliğiyle ise 3 tepsiye kadar eşit şekilde pişirme imkanı sunuluyor. Bununla birlikte 8 adet pişirme programı sunuluyor.
    • Hızlı ısıtma
    • Elektronik saat
    • Dokunmatik LED ekran
    • Holojen aydınlatma
    • Soğuk hava fanı
    • 3D hotAir plus ile 3 tepsiye kadar eş pişirme
    • 50-275 °C
    • Çocuk emniyet kilidi

    Siemens HB514FBR0T kullanıcı yorumları 💭

    👨 Hakikaten fırında Mercedes, mikro dalga özelliği, yoğurt, konserve özelliği var. Fiyatı ve kalitesi için değer.

    👩 Uzun araştırmalar sonucu aldık. Siemens kalitesi diye su götürmez bir gerçek var ve fırınlarında kendilerine aşırı güveniyorlar, haklılar. Üç tepsiyi tek seferde kusursuz ve eşit pişiriyor.

    4️⃣ Electrolux Inspiration EZB3410AOX

    Electrolux Inspiration EZB3410AOX Tam Boyutta Gör
    Genelde fiyat performans ankastre fırınlar ile tanınan Electrolux, Inspiration EZB3410AOX modelinde de benzer bir süreci takip ediyor. Multi Level Cooking teknolojisi sayesinde eşit ısı dağılımı sağlayan cihaz bu sayede tek seferde iki farklı seviyede yemek pişirmenizi sağlıyor. Yemeğinizi pişireceğiniz süreyi LED göstergeli ekrandan kolayca ayarlayabildiğiniz ürün aynı zamanda kolay da bir temizlik sağlıyor.
    • Multi Level Cooking teknolojisi
    • SurroundCook pişirme teknolojisi
    • Soğutma fanı
    • Kolay temizlik
    • LED göstergeli ekran
    • 50°C - 250°C
    • Akustik sinyal, Pişirme süresi, Program sonu, Zaman ayarı, Zaman göstergesi

    Electrolux EZB3410AOX Inspiration kullanıcı yorumları 💭

    👨 Evdeki börekçi fırınla eşim sürekli kavga ediyordu kapağı aç alta bak üste bak içine fener tut patatese çatal batır sürekli fırın başında bekliyordu. Bu fırını alalı 1 hafta oldu ve diğer fırınla yapamadığı bütün pasta yemek vs.. Ne varsa deniyor ve hepsi mükemmel oluyor ve sadece zaman kuruyor iç aydınlatması da mükemmel.

    👩 Ürün gayret başarılı daha pahalı vs ürünlere gitmeye gerek yok. Zamanlama, pişirme fonksiyonları, görüntü vs vs tamamı üst seviyede.

    5️⃣ Bosch HBJ558YW0T

    Bosch HBJ558YW0T Tam Boyutta Gör
    Listemizde ikinci ürünüyle bulunan Bosh, HBJ558YW0T modeliyle birlikte 3D Hotair özelliğini ön plana çıkarıyor. Özellik sayesinde fırın içerisine 3 tepsi birden aynı anda yemek pişirebilmek mümkün oluyor. Üründe bulunan LED ekranı, fonksiyonlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlarken ve seçenekler arasında karışmamanızı sağlıyor. Ayrıca yemek pişirme sonrası temizlik yapmak EcoClean Direct ile kabus olmaktan çıkıyor. En iyi ankastre fırın özellikleri arasında sayabileceğimiz SoftClose ile de ürünün kapısı otomatik olarak yavaşça kapanabiliyor.
    • Her yemeğin pişme süresine uygun program
    • SoftClose özelliği ile otomatik kapı kapama
    • 3D Hotair ile aynı anda 3 tepsi pişirme
    • LCD ekran
    • 50-275 °C
    • 8 pişirme modu
    • Gömülebilir düğmeler

    Bosch HBJ558YW0T kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fırın Bosch’un en iyi fırını kesinlikle tavsiye ediyorum. Söyleyecek tek şey var, mükemmel. Pişirmeyi eşit bir şekilde yapıyor, kontrol etme derdi olmuyor.

    👩 Her yemek için ayrı pişirme süresi öneriyor kullanım kılavuzunda. Bir süre oraya bakmakta fayda var. Ürün ise çok iyi, tasarımı şık, pişirmesi üst seviye. Bosh yine şaşırtmadı.

