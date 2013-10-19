Art arda oynatma desteğine sahip alternatif YouTube uygulaması FoxTube'un 3. sürümü yayınladı

Dünyanın en popüler video servisi YouTube için hazırlanan ve platformda yer alan diğer birçok uygulama gibi Apple'ın yeni işletim sistemine uyumlu hale getirilen FoxTube, 3. sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

YouTube üzerinde yer alan videoların normal olarak izlenmesine, bu videoların hazırlanan listeler ile art arda oynatılmasına, ekolayzır ayarlamalarına, özel kategorilere ve aboneliklerin takip edilmesi gibi özelliklere sahip olan FoxTube, 3.sürümüyle iOS 7 işletim sistemine uyumlu bir yapıya kavuşuyor. Aynı zamanda tasarımsal olarak da baştan aşağıya yenilenen uygulama, ayrıca videoların oynatma hızlarının değiştirilmesi, geniş kişiselleştirme seçenekleri, AirPlay ve TV çıkış desteği gibi özellikler ile YouTube'un resmi uygulamasına oldukça başarılı bir alternatif oluşturuyor.

Phone / iPod Touch için 5,49 TL, iPad içinse 9,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen FoxTube 3 uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.



