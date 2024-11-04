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    Yapay zeka 2030’a kadar milyonlarca ton elektronik atık üretecek

    Yapay zekanın hızlı yükselişi, donanım ve çip teknolojisinde sık sık yükseltmeler yapılmasını gerektiriyor. Bu durumun kısa sürede milyonlarca ton elektronik atıkla sonuçlanacağı belirtiliyor.
    Yapay zeka 2030’a kadar milyonlarca ton elektronik atık üretecek Tam Boyutta Gör
    Yapılan yeni bir çalışmaya yapay zeka sektörünün hızla gelişmesi, küresel çapta elektronik atık miktarını önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artırabilir. Bilim insanlarına göre mevcut durum devam ederse 2030 yılında yapay zeka kaynaklı elektronik atık miktarı, günümüze göre 1000 kat artış gösterecek.

    Yapay zekanın atık sorunu büyüyor

    2023 yılında yalnızca 2.600 ton olan yapay zeka kaynaklı elektronik atık miktarının, 2030'da 2,5 milyon tona ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, 2030 yılında dünyanın 8,5 milyarlık tahmini nüfusunun her birinin yaklaşık iki iPhone'u çöpe atmasına eşdeğer. Çalışma, 2030’a kadarki sürede toplamda 5 milyon tondan fazla atık birikebileceğini öngörüyor. 2022 yılında küresel çapta 62 milyon tonluk e-atık üretilmişti.

    Yapay zeka 2030’a kadar milyonlarca ton elektronik atık üretecek Tam Boyutta Gör
    Yapılan analizlere göre bu büyüme, yapay zeka uygulamaları için kullanılan donanımların sıklıkla güncellenmesini gerektiriyor ve bu durum mevcut cihazları hızla geçersiz kılıyor. Kullanılmayan cihazlarda, kurşun ve krom gibi sağlığa zararlı metaller bulunurken, geri dönüştürülebilecek altın, gümüş ve platin gibi değerli metaller de mevcut. Bilim insanları bu metallerin geri dönüştürülmesinin, e-atık miktarını azaltmada etkili bir yol olduğunu belirtiyor.

    Çalışmada araştırmacılar, büyük dil modeli çıkarımı, eğitimi ve veri işleme görevleri için tasarlanan en yeni Nvidia platformunun ağırlığının, üretken yapay zekanın önemli ölçüde “malzeme yoğun bir sektör” olduğunu gösterdiğini söyledi. Esasında bu durumu mevcut yapay zeka çip pazarının yüzde 80’ine hakim olan Nvidia’nın CEO’su da açıklamıştı. CEO Jensen Huang, iki yıl önce 32kg ve 35.000 parça olan GPU sistemlerinin artık 600.000 parça ve 1.360 kg seviyesine geldiğini söylüyor.

    ABD ve Çin arasındaki çip kısıtlamaları e-atığı artırabilir

    ABD’nin Çin’e gelişmiş GPU çiplerinin satışına getirdiği kısıtlamalar, Çin’de eski model sunucuların kullanımına yol açarak işlem verimliliğini düşürebilir. Çalışmada, ABD’nin gelişmiş çip modeli Nvidia H100’ün Çin’e ihracatına izin verilmeyen özellikler içerdiği, bunun yerine daha güçsüz olan H800 modelinin satılabildiği belirtiliyor. Bu tür sınırlamalar, Çin’de daha fazla fiziksel sunucuya ihtiyaç duyulmasına yol açarak e-atık miktarını artırıyor.

    Çalışmada, yapay zeka kaynaklı e-atığın azaltılması için döngüsel ekonomi modeline geçişin küresel e-atık miktarını yüzde 86 oranında azaltabileceği öneriliyor. Bu model, yapay zeka donanımlarının ömrünü uzatmayı, eskiyen parçaların düşük performans gerektiren uygulamalarda yeniden kullanılmasını, daha verimli algoritmalar geliştirmeyi ve çiplerin verimliliğini artırmayı kapsıyor.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3285049/ai-may-produce-millions-tonnes-electronic-waste-2030-study-finds https://www.nature.com/articles/s43588-024-00712-6
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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