Tam Boyutta Gör Oppo, Reno 16 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni modellerin Çin'de Haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, Reno 16 ve Reno 16 Pro hakkında bazı önemli detayları paylaştı.

Oppo Reno 16 Pro beklenen özellikler

Reno 16 Pro'nun, selefiyle aynı 6.78 inç büyüklüğünde, ince çerçeveli ve düz yapıda bir LTPO OLED ekranla geleceği belirtliyor. 1.5K çözünürlük sunacağı belirtilen ekranın yanında, metal çerçeveli kasanın da korunması bekleniyor.

Performans tarafında, telefonun Dimensity 9500s işlemciden güç alacağı konuşuluyor. Batarya kapasitesinin ise 7000 mAh seviyelerinde olabileceği ifade ediliyor. Şarj tarafında kesin bilgi bulunmasa da, önceki nesle benzer şekilde 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

Kamera tarafında, 200 MP ana sensöre ek olarak periskop telefoto lens yer alabilir. Bu kurulum, Reno 15 Pro’daki 200 MP + 50 MP + 50 MP üçlü kamera düzenine benzer bir yapı sunabilir.

Cihazın, 12 GB ve 16 GB RAM'in yanında 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. 1 TB’lık üst seviye versiyon ise artan bellek maliyetleri nedeniyle iptal edilebilir.

Cihazın fiyatının 4.000 - 5.000 yuan (585 - 735 dolar) aralığında olması bekleniyor. Renk seçenekleri arasında beyaz, siyah, mor ve yeşil bulunabilir. Ayrıca modelin ismini “Pro” mu yoksa “Pro Max” mi olacağı henüz netleşmiş değil.

Oppo Reno 16 beklenen özellikler

Standart modelin daha kompakt bir yapıda olacağı belirtliyor. Yaklaşık 6.3 inç ekranla gelmesi beklenen cihazın, Dimensity 8 serisi bir işlemci (muhtemelen Dimensity 8500) kullanacağı belirtiliyor. Diğer teknik detaylar henüz açıklanmasa da, önceki nesilde olduğu gibi 200 MP + 50 MP + 50 MP üçlü kamera kurulumunun korunabileceği ifade ediliyor.

Oppo Reno 16 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

