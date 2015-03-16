Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arttırılmış gerçeklik odaklı Blippar uygulaması, yakın zamanda bütün objeleri tanıyabilecek

4 yıl
1,1b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Arttırılmış gerçeklik odaklı Blippar uygulaması, yakın zamanda bütün objeleri tanıyabilecek
 
iOS, Android ve Windows Phone platformlarında yer alan arttırılmış gerçeklik odaklı Blippar uygulaması, şirket CEO'su Ambarish Mitra'nın SXSW kapsamında yaptığı açıklamalara göre yakın zaman içerisinde bütün objeleri tanıyabilecek.
Mevcut haliyle ticari reklam ya da QR kod gibi farklı yönledirme işlemleri için kullanılan ve bunu direkt olarak arttırılmış gerçeklik üzerinden örneğin bir kola kutusu üzerinde ya da dergi sayfasında gerçekleştirebilen ilginç uygulama Blippar, yukarıda da belirttiğimiz üzere yakın zaman içerisinde yayınlanacak yeni sürünüyle çevremizde yer alan bütün objeleri tanıyabilecek. Yeni bir çağın başlangıcı olarak tanıtılan bu yeni sürüm, yine kameralar üzerinden çalışacak ancak herhangi bir etiket ya da dijital işaretleyici yer almayan objeler (Örneğin bir çiçek, köpek ya da meyve gibi) hakkında da oldukça hızlı bilgiler elde edilebilecek.
Nisan ayı ortasında yayınlanacağı söylenen yeni sürüm hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://thenextweb.com/creativity/2015/03/15/blippar-app-visual-overhaul-aims-to-identify-everything-around-you/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" 4 yıl Intel'in yeni Core M işlemcisi ve Asus'un fansız çalışan ultrabook modeli UX305'i inceledik 4 yıl The Following (2013) "The Following Dizi İnceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim