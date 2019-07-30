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AsRock özelleştirilmiş tasarımlı RX 5700 XT modellerinin tarihini doğruladı

AMD’nin GPU tasarımını baştan ele aldığı RDNA mimarisi üzerinde şekillenen RX 5700 serisi modelleri fiyatıan göre sunduğu peformansı itibariyle bir çok kullanıcıyı cezbediyor.
3 sa.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin RDNA mimarisinin ilk örneğinin yer aldığı RX 5700 serisi kartlar fiyatına göre sunduğu performansı nedeniyle oyuncular arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Şu anda referans tasarım modellerinin bulunduğu yeni çözümlerin AMD’nin iş ortaklarının imzasını taşıyan seçeneklerinin raflardaki yerini alacağı tarih bir iş ortağı tarafından doğrulandı.

ASRock’a sorulan sorunun sonucunda sızıntılardan bildiğimiz önümüzdeki ayın 2. haftası civarı dönem doğrulanmış oldu. Bildiğiniz üzere özellikle de RX 5700’de fiyat segmentini tutturmak amaçlı olsa gerek yıllardır kullanılan blower tipi fanın kullanması sonucunda kart termal nedenler kaynaklı yer yer kısmalara gidebiliyor.

Referans tasarım kartlarda ısınma problemi 

Bu nedenle RX 5700 modellerini satın almak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu AMD’nin iş ortaklarının gelişmiş soğutucu bloklara yer verdiği çözümleri bekliyor. Zaten genel olarak referans tasarım kartlar sesli ve sıcak çalışırlar ancak bu sefer artık blower tipi fanın iyice yetmediği oldukça net.
İlerleyen dönemde AMD referans kartları daha alınabilir hale getirmek için Radeon Vega VII’de olduğu gibi daha etkili bir soğutucu tercih eder mi sorusunun cevabını zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/257796/asrock-confirms-mid-august-launch-of-its-custom-rx-5700-xt Yorum Yaz
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Barthemana 2 sa.
Beklete beklete bir sürü insana yanan referans modeli aldırdılar. Bu kadar süründürmeye gerek yoktu.
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` quaD. 2 sa. Barthemana
Yanan derken? Hani nerde yanmis link alabilir miyim
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berk768 2 sa. Barthemana
Tamam bende amd sevmiyorum ama sende çok gömdün.:D
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berk768 3 sa.
Bu kart en başta isminden kaybediyor hiç mi düzgün bişey bulamadınız Nvdia serilerine bak bide buna.
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