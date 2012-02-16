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Artan DRAM talepleri fiyatların yükselmesine sebep olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7b
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6
Ram
enderc
Haber Editörü
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Çevremizdeki her türlü elektronik cihazın akıllanmasıyla adeta hepsi içlerinde birer mini bilgisayar barındırır hale geldi. Bu sistemler arasında telefonlar, tabletler, tv kutuları, akıllı televizyonlar, akıllı uydu alıcılar ve daha bir çok ürün yer almakta. Bu ürünlerin hepsi farklı tasarımlara ve mimarilere sahip olsalar da hepsinin ortak olarak ihtiyaç duyduğu ve kullandığı bileşenler bellekler.
Tüketici elektroniklerine olan büyük ilgiyle beraber üreticiler de artan talep karşısında komponent üreticilerine daha büyük siparişler verirken, yapılan analizler doğrultusunda 1gb DDR2 ve 512 MB DDR bellek modüllerinde sıkıntı yaşanması muhtemel. Şayet komponent üreticileri artan talebi karşılayamazsa bu durum bellek fiyatlarının bir miktar yükselmesiyle sonuçlanabilir. 512 Mb DDR bellekler özellikle TV’lerde, ağ ürünlerinde kullanılırken, 1GB DDR2 belleklerdeki sıkıntı ise üreticilerin üretim bantlarını farklı ürünlere çevirmelerinden dolayı yaşanıyor. Mevcut duruma göre bellek sıkıntısının Mart ayının sonuna kadar süreceği düşünülüyor.

http://www.tomshardware.com/news/dram-ddr-ddr2-hynix-memory-supplies,14703.html Yorum Yaz
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CoreXXX 7 yıl
ddr3 ler yükselmesinde gerisi bizi çok etkilemez. 512 ddr kullanan bi televizyon 2000 tl iken 2020 tl olur en fazla 2500 tl olcak dil ya
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E_Aydin35 7 yıl
Oda birşeymi ellerinde olmayarak hale 256-512 mb Ram kullanan arkadaşlarımız var.:/
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sertacarslan 7 yıl
Piyasada 128 mb ram'li telefonlar dolacak ve bu miktarın yeterli olduğunu iddia eden WP fanı tiplerle atışacağız yine...
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Gelu 7 yıl
hdd ler uctu
motherboardlar ucacak ama az
bide bu cikti ..Gusel.
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xLmNt13 7 yıl
:) esk RAM ler her zaman değerli oluyor
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createemir 7 yıl xLmNt13
xlmnt13
:) esk RAM ler her zaman değerli oluyor

Size katılıyorum. Çünkü üretim maliyetleri yüksek. Artık eski RAM'ler artık çok az üretiliyor. Bunların içinde birçok devre var. Bu devreleri artık çok az üretiliyor. Üretip sattıklarında da yüksek fiyata satıyolar.
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