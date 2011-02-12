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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arctic Cooling'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu: Freezer 13 Pro

8 yıl
19,4b
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5
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arctic Cooling yeni işlemci soğutucusu Freezer 13 Pro'yu resmi olarak duyurdu. Firma tarafından yapılan açıklamada "profesyonel sistemler için emsalsiz soğutma performansı" olarak tanımlanan yeni soğutucu, Cross-Blow teknolojisi sayesinde sadece işlemciyi soğutmakla kalmıyor aynı zamanda anakart üzerindeki voltaj regülatörlerini de serinletiyor.

134 x 96 x 159 mm boyutlarında ve 902 gram ağırlığında olduğu belirtilen Freezer 13 Pro, 0.5mm kalınlığında 47 adet Alüminyum yaprak ve 4mm kalınlığında dört adet U tipi Bakır ısı borusu ile geliyor. 120mm çapında (300-1250 devir/dakika hızında çalışıyor) ve 50mm çapında (700-2700 devir/dakika hızında çalışıyor) olmak üzere çift fanla gelen soğuıtucu, Intel'in LGA 775, 1155, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, AM2(+) ve AM3 soğutucularına destek sunuyor.

Kutu içeriğine yine bir Arctic Cooling çözümü olan MX-4 termal pastanın da eklendiği Freezer 13 Pro, 6 yıllık garanti ile 55 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Valla gayet iyi. Hem fiyatı iyi hem iyi görünüyor hem de yanında verdiği termal pasta çok iyi. Ayrıca fanın 5cm kalınlığında olması hava akışını inanılmaz bir değerde arttıracaktır. Ağırlığı da çok yüksek değil. En azından 1.2 veya 1.5 kilo değil...
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buraoca2 8 yıl
@fatihcanery
Hocam voltaj dayadıkça sıcaklıklar inanılmaz artıyor. Zamanında Q6600'e 1.65v verdiğim zaman; yinede acayip derecede ısınmıyordu... Fakat i7 2600k'ya 1.45v bile verince sıcaklıklar kuduruyor :D
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Python 8 yıl
şu tip tasarım artık sıktı senelerdir aynı tip dahada geliştirmeleri lazım plakadan geçen havadan dahada yararlanmalılar diye düşünüyorum boru tipi gene aynı düzlemde konumlandırılmış
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fatihcanery 8 yıl
plaklar arası mesafeyi dar tutmaları iyi olmuş,fiyatta fena değil .Yalnız şu var nm küçüldükçe işlemcilerde soğutucuya ihtiyaç kalmıyor ..
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hapocod 8 yıl
50 mm fan oldukça ilginç biraz sesli olacak gibi. Bu aralarda 1kg ağırlığındaki soğutucular moda.
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