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Arctic'den yeni ekran kartı soğutucusu; Accelero L2 Plus

7 yıl
9,8b
1
9
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arctic'den yeni ekran kartı soğutucusu; Accelero L2 Plus
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Arctic ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucu modeli Accelero L2 Plus'ı duyurdu. 119 x 94 x 51 mm boyutlarında ve 250 gram ağırlığında olan soğutucu,AMD ve Nvidia'nın ağırlıklı olarak giriş-orta segmentte yer alan ekran kartlarını hedef alıyor. 900-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında fanın kullanıldığı soğutucu, G-1 termal macun ve bellek yongaları için 16 adet ısı emici plaka ile geliyor. 

Geniş bir ekran kartı desteğine sahip olan soğutucu; 

- AMD Radeon HD 6870, 6850, 6790, 6770, 6750, 6670 LP, 6670, 6570, 5850, 5830, 5770, 5550 (OEM), 4870, 4850, 4830, 4770, 4730, 4670, 4650, 4550, 4350 (LP), 3870, 3850, 3690, 3650, 3470, 3450, 2600 XT, 2600 Pro, 2400 XT, 2400 Pro, 1950 XTX, 1950 XT, 1950 Pro, 1950 GT, 1900 XTX, 1900 XT, 1900 GT, 1800 XT, 1800 XL, 1800 GTO, 1650 XT, 1650 Pro, 1600 XT, 1600 Pro, 1550, 1300 XT, 1300 Pro ve 1300.

- Nvidia GeForce GTS 450, 240 (OEM), GT 440, 340, 330, 320, 240, 220 (not LP), 130 (OEM), 9800 GTX+, 9800 GTX, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO 512, 9600 GSO, 9500 GT (not LP), 9400 GT (not LP), 8800 GTS 512 (G92), 8800 GTS (G92), 8800 GT, 8800 GS (9600GSO), 8600 GTS, 8600 GT GDDR3, 8600 GT DDR2, 8500 GT (not LP), 7950 GT, 7900 GTX, 7900 GT, 7900 GS, 7800 GTX 512, 7800 GTX, 7800 GT, 7600 GT, 7600 GS ve 7200 GS (TC).

Arctic tarafından 6 yıllık garanti ile sunulan Accelero L2 Plus'ın yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı 22.67$ olarak açıklandı. 
Arctic'den yeni ekran kartı soğutucusu; Accelero L2 Plus
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Arctic'den yeni ekran kartı soğutucusu; Accelero L2 Plus
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Arctic'den yeni ekran kartı soğutucusu; Accelero L2 Plus
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DH Misafiri 7 yıl
bu ürünü nerden satın alabilirm tüm alışveriş sitelerine baktım bulamadım yahu
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zerolife 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu ürünü nerden satın alabilirm tüm alışveriş sitelerine baktım bulamadım yahu


benzer soğutucu ama kritik stok var firebal.net/...
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Tanarri 7 yıl
xxxartistxxx
Fiyatı bence uygun ama biraz biçimsiz bi soğutucu olmuş kare çekinde soğutucu ekran kartlarına güzel durmazki

valla güzel kardeşim Adriana lima gibi olsada kasanın içinde durduğu için hiç bişi farketmiyo plexiglas kasa bile olsa yine göremiyosun o yüzden işlevi iyi olsunda şekli önemli değil
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Tanarri 7 yıl
x_tol
skny 69xx yok [:]
6850ye uyan 6950ye 70e de uyar soket vidaları aynı yerde değişmiyor yıllardır zaten.

evet soket yapıları uysada soğutucu blok yeterli olmuycaktır soğutmak için bu yüzden adları yazmıyodur 69** serisinin..
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x_tol 7 yıl Tanarri
Tanarri
x_tol
Orijinalden alıntı: skny 69xx yok [:]
6850ye uyan 6950ye 70e de uyar soket vidaları aynı yerde değişmiyor yıllardır zaten.

evet soket yapıları uysada soğutucu blok yeterli olmuycaktır soğutmak için bu yüzden adları yazmıyodur 69** serisinin..

yük altında 60 derecede falan tutar bu soğutucu 6950'yi o açıdan yazmadıklarını sanmıyorum.
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Virinom 7 yıl
Fiyatı bence uygun ama biraz biçimsiz bi soğutucu olmuş kare çekinde soğutucu ekran kartlarına güzel durmazki
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skny 7 yıl
69xx yok [>:]
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mustafaf1 7 yıl
L2 DEN NE FARKI VAR BİLMİYRUM AMA L2 EKRAN KARTIMDA KULLANIYORUM GERÇEKTEN İYİ İŞ ÇIKARIYOR
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