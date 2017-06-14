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LG kendi sanal asistanını geliştiriyor

LG büyüyen sanal asistan trendine uzak kalamadı ve çalışmalara başladı. Firma sadece akıllı telefonlarda değil akıllı ev aletleri, beyaz eşya gibi sektörlerde de sanal asistanını kullanmak istiyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde dijital asistanlar konusunda kıyasıya bir rekabet yaşandığına şahit oluyoruz. Firmalar sadece asistan geliştirmekle kalmıyor, ona bir ekosistem oluşturmak için de çalışıyor. Bu bakımdan yapay zeka temelinde bir sanal asistan sahibi olmak büyük önem kazandı.

Sıra LG’de

Bugüne kadar Apple Siri, Microsoft Cortana, Samsung Bixby, Google Assistant ve Amazon Alexa asistanlarının sıkı rekabetine şahit olduk. LG de bu trende uzak kalmadı ve çalışmalara başladı. Firma geniş bir ekosistem oluşturma peşinde.

Güney Kore’den gelen bilgilere göre firma Ar-Ge bölümü için iki araştırma merkezi daha faaliyete geçiriyor. Bu merkezlerde farklı sektörler için yenilikçi teknolojiler geliştirilecek. Elbette çalışmaların temelinde yapay zeka teknolojileri yer alıyor. LG sadece akıllı telefonlarda değil televizyon, akıllı ev aletleri, beyaz eşya, otomobil parçaları gibi sektörlerde de sanal asistanını kullanmak istiyor.

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Dijital asistan konusunda Apple Siri ve Google Assistant şu anda daha önde görünüyor. Sahip oldukları devasa ekosistemler sayesinde daha hassas kullanıcı verileri toplayabilen Google ve Apple, sanal asistanlarını daha kullanışlı hale getiriyor.

LG ise bu açıdan biraz geride ancak televizyon, akıllı ev aletleri ve beyaz eşya gibi sektörleri de işin içine katarsa elinde geniş bir kullanıcı ekosistemi oluşacak. Şimdilik sanal asistanın ne zaman hazır olacağı bilinmiyor ancak sonbahar aylarındaki LG V30 amiral gemisi ilk ihtimal durumunda. 

 

http://wccftech.com/lg-setting-up-ai-division/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Geliştirsin bakalım LG ne yapacak ? Şuan lider Siri bence.
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odeon99 1 yıl
Zamanı gelmişti
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burakk, 1 yıl
Aynı teknolojiyi, aynı şekilde, on farklı firma, aynı anda geliştiriyor.
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Adiyamanmp3 1 yıl
Lg önce sorunları bitmek bilmeyen cihazlarına bi çözüm geliştirsin.
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Jimmy McNulty 1 yıl
ortalıkta "çayım taze, vereyim mi abime" diye dolaşan akıllı çay makinesi olsa ne iyi olur. yalnızlık başa bela.
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