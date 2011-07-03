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Arctic'den iki yeni yeni işlemci soğutucusu; Freezer 13 CO ve Freezer 13 Pro CO

7 yıl
18,5b
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12
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soğutucu profesyoneli Arctic, kesintsiz çalışmak üzere hazırladığı Freezer 13 CO serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu. 7/24 çalışan sistemler için hazırlanan Freezer 13 CO ve Freezer 13 Pro CO isimli yeni soğutucular, Intel'in  LGA 775, 1155, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket 754, 939, 940, F, AM2, AM2+ ve AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyorlar.
Arctic'den iki yeni yeni işlemci soğutucusu; Freezer 13 CO ve Freezer 13 Pro CO
Tam Boyutta Gör
134 x 96  x 159 mm boyutlarında olan  Freezer Pro 13 Pro CO soğutucusunda dört adet Bakır ısı borusuna, 47 adet alüminyum yaprağa, ve 300 - 1350 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında fana sahip. Bu soğutucu ayrıca geleneksel işlemci soğutucularından farklı olarak işlemci temas alanın hemen üzerine konumlandırılan ve 700-2400 devir/dakika hızlarında çalışan 50mm çapında ikinci bir fana daha sahip.
Arctic'den iki yeni yeni işlemci soğutucusu; Freezer 13 CO ve Freezer 13 Pro CO
Tam Boyutta Gör
Arctic Freezer 13 CO ise 123 x 96 x 130 mm boyutlarında. 45 adet Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucuda dört adet bakır  ısı borusuna ve 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 922 çapında fana yer veriliyor. Uzun ömürlü fanların kullanıldığı ve bu sayede kesintisiz çalışma hedefinin sorunsuzca sağlandığı belirtilen soğutuculardan Freezer 13 CO modeli 32.95 Avro, Freezer 13 Pro CO modelei ise 43.96 Avro fiyat etiketiyle sunuluyorlar. 

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kenjo_kujo 7 yıl
COOLER MASTER V10 tek gecerım gerisi hikaye.... ama tabi diğer firmaların hakkını yemeyelım onlarda ellerınden gelen cabayı gösterıyorlar ama coolermaster bu işin pirii
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alperen_69 7 yıl
v10 makyajlanmış bir soğutucu istenilen parayı hak etmiyor bence
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ibrahimdincer 7 yıl
Tabiki de Xigmatek Dark Knight :D
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séquestre 7 yıl
Güzel ürünler.
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rbronline 7 yıl
haber için teşekkürler
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qoqoCAN 7 yıl
tüm soğutucuların fiziksel yapısı birbirine benziyor. Şöyle GEEENİŞ bir teste sokmak lazım.
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