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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık her yıl yeni bir LG amiral gemi modeli gelmeyecek

Mobil bölümünü bir türlü ayağa kaldıramayan LG, artık yeni bir stratejiye geçmek zorunda kaldı. Artık her yıl yeni bir amiral gemi akıllı telefon görmeyeceğiz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,3b
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Holding anlamında son dönemde önemli başarılar elde eden ve sürekli büyüme yaşayan LG, ne var ki iş akıllı telefon pazarına gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Beklentilerin altında kalan satışlar ve sürekli artan zarar firmayı radikal kararlar almaya itiyor.

Gelirler masrafı karşılamıyor

CES 2018 fuarında açıklama yapan başkan yardımcısı Cho Sung-jin, her yıl yeni amiral gemisi stratejisinden vazgeçtiklerini açıkladı. Bundan sonra ihtiyaca göre amiral gemisi geliştirilecek ve satışa sunulacak.

Bir süredir LG’nin akıllı telefon sayısında önemli bir kesintiye gideceği iddia ediliyordu. Yeni haberi bu iddialarla birlikte değerlendirebiliriz. Yani hem alt seviye telefonların hem de amiral gemisi telefonların sayısı azaltılıyor.

Ayrıca Bkz. "Razer Mamba HyperFlux: bataryasız ve kablosuz oyuncu faresi "

LG normalde her yıl iki amiral gemisi telefon piyasaya sürmekteydi. Bir tanesi Mart ayında piyasaya çıkan G serisi, diğeri de sonbaharda piyasaya çıkan V serisi. Amiral gemileri kar marjı yüksek olsa da pazarlama ve reklam faaliyetleri nedeniyle karın önemli kısmını tüketiyor. Eğer satışlar istendiği gibi gitmezse bu kez de zarar etmeye başlıyor. LG mobil bölümü son 11 çeyrektir zarar açıklıyordu.

Muhtemelen LG G7 veya yeni isimlendirmeye sahip amiral gemisi sonrasında bu strateji hayata geçecek. Kaynaklar V serisinin rafa kalkabileceğini belirtiyor. Bunun yerine artık belirli bir dönemde yeni isimlendirmeye sahip amiral gemisi piyasaya çıkacak. Peki bu strateji de mobil bölümü zarardan kurtarmazsa sonrasında ne olacak merak ediliyor. 

 

http://www.ubergizmo.com/2018/01/lg-no-longer-release-flagship-smartphones-every-year/ Yorum Yaz
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isakoc 1 yıl en beğenilen
Tüm telefonlar böyle yapmalı bence. Her 2 senede bir modellerini güncellemeliler. Her sene telefonlara sadece parmak ucu ile birşeyler katılıyor. Eğer 2 sene de 1 model çıkarırlarsa gerçekten modeller arası ciddi yenilikler görebiliriz. Firmalar ellerindeki geliştirmeleri bile hemen telefonlarına koymuyorlar, çünkü tümünü bu seneki modele koyarsak sonraki seneye ne ekleyeceğiz diyip kullanıcılara azar azar yenilik veriyorlar.
Tüm telefonlar böyle yapmalı bence. Her 2 senede bir modellerini güncellemeliler. Her sene telefonlara sadece parmak ucu ile birşeyler katılıyor. Eğer 2 sene de...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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CoUnTeRMaNiaC* 1 yıl
LG firması g3 ve g4 teki kronik sorunları görmezden geldi. LG servisleri kasadaki ufak tefek ezikleri bahane ederek anakartı arızalı cihazları müşteri hatası diye garantiye sokmadı. Milleti zarara soktular. Birazda onlara girsin şimdi.
LG firması g3 ve g4 teki kronik sorunları görmezden geldi. LG servisleri kasadaki ufak tefek ezikleri bahane ederek anakartı arızalı cihazları müşteri hatası d...
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Yanıtla +11
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0MG90 1 yıl
Keşke her firma bunu yapsa. 1 yılda çok bir şey değişmiyor malesef.
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High Sierra 1 yıl
Sadece V serisine odaklanıp Q4 (K serisinin muadili) Q6 (2018) Q8 (2018) telefonlarını sunsalar bile kafi.
V serisi de 2 yılda bir çıkma kaydı ile. Bir sene sadece Q8 ve Q4 öbür sene Q6 ve V30. 4 model az öz ve mükemmelliğe oynanan LG serisi. İnsanlar telefon aldıktan sonra üzülüyor aha geçti gitti fiyakası. LG bu kitleyi hedef alsa zaten işi baştan çözecek de. Bu sözleri çok iyi hatırlıyorum LG G2 sonrası da aynı muhabbeti yapmıştılar. Çünkü o zaman G2 yanında L II ve F70 gibi orta segmentin ölü cihazlarını piyasaya sürmüşlerdi. Daha o zamanlarda bile Samsung orta segmentte Sony hariç rakip bulamıyordu kendine. Kısacası LG yine aptallığı ile kalmıştı. (P- Sola- Go- U- C- C3- C4- C5 U- E- L- M- M2- M4 T2 U- T3- SP gibi gibi...) Tabi acı son LG'nin G2'ye kendi eliyle çelme takması ve satış rakamlarında istenen değerlere ulaşılmaması ile sonuçlanmıştı. Peki LG pişman mıydı? Olsaydı şu an aynı dedikleri model kesintisine tam ve tam 4 yıl önce giderlerdi.
Ama V30 ile o güzel çift ekran yerini Full Vision denen saçma çözünürlüğe geçirmese olmazdı tabi.
Ne olurdu o güzelim arka kasayı çift ekran ile buluşturabilse LG'ye. Hatta böyle bir strateji ile üretimlerine devam etseler en azından Amerika pazarında ilk üçe oynama ihtimalleri var. Amerikanlar satın aldıkları cihazının üstüne 2431982 tane rakibinin üretilmesini istemez. Bu yüzden Apple'ın ağırlığı altında eziliyor çoğu ve yine o yüzden Blackberry uzun bir süre daha Amerika'da tutunabildi.
Ayrıca Q serisi gayet iş yapacak durumda. V serisini öldürmek iste sadece kendi topuğuna sıkmak olur LG için. Her zaman en büyük heyecanı V serisi yaptı LG için. Bir de o Stylus u şunun içine sıkıştırsa da bir de öyle gösteriş yapmayı planlasa LG. 4 senedir allayıp pullayıp sattığı Stylus kalemini bir V serisine buluşturamadı. Farklılık yaratmak istiyorum diyor. Al Samsung'un evine incir ağacı dik bu kalemle yapacakların ile.
G2 gibi Mate 8 gibi 16:9 ekranı oldukça iyi ekran kasa oranına sığdırmak galiba imkansız oldu artık. Bir de yapan ilk şirketlerden LG bunu.
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zolzauza 1 yıl
Ekran sararması, bootloop, ghost screen...kronik sorunları önemsemedi insanlar mağdur oldu. Etme bulma dünyası. Daha da zarar edecek...
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CoUnTeRMaNiaC* 1 yıl
LG firması g3 ve g4 teki kronik sorunları görmezden geldi. LG servisleri kasadaki ufak tefek ezikleri bahane ederek anakartı arızalı cihazları müşteri hatası diye garantiye sokmadı. Milleti zarara soktular. Birazda onlara girsin şimdi.
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kadirirdem 1 yıl
bence mantıklı karar.
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csh 1 yıl
Gelirler masrafı karşılamıyor


