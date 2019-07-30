AMD Destiny 2’de yaşanan soruna yönelik Beta BIOS yayınladı

Yeni piyasaya sürülen donanımlar çıkış döneminde kullanıcılara bazen sıkıcı sorunlar yaşatabiliyorlar. AMD’nin henüz raflardaki yerini yeni alan Zen 2 mimarili modelleri de bunlardan birisi oldu. Kullanıcıların rapor ettiği soruna çözüm odaklı yazılım güncellemesi hızlı bir şekilde yayınlandı.

Geçici bir yolla sorun çözüldü

Reddit’te AMD’nin teknik pazarlama müdürü Robert Hallock’un açtığı başlıkta haberi verilen güncelleme bazı teknik sorunlar nedeniyle gecikmeli olarak yayınlansa da nihayet indirmeye sunulmuş durumda.

Güncelleme 3. Nesil Ryzen işlemcili sistemlerde Destiny 2’nin açılmaması sorununa kalıcı olmasa da bir çözüm niteliği taşıyor. Mikrokod güncellemesinin AGESA 1.0.0.3ABA sürüm numarasıyla dağıtılmaya başlandığını da belirtelim.

https://www.overclock3d.net/news/software/amd_launches_a_beta_chipset_driver_to_solve_ryzen_3rd_gen_s_destiny_2_woes/1

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Durumuntest ekibinin listesinde olmadığı için gözden kaçan bir hata olduğunu belirten, kullanıcılardan özür dilerken yapımcılarla işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışma sonucunda geçici bir çözüm ürettiklerini belirtti. Nihai düzeltmenin stabil sürücüler aracılığıyla dağıtılacağını ekleyelim.