    6️⃣ Samsung NV60M7140BW

    Samsung NV60M7140BW Tam Boyutta Gör
    En kaliteli ankastre fırın modelleri arasında gösterilen Samsung NV60M7140BW, ısı yayım sistemi ile yiyecekleri daha eşit şekilde pişirebiliyor. Katalitik temizleme sistemi fırını temiz tutmayı kolaylaştırırken fan ise ısıyı iç bölmenin tamamına eşit şekilde yayıyor. Kolay temizleme imkanı sunan üründe gömmeli düğme tasarımı kullanılıyor. LED ekranı ile kolay bir kullanım sunuluyor.
    • A sınıfı enerji
    • Yumuşak ve kolay kayan raf
    • Kolay katalitik temizleme sistemi
    • Eşit ve her tarafı pişirme
    • Şık ve temizlenmesi kolay kadran
    • Dokunmatik LED ekran
    • 40~250 °C

    Samsung NV60M7140BW kullanıcı yorumları 💭

    👨 Pişirmesi çok güzel iki aydır kullanıyorum herhangi bir sorunu yok. Samsung’un kalitesine güvenerek aldım ve pişman olmadım. Pişirmesi çok iyi. Tavsiye ederim.

    👩 Ürüne resmen bayıldım. Bir fırın ancak bu kadar güzel, eşit ve hızlı pişirebilir. Hızlı güvenli teslimat da cabası. Teşekkürler.

    7️⃣ Profilo FRMA126S

    Profilo FRMA126S Tam Boyutta Gör
    Beyaz eşya ürünlerinde köklü bir geçmişi olan Profilo’nun FRMA126S ankastre fırını sekiz farklı pişirme modu ile ön plana çıkıyor. Profilo ankastre fırın sahip olduğu 66 litrelik geniş hacmi ile en büyük yiyecekleri bile tek seferde pişirmenize olanak tanıyor. Dahili olarak pizza ayarına sahip olan Profilo FRMA126S, A sınıfı enerji tüketimine sahip. Ürün aynı zaman kullanıcılar arasında en güzel ankastre fırın olarak nitelendiriliyor.
    • A sınıfı enerji tüketimi
    • Pizza ayarı
    • 50-270 °C
    • 8 farklı pişirme modu
    • Göstergeler için LED ekran

    Profilo FRMA126S kullanıcı yorumları 💭

    👨 Verdiğiniz paranın her kuruşuna değer bir ürün. Çok kaliteli çok şık, güzel pişiriyor, servisi ücretsiz, ısınması oldukça hızlı aynı şekilde soğuması da hızlı.

    👩 Kesinlikle çok memnun kaldım hem satıcıdan hem de fırından. Çok şık bir ürün herkese tavsiye ederim. Özellikle fiyatına göre çok güzel bir ürün. Pişirmesi de çok iyi.

    8️⃣ Luxell B66-SF2

    Luxell B66-SF2 Tam Boyutta Gör
    Luxell B66-SF2, fiyatına göre oldukça etkileyici özellikler sunuyor. Benzerlerinin aksine A+ enerji tüketimine sahip olan üründe 4 adet pişirme programı sunuluyor. Buz çözme fonksiyonuna sahip olan üründe turbo fan özelliği de yer alıyor. 2 adet köşeli tepsi ile birlikte gelen Luxell B66-SF2, kolay temizlenebilir panel ve kapaklara sahip. Ayrıca en güzel ankastre fırın kapak camı da sökülüp temizlenebilir.
    • A+ enerji tüketimi
    • 4 adet pişirme fonksiyonu
    • Manuel kontrol paneli
    • Buz çözme
    • Turbo fan
    • Mekanik termostat
    • Kolay temizlenebilirlik

    Luxell B66-SF2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok memnun kaldım pişirmesi harika. Hiç daha pahalısını almaya gerek yok. Genel olarak ürün müşteri hizmetleri servis hepsinden memnun kaldım.

    👩 Çok memnun kaldım. Tam bir performans ürünü. Hemen denemek için kek ve börek yaptık. Harika kabardı ve harika pişti. Ben herkese tavsiye ederim.

