Arttırılmış gerçeklik odaklı Blippar uygulaması, yakın zamanda bütün objeleri tanıyabilecek

iOS, Android ve Windows Phone platformlarında yer alan arttırılmış gerçeklik odaklı Blippar uygulaması, şirket CEO'su Ambarish Mitra'nın SXSW kapsamında yaptığı açıklamalara göre yakın zaman içerisinde bütün objeleri tanıyabilecek.

Mevcut haliyle ticari reklam ya da QR kod gibi farklı yönledirme işlemleri için kullanılan ve bunu direkt olarak arttırılmış gerçeklik üzerinden örneğin bir kola kutusu üzerinde ya da dergi sayfasında gerçekleştirebilen ilginç uygulama Blippar, yukarıda da belirttiğimiz üzere yakın zaman içerisinde yayınlanacak yeni sürünüyle çevremizde yer alan bütün objeleri tanıyabilecek. Yeni bir çağın başlangıcı olarak tanıtılan bu yeni sürüm, yine kameralar üzerinden çalışacak ancak herhangi bir etiket ya da dijital işaretleyici yer almayan objeler (Örneğin bir çiçek, köpek ya da meyve gibi) hakkında da oldukça hızlı bilgiler elde edilebilecek.

Nisan ayı ortasında yayınlanacağı söylenen yeni sürüm hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/creativity/2015/03/15/blippar-app-visual-overhaul-aims-to-identify-everything-around-you/