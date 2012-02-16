Artan DRAM talepleri fiyatların yükselmesine sebep olabilir

http://www.tomshardware.com/news/dram-ddr-ddr2-hynix-memory-supplies,14703.html

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Çevremizdeki her türlü elektronik cihazın akıllanmasıyla adeta hepsi içlerinde birer mini bilgisayar barındırır hale geldi. Bu sistemler arasında telefonlar, tabletler, tv kutuları, akıllı televizyonlar, akıllı uydu alıcılar ve daha bir çok ürün yer almakta. Bu ürünlerin hepsi farklı tasarımlara ve mimarilere sahip olsalar da hepsinin ortak olarak ihtiyaç duyduğu ve kullandığı bileşenler bellekler.Tüketici elektroniklerine olan büyük ilgiyle beraber üreticiler de artan talep karşısında komponent üreticilerine daha büyük siparişler verirken, yapılan analizler doğrultusunda 1gb DDR2 ve 512 MB DDR bellek modüllerinde sıkıntı yaşanması muhtemel. Şayet komponent üreticileri artan talebi karşılayamazsa bu durum bellek fiyatlarının bir miktar yükselmesiyle sonuçlanabilir. 512 Mb DDR bellekler özellikle TV’lerde, ağ ürünlerinde kullanılırken, 1GB DDR2 belleklerdeki sıkıntı ise üreticilerin üretim bantlarını farklı ürünlere çevirmelerinden dolayı yaşanıyor. Mevcut duruma göre bellek sıkıntısının Mart ayının sonuna kadar süreceği düşünülüyor.