    9️⃣ Altus Ala 137 G

    Altus Ala 137 G Tam Boyutta Gör
    Beyaz eşya markaları arasında önce çıkan Altus’un Ala 137 G ankastre fırını da kullanıcı yorumları göz önüne alındığında oldukça seviliyor. 7 adet pişirme fonksiyonuna sahip olan üründe buharlı temizleme özelliği bulunuyor. Fanlı yapıdaki fırında bir adet standart tepsi ve bir adet de derin tepsi kutu içeriğinde bulunuyor. A sınıfı enerji seviyesine sahip olan cihazda saat tipi ise LED ekran. Altus Ala 137 G en iyi pişiren ankastre fırın olarak belirtiliyor.
    • LED ekran
    • A sınıfı enerji
    • Fan ve alt ısıtıcı
    • Statik fonksiyon
    • Soğutucu fan
    • 7 pişirme fonksiyonu

    Altus Ala 137 G kullanıcı yorumları 💭

    👨 Harika bir fırın, hele ki pişirmeyi turbo fanlı yaparsanız etin her yerini eşit pişiriyor, diğer markalara bir dünya para vermeye gerek yok. Çok beğendim.

    👩 Tek kelime ile mükemmel bir ürün. Çok güzel bir pişirim yapıyor. Alacaklara tavsiyemdir gönül rahatlığı ile evlerine alabilirler.

    🔟 Vestel AF-8685

    Vestel AF-8685 Tam Boyutta Gör
    Vestel AF-8685, Buharlı Pişirme Teknolojisi ile nar gibi pişirme deyimini gerçeğe dönüştürüyor. Sebze-meyve kurutma fonksiyonuna sahip olan fırın, yoğurt yapma fonksiyonu ile de öne çıkıyor. Katalitik panel teknolojisi sayesinde kendi kendini temizleme özelliği sunan üründe sıcak hava kalkan teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede kapıyı açar açmaz yüzüne sıcak hava vurmuyor.
    • Buharlı pişirme teknolojisi
    • Sıcak hava kalkanı teknolojisi
    • Arka ve yan katalitik paneller
    • Gömülebilir düğme
    • Çıkarılabilir iç cam
    • A sınıfı enerji tüketimi

    Vestel AF-8685 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Üründen memnunum. Hatasız geldi ve servis tarafından kurulumu yapıldı. Pişirmesi güzel tavsiye ederim. Ekmek ve kek yapmak oldukça kolay.

    👩 3 gündür sürekli kullanıyorum mükemmel pişiriyor özellikle meyve ve sebze kurutma özelliği olduğu için tercih etmiştim bu fırını gerçekten çok memnun kaldım kesinlikle tavsiye ediyorum servisi de kutluyorum çok hızlı bir şekilde kurulumunu yaptığı için.

    Bir rehber içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi ankastre fırın listemizde sunduğumuz ürünleri ankastre fırın kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak belirledik. En iyi ankastre fırın markaları arasında seçtiğimiz ürünler ile her mutfak ve her fiyat aralığı için seçenekler sunmaya çalıştık. Bu ürünlere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz

    Ankastre fırın alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

    Ankastre fırında dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Fırının ölçüleri: Fırını yerleştireceğiniz alanın ölçülerine uygun bir fırın seçmelisiniz. Standart ölçüler dikkate alınarak uygun bir fırın seçimi, montaj aşamasında sorun yaşamamanızı sağlar.
    2. Fırının kapasitesi: Fırının litre ile ifade edilen bir kapasitesi vardır. Ailenizin genişliğine ya da yemek pişirme alışkanlıklarınıza göre karar verebilirsiniz.
    3. Fırının pişirme fonksiyonları: Farklı yemek türleri ve pişirme ihtiyaçları için çeşitli pişirme programları sunan fırınlar daha esnek bir kullanım imkanı sağlar.
    4. Fırının enerji verimliliği: Düşük enerji tüketimi sağlayan ve yüksek enerji verimliliği sunan modeller, uzun vadede elektrik faturalarında tasarruf sağlayabilir.
    5. Fırının temizliği ve bakımı: Çıkarılabilir raflar, pişirme hazneleri ve iç yüzeyin kolayca temizlenebilir olması fırının bakımını kolaylaştırır. Kendini temizleyen fırınlar veya özel kaplamalara sahip modeller, temizlik konusunda avantaj sağlayabilir.

    En İyi Ankastre Fırınlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8951

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    qcy ht05 vs qcy t13 anc muayene fren ölçüm değerleri kaç olmalı faili firar ne demek kendi aracımla servis çekmek istiyorum sim 1 sim 2 farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız