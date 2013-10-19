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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Art arda oynatma desteğine sahip alternatif YouTube uygulaması FoxTube'un 3. sürümü yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Art arda oynatma desteğine sahip alternatif YouTube uygulaması FoxTube'un 3. sürümü yayınladı
Dünyanın en popüler video servisi YouTube için hazırlanan ve platformda yer alan diğer birçok uygulama gibi Apple'ın yeni işletim sistemine uyumlu hale getirilen FoxTube, 3. sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.
YouTube üzerinde yer alan videoların normal olarak izlenmesine, bu videoların hazırlanan listeler ile art arda oynatılmasına, ekolayzır ayarlamalarına, özel kategorilere ve aboneliklerin takip edilmesi gibi özelliklere sahip olan FoxTube, 3.sürümüyle iOS 7 işletim sistemine uyumlu bir yapıya kavuşuyor. Aynı zamanda tasarımsal olarak da baştan aşağıya yenilenen uygulama, ayrıca videoların oynatma hızlarının değiştirilmesi, geniş kişiselleştirme seçenekleri, AirPlay ve TV çıkış desteği gibi özellikler ile YouTube'un resmi uygulamasına oldukça başarılı bir alternatif oluşturuyor. 
Phone / iPod Touch için 5,49 TL, iPad içinse 9,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen FoxTube 3 uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 


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ВAВA 6 yıl
Gerek yok bence.
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akmac 6 yıl
Çok pahalı.
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VR_27 6 yıl
Çok sık kullansam da arayüzü çok kötüydü, değişmesini bekliyordum. O sırada TubeBox uygulamasını keşfettim bedavayken indirmişim zaten ve çok daha güzeldi. Ama şimdi Foxtube arayüzü daha güzel duruyor hemen deneyeceğim.

Düzenleme: Güncelleme olarak değil yeni bir uygulama olarak gelmiş. Bu yüzden yeniden satın almak gerekiyor maalesef. Bu arada fiyatı 5.49 TL değil 5.99 TL'dir. Düzenlerseniz iyi olur.
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