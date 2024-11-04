Yapay zeka 2030’a kadar milyonlarca ton elektronik atık üretecek

- Yapay zekanın atık sorunu büyüyor
- ABD ve Çin arasındaki çip kısıtlamaları e-atığı artırabilir
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Yapay zekanın atık sorunu büyüyor
2023 yılında yalnızca 2.600 ton olan yapay zeka kaynaklı elektronik atık miktarının, 2030'da 2,5 milyon tona ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, 2030 yılında dünyanın 8,5 milyarlık tahmini nüfusunun her birinin yaklaşık iki iPhone'u çöpe atmasına eşdeğer. Çalışma, 2030’a kadarki sürede toplamda 5 milyon tondan fazla atık birikebileceğini öngörüyor. 2022 yılında küresel çapta 62 milyon tonluk e-atık üretilmişti.
Çalışmada araştırmacılar, büyük dil modeli çıkarımı, eğitimi ve veri işleme görevleri için tasarlanan en yeni Nvidia platformunun ağırlığının, üretken yapay zekanın önemli ölçüde “malzeme yoğun bir sektör” olduğunu gösterdiğini söyledi. Esasında bu durumu mevcut yapay zeka çip pazarının yüzde 80’ine hakim olan Nvidia’nın CEO’su da açıklamıştı. CEO Jensen Huang, iki yıl önce 32kg ve 35.000 parça olan GPU sistemlerinin artık 600.000 parça ve 1.360 kg seviyesine geldiğini söylüyor.
ABD ve Çin arasındaki çip kısıtlamaları e-atığı artırabilir
ABD’nin Çin’e gelişmiş GPU çiplerinin satışına getirdiği kısıtlamalar, Çin’de eski model sunucuların kullanımına yol açarak işlem verimliliğini düşürebilir. Çalışmada, ABD’nin gelişmiş çip modeli Nvidia H100’ün Çin’e ihracatına izin verilmeyen özellikler içerdiği, bunun yerine daha güçsüz olan H800 modelinin satılabildiği belirtiliyor. Bu tür sınırlamalar, Çin’de daha fazla fiziksel sunucuya ihtiyaç duyulmasına yol açarak e-atık miktarını artırıyor.
Çalışmada, yapay zeka kaynaklı e-atığın azaltılması için döngüsel ekonomi modeline geçişin küresel e-atık miktarını yüzde 86 oranında azaltabileceği öneriliyor. Bu model, yapay zeka donanımlarının ömrünü uzatmayı, eskiyen parçaların düşük performans gerektiren uygulamalarda yeniden kullanılmasını, daha verimli algoritmalar geliştirmeyi ve çiplerin verimliliğini artırmayı kapsıyor.Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3285049/ai-may-produce-millions-tonnes-electronic-waste-2030-study-finds https://www.nature.com/articles/s43588-024-00712-6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über