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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos yeni nesil tabletlerinde 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci kullanacak

8 yıl
14,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Archos yeni nesil tabletlerinde 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci kullanacak
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Taşınabilir medya oynatıcıları üretiminde sektörün en deneyimli isimlerinden birisi olan Archos, tablet bilgisayar pazarındaki iddiasını hazırlık aşamasındaki yeni modellerle arttırmaya hazırlanıyor. Farklı fiyat kategorileri için şu an çok sayıda modeli satışta olan firma, Gen 9 serisi altında sunacağı yeni modellerde, diğer üreticilere fark atmayı planlıyor.

Yayınladığı resmi dökümana göre Archos, Gen 9 serisi yeni tabletlerini Haziran ayında pazara sunacak. Bu tabletler için genel olarak dört önemli noktaya değinen firma, bu detayların pazardaki diğer çözümlere karşı fark yaratan unsurlar olduğunu belirtiyor. Tasarım, donanım ve bağlantı üzerine olan bu detaylar arasında dikkat çekici unsurlar olduğu söylenebilir.

Archos'nun üzerinde durduğu ilk detay kasa yapısı. Hafif, ince ve dayanıklık tabletler hazırlamayı hedefleyen firma, bunun için plastik kasa kullandığını ancak farklı olarak çelik çerçeve ile sardığını belirtiyor. Bu sayede maliyetler açısından da avantaj yakaladığını belirten firma, Gen 7 serisinden bu yana tasarımda patentli teknolojisini kullandığını belirtiyor.

Archos'un üzerinde durduğu ikinci detay depolama sürücüler. Ürünlerinde sabit disk kullanmayı tercih eden firma, bunun için Android işletim sisteminin düşük yazılım katmanlarını yeniden ele alarak sabit disk desteği sağladığını, mobil cihazlarda sabit disk kullanımına yönelik ciddi bir deneyimi olduğunu ve 250GB'lık diskin 32GB'lık flash belleğe denk geldiğini söylüyor.

Haziran ayında sunulacağı belirtilen Gen 9 serisi tabletlerin belki de en dikkat çekici özellikleri, kullanılan işlemciler olacak. Rekabette öne geçmeyi planlayan Archos, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip iPad 2 ve Motorola Xoom ile benzer şekilde Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci kullanacak ancak farklı olarak işlemciler 1.6GHz'de çalışacak.

Yeni tabletler için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise bağlantı özellikleri üzerine. Gen 9 serisi altındaki tüm yeni modellerinde 3G modeme yer vereceğini belirten Archos, Motorola Xoom ve iPad 2'den farklı olarak WiFi veya WiFi+3G modelleri yerine her iki bağlantı özelliğini de yeni seri altındaki modellerde standart olarak sunmaya hazırlanıyor.

Editörün Notu: Haber içerisindeki Archos 7'ye aittir, temsili olarak kullanılmıştır.

Archos yeni nesil tabletlerinde 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci kullanacak
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h.ahmet 7 yıl
telefon modülü yok
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shaq t 8 yıl
Bende bir ek yapayım, ekranları büyük ihtimalle pixel Qi olacak.
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Rainbow6 8 yıl
Anlasilan islemci almak yazilim ve firmware gelistirmekten ucuz cunku bazi cihazlar dusuk donanimda oldukca hizli calisiyor
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maestro_34 8 yıl
5 inch tablet için küçük bir boy, 10 ise oldukça büyük.. en uygun olanı 7 dir bence..

bu arada bu archos tabletlerde galaxy tabdaki gibi telefon modülü var mı???
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sdelta 8 yıl
HDMI kablosu ile bağlanıp full hd videolarca akıcı bir şekilde oynatacak ses sistemine dolby digital ses iletcekse kesinlikle alınır...
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DH Misafiri 8 yıl
Yakında Samsung firmasının 5 inch olan Player serisi tablet bilgisayarını çıkacak. 7 inche göre daha taşınabilir bir cihaz olacak.....
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Eddie The Head 7 yıl

DH Misafiri

Yakında Samsung firmasının 5 inch olan Player serisi tablet bilgisayarını çıkacak. 7 inche göre daha taşınabilir bir cihaz olacak.....

Sim kart takılabilirse iyi olur.
telefon olarak da kullanırız
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mav1li 8 yıl
Benc şöyle bir tablet çıkartsalar süper olur.

4.5" den büyük cihazlar cepte taşınamıyor. Archos 43 it i beğendim. Gpu daha hızlı ve çoklu dokunmatik olsa alacaktım. Alttaki gibi olursa mutlaka alırım.

x2 1ghz cortex a9
powervr 543 gpu
1 gb ram
4.5" 800*480 çoklu dok.
android 3.0
10+ saat kullanım
8-16-32-250 gb kapasite seçenekleri



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umutcanuygun 8 yıl
Tablet sektörü deli bir bicimde gelişiyor geleceğin teknolojisi tabletler şüphesiz bir oyun konsolu,sözlük,bilgi erişimi için her zaman hazır bir teknoloji kim bilir günlük işlerimizde bile kullanılabilir hale gelebilecek hale getirilebilir okula giderken defter yerine neden bir tablet taşımayalım herşey zamanla zaman bunu belirleyecek :)
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