Artık her yıl yeni bir LG amiral gemi modeli gelmeyecek

Holding anlamında son dönemde önemli başarılar elde eden ve sürekli büyüme yaşayan LG, ne var ki iş akıllı telefon pazarına gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Beklentilerin altında kalan satışlar ve sürekli artan zarar firmayı radikal kararlar almaya itiyor.

Gelirler masrafı karşılamıyor

CES 2018 fuarında açıklama yapan başkan yardımcısı Cho Sung-jin, her yıl yeni amiral gemisi stratejisinden vazgeçtiklerini açıkladı. Bundan sonra ihtiyaca göre amiral gemisi geliştirilecek ve satışa sunulacak.

Bir süredir LG’nin akıllı telefon sayısında önemli bir kesintiye gideceği iddia ediliyordu. Yeni haberi bu iddialarla birlikte değerlendirebiliriz. Yani hem alt seviye telefonların hem de amiral gemisi telefonların sayısı azaltılıyor.

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LG normalde her yıl iki amiral gemisi telefon piyasaya sürmekteydi. Bir tanesi Mart ayında piyasaya çıkan G serisi, diğeri de sonbaharda piyasaya çıkan V serisi. Amiral gemileri kar marjı yüksek olsa da pazarlama ve reklam faaliyetleri nedeniyle karın önemli kısmını tüketiyor. Eğer satışlar istendiği gibi gitmezse bu kez de zarar etmeye başlıyor. LG mobil bölümü son 11 çeyrektir zarar açıklıyordu.

Muhtemelen LG G7 veya yeni isimlendirmeye sahip amiral gemisi sonrasında bu strateji hayata geçecek. Kaynaklar V serisinin rafa kalkabileceğini belirtiyor. Bunun yerine artık belirli bir dönemde yeni isimlendirmeye sahip amiral gemisi piyasaya çıkacak. Peki bu strateji de mobil bölümü zarardan kurtarmazsa sonrasında ne olacak merak ediliyor.