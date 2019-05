Arctic'den iki yeni yeni işlemci soğutucusu; Freezer 13 CO ve Freezer 13 Pro CO

Soğutucu profesyoneli Arctic, kesintsiz çalışmak üzere hazırladığı Freezer 13 CO serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu. 7/24 çalışan sistemler için hazırlanan Freezer 13 CO ve Freezer 13 Pro CO isimli yeni soğutucular, Intel'in LGA 775, 1155, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, 940, F, AM2, AM2+ ve AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyorlar.

134 x 96 x 159 mm boyutlarında olan Freezer Pro 13 Pro CO soğutucusunda dört adet Bakır ısı borusuna, 47 adet alüminyum yaprağa, ve 300 - 1350 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında fana sahip. Bu soğutucu ayrıca geleneksel işlemci soğutucularından farklı olarak işlemci temas alanın hemen üzerine konumlandırılan ve 700-2400 devir/dakika hızlarında çalışan 50mm çapında ikinci bir fana daha sahip.

Arctic Freezer 13 CO ise 123 x 96 x 130 mm boyutlarında. 45 adet Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucuda dört adet bakır ısı borusuna ve 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 922 çapında fana yer veriliyor. Uzun ömürlü fanların kullanıldığı ve bu sayede kesintisiz çalışma hedefinin sorunsuzca sağlandığı belirtilen soğutuculardan Freezer 13 CO modeli 32.95 Avro, Freezer 13 Pro CO modelei ise 43.96 Avro fiyat etiketiyle sunuluyorlar.