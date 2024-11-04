Yapay zeka 2030’a kadar milyonlarca ton elektronik atık üretecek

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Tam Boyutta Gör Yapılan yeni bir çalışmaya yapay zeka sektörünün hızla gelişmesi, küresel çapta elektronik atık miktarını önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artırabilir. Bilim insanlarına göre mevcut durum devam ederse 2030 yılında yapay zeka kaynaklı elektronik atık miktarı, günümüze göre 1000 kat artış gösterecek.

Yapay zekanın atık sorunu büyüyor

2023 yılında yalnızca 2.600 ton olan yapay zeka kaynaklı elektronik atık miktarının, 2030'da 2,5 milyon tona ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, 2030 yılında dünyanın 8,5 milyarlık tahmini nüfusunun her birinin yaklaşık iki iPhone'u çöpe atmasına eşdeğer. Çalışma, 2030’a kadarki sürede toplamda 5 milyon tondan fazla atık birikebileceğini öngörüyor. 2022 yılında küresel çapta 62 milyon tonluk e-atık üretilmişti.

Tam Boyutta Gör Yapılan analizlere göre bu büyüme, yapay zeka uygulamaları için kullanılan donanımların sıklıkla güncellenmesini gerektiriyor ve bu durum mevcut cihazları hızla geçersiz kılıyor. Kullanılmayan cihazlarda, kurşun ve krom gibi sağlığa zararlı metaller bulunurken, geri dönüştürülebilecek altın, gümüş ve platin gibi değerli metaller de mevcut. Bilim insanları bu metallerin geri dönüştürülmesinin, e-atık miktarını azaltmada etkili bir yol olduğunu belirtiyor.

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Çalışmada araştırmacılar, büyük dil modeli çıkarımı, eğitimi ve veri işleme görevleri için tasarlanan en yeni Nvidia platformunun ağırlığının, üretken yapay zekanın önemli ölçüde “malzeme yoğun bir sektör” olduğunu gösterdiğini söyledi. Esasında bu durumu mevcut yapay zeka çip pazarının yüzde 80’ine hakim olan Nvidia’nın CEO’su da açıklamıştı. CEO Jensen Huang, iki yıl önce 32kg ve 35.000 parça olan GPU sistemlerinin artık 600.000 parça ve 1.360 kg seviyesine geldiğini söylüyor.

ABD ve Çin arasındaki çip kısıtlamaları e-atığı artırabilir

ABD’nin Çin’e gelişmiş GPU çiplerinin satışına getirdiği kısıtlamalar, Çin’de eski model sunucuların kullanımına yol açarak işlem verimliliğini düşürebilir. Çalışmada, ABD’nin gelişmiş çip modeli Nvidia H100’ün Çin’e ihracatına izin verilmeyen özellikler içerdiği, bunun yerine daha güçsüz olan H800 modelinin satılabildiği belirtiliyor. Bu tür sınırlamalar, Çin’de daha fazla fiziksel sunucuya ihtiyaç duyulmasına yol açarak e-atık miktarını artırıyor.

Çalışmada, yapay zeka kaynaklı e-atığın azaltılması için döngüsel ekonomi modeline geçişin küresel e-atık miktarını yüzde 86 oranında azaltabileceği öneriliyor. Bu model, yapay zeka donanımlarının ömrünü uzatmayı, eskiyen parçaların düşük performans gerektiren uygulamalarda yeniden kullanılmasını, daha verimli algoritmalar geliştirmeyi ve çiplerin verimliliğini artırmayı kapsıyor.

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Yapay zeka 2030’a kadar milyonlarca ton elektronik atık üretecek