Neden acaba

Insanlar enayi tabi, LG kusurlu telefonlari piyasaya surecek, musteriyi dusmani olarak gorecek, musteriyi magdur edecek, sonra herkes yeni LG telefonlari da tercih edecek. Ne kadar guzel ve teknik olarak ustun de olsa LG telefonlarinin tercih edilecegini ASLA sanmiyorum, zaten gelirlerin masraflarini karsilamamasi da bunu net bir sekilde gosteriyor.
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YediyuzYetmisYedi 1 yıl ekrem71
ekrem71




Holding anlamında son dönemde önemli başarılar elde eden ve sürekli büyüme yaşayan LG, ne var ki iş akıllı telefon pazarına gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Beklentilerin altında kalan satışlar ve sürekli artan zarar firmayı radikal kararlar almaya itiyor.


 


Gelirler masrafı karşılamıyor


 


CES 2018 fuarında açıklama yapan başkan yardımcısı Cho Sung-jin, her yıl yeni amiral gemisi stratejisinden vazgeçtiklerini açıkladı. Bundan sonra ihtiyaca göre amiral gemisi geliştirilecek ve satışa sunulacak.


 


Bir süredir LG’nin akıllı telefon sayısında önemli bir kesintiye gideceği iddia ediliyordu. Yeni haberi bu iddialarla birlikte değerlendirebiliriz. Yani hem alt seviye telefonların hem de amiral gemisi telefonların sayısı azaltılıyor.


 


Ayrıca Bkz.Razer Mamba HyperFlux: bataryasız ve kablosuz oyuncu faresi

LG normalde her yıl iki amiral gemisi telefon piyasaya sürmekteydi. Bir tanesi Mart ayında piyasaya çıkan G serisi, diğeri de sonbaharda piyasaya çıkan V serisi. Amiral gemileri kar marjı yüksek olsa da pazarlama ve reklam faaliyetleri nedeniyle karın önemli kısmını tüketiyor. Eğer satışlar istendiği gibi gitmezse bu kez de zarar etmeye başlıyor. LG mobil bölümü son 11 çeyrektir zarar açıklıyordu.


 


Muhtemelen LG G7 veya yeni isimlendirmeye sahip amiral gemisi sonrasında bu strateji hayata geçecek. Kaynaklar V serisinin rafa kalkabileceğini belirtiyor. Bunun yerine artık belirli bir dönemde yeni isimlendirmeye sahip amiral gemisi piyasaya çıkacak. Peki bu strateji de mobil bölümü zarardan kurtarmazsa sonrasında ne olacak merak ediliyor. 


 

 


Ekrem "flagship" kavraminin Turkce karşılığı "sancak gemisi"dir.
Bunu amiral gemisi diye cevirenin agzina kurekle vurmak lazim.
Cumle bastan asagi sacma. Ne amirali ne gemisi? Ust model deyiver gitsin
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0MG90 1 yıl
Keşke her firma bunu yapsa. 1 yılda çok bir şey değişmiyor malesef.
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eP_362 1 yıl
Piyasada az modeli olmasına rağmen onlara bile doğru düzgün güncelleme vermiyor, çok modeli olsa hiç gelmeyecek galiba.
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Donna. 1 yıl
Beter olsunlar.
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RichesMen 1 yıl
LG G2 ilk çıktığında aldım alalı yıllar oldu. kendime yeni telefon aldım geçen sene başında şuan G2 kardeşim kullanıyor halen harika ama diğer modelleri çöp o da bir gerçek....
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