Arctic Cooling'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu: Freezer 13 Pro

Arctic Cooling yeni işlemci soğutucusu Freezer 13 Pro'yu resmi olarak duyurdu. Firma tarafından yapılan açıklamada "profesyonel sistemler için emsalsiz soğutma performansı" olarak tanımlanan yeni soğutucu, Cross-Blow teknolojisi sayesinde sadece işlemciyi soğutmakla kalmıyor aynı zamanda anakart üzerindeki voltaj regülatörlerini de serinletiyor.

134 x 96 x 159 mm boyutlarında ve 902 gram ağırlığında olduğu belirtilen Freezer 13 Pro, 0.5mm kalınlığında 47 adet Alüminyum yaprak ve 4mm kalınlığında dört adet U tipi Bakır ısı borusu ile geliyor. 120mm çapında (300-1250 devir/dakika hızında çalışıyor) ve 50mm çapında (700-2700 devir/dakika hızında çalışıyor) olmak üzere çift fanla gelen soğuıtucu, Intel'in LGA 775, 1155, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, AM2(+) ve AM3 soğutucularına destek sunuyor.

Kutu içeriğine yine bir Arctic Cooling çözümü olan MX-4 termal pastanın da eklendiği Freezer 13 Pro, 6 yıllık garanti ile 55 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.