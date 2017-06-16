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Archos’tan çift kameralı ve ince çerçeveli giriş seviyesi akıllı telefon

Archos, giriş seviyesine yönelik olarak Xiaomi Mi Mix modelini hatırlatacak bir ekran tasarımına sahip yeni bir akıllı telefon duyurdu. Telefon ayrıca çift kamera da barındırıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fransa’nın mobil cihaz pazarındaki en iyi ismi olan Archos, yıllardır istikrarlı bir şekilde ürün geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefonu giriş seviyesine ince ekran çerçevesi ve çift kamera kombinasyonunu sunuyor.

Çerçevesiz

Archos Diamond Sense 55s adındaki akıllı telefon 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip. Alt kenarı biraz kalın olan telefonun diğer üç kenarı ise çok ince. Üst kısımda yer alması gereken bileşenler alt kısma toplanmış ve Xiaomi Mi Mix benzeri bir yapı ortaya çıkmış.

Diğer taraftan arka kısımda 8MP+8MP çözünürlüğe sahip çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Böylece telefon ile daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

Bunun haricinde cihazda 4 çekirdekli MediaTek yonga seti, 2GB RAM, 16GB arttırılabilir kapasite, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 7.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Cihazın fiyatı 169 Pound ve satışlar Temmuz ayında başlıyor.

 

Archos’tan çift kameralı ve ince çerçeveli giriş seviyesi akıllı telefon

ZTE desteği

Archos ayrıca ZTE ile tasarım konusunda ortaklığa gitmiş ve Nubia telefonların tasarımından ilham alan iki yeni Diamond telefon ortaya çıkarmış. Diamond Alpha modelinde dikkat çeken yine çift arka kamera oluyor. 13MP çözünürlüğündeki sensörler monokrom ve RGB olarak ayrılıyor. Huawei amiral gemilerindekine benzer olarak daha kaliteli çekimler ve daha iyi bulanıklık efektleri mümkün oluyor.

5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan Diamond Alpha, Gorilla Glass ile ekranı koruyor. Cortex-A72 çekirdekli Snapdragon 652 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 7.0. Model 350 Pound fiyat etiketi ile Temmuz ayında piyasada.

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Diamond Gamma ise 5.5 inçlik 720p ekrana sahip. 8 çekirdekli bir Qualcomm yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite bulunuyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 3000mAh kapasiteli bir bataryadan enerji alıyor. Android 7.0 ile kutudan çıkacak model Temmuz ayında 199 Pound seviyesinden satışa sunulacak.

 

Archos’tan çift kameralı ve ince çerçeveli giriş seviyesi akıllı telefon

Son olarak Archos Sense 50x modeli IP68 ile 1.5 metre su altında 30 dakika dayanabilecek kapasiteye sahip. 5 inçlik Full HD ekran barındıran modele 4 çekirdekli MediaTek MT6737T yonga seti eşlik ediyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasiteye yer veren model 3500mAh kapasiteli bir batarya sunuyor. Android 7.0 üzerinde çalışan model 249 Pound ile Temmuz ayında satışa çıkacak.

 

https://www.androidheadlines.com/2017/06/archos-unveils-four-new-smartphones-sale-next-month.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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turyunus 2 yıl en beğenilen
Erkanı üste dayanınca çerçevesiz oluyormuş, altta ki çayır boşuna
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kadirirdem 2 yıl
Ön tasarım çok dengesiz olmuş.
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turyunus 2 yıl en beğenilen
Erkanı üste dayanınca çerçevesiz oluyormuş, altta ki çayır boşuna
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