Kim Nerede? 161 Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı 54 Oppo, şelale ekran olarak adlandırdığı yeni ekran tasarımını duyurdu 50 Tesla'nın elektrikli kamyoneti için geri sayım başladı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 29 kişi burada

AMD Destiny 2’de yaşanan soruna yönelik Beta BIOS yayınladı

AMD Ryzen 3000 serisi yongaları çıkışının ardından bazı sorunlar ortaya çıkmış durumda. Destiny 2’de yaşanan açılmama sorununun geçici bir çözümle üstesinden gelindi.
51 dk.
257
29
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Yeni piyasaya sürülen donanımlar çıkış döneminde kullanıcılara bazen sıkıcı sorunlar yaşatabiliyorlar. AMD’nin henüz raflardaki yerini yeni alan Zen 2 mimarili modelleri de bunlardan birisi oldu. Kullanıcıların rapor ettiği soruna çözüm odaklı yazılım güncellemesi hızlı bir şekilde yayınlandı.

Geçici bir yolla sorun çözüldü 

Reddit’te AMD’nin teknik pazarlama müdürü Robert Hallock’un açtığı başlıkta haberi verilen güncelleme bazı teknik sorunlar nedeniyle gecikmeli olarak yayınlansa da nihayet indirmeye sunulmuş durumda.
Güncelleme 3. Nesil Ryzen işlemcili sistemlerde Destiny 2’nin açılmaması sorununa kalıcı olmasa da bir çözüm niteliği taşıyor. Mikrokod güncellemesinin AGESA 1.0.0.3ABA sürüm numarasıyla dağıtılmaya başlandığını da belirtelim.
Durumun AMD’nin test ekibinin listesinde olmadığı için gözden kaçan bir hata olduğunu belirten Hallock, kullanıcılardan özür dilerken yapımcılarla işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışma sonucunda geçici bir çözüm ürettiklerini belirtti. Nihai düzeltmenin stabil sürücüler aracılığıyla dağıtılacağını ekleyelim.
https://www.overclock3d.net/news/software/amd_launches_a_beta_chipset_driver_to_solve_ryzen_3rd_gen_s_destiny_2_woes/1 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 26 dk. CRISPR; herediter körlüğün tedavisinde kullanılacak 51 dk. GÖRÜNTÜLENEN AMD Destiny 2’de yaşanan soruna yönelik Beta BIOS yayınladı Sonraki Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, ince çerçevelerle gelecek 1 sa. Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı 2 sa. Huawei açıkladı: Katlanabilir telefonumuz piyasaya sürülmeye hazır değil 2 sa. AMD Radeon RX 5800 serisi geliyor 4 sa. Disney, 2019 yılında gişe rekorlarını altüst etti 12 sa. Samsung Galaxy Tab S6'nın pil kapasitesi belli oldu 13 sa. Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti 14 sa. Tesla'nın elektrikli kamyoneti için geri sayım başladı 14 sa. Google Pixel 4 gelişmiş yüz tanıma sistemine sahip olacak 14 sa. "Super" oldular mı? "Gigabyte Gaming OC RTX2080 Super incelemesi" 15 sa. Nvidia GeForce kartlara 30 bit renk desteği ekledi 16 sa. Ray tracing 2023 yılından itibaren oyunlarda gereksinim haline gelecek 16 sa. 3 yeni Ryzen 3000 serisi işlemci ortaya çıktı 17 sa. Pokemon Duel kapanıyor 17 sa. ASELSAN’ın akıllı mühimmatı ‘Atom’ göreve başlıyor 18 sa. SK Hynix sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND modülünü üretti 18 sa. Fransa, uzaya 'lazer silahları' yerleştirmeyi planlıyor 19 sa. Türkiye, üçüncü nesil Seat Leon'un en çok satıldığı dördüncü ülke 19 sa. Samsung Galaxy Watch Active 2'nin görüntüleri ortaya çıktı 20 sa. Fortnite şampiyonasında Bugha, 3 milyon doları kaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Elektrikli Hyundai Kona, garajda dururken bomba gibi patladı
DonanımHaber
Ford Otosan'dan yerli şanzıman üretimi için önemli adım
DonanımHaber
Pasaporta kaydedilen telefon sayısında büyük düşüş!
DonanımHaber
Fallout 76'nın Özel Serverları Beklenenden Erken Gelebilir
Bölüm Sonu Canavarı
İlerde ölecek olmamız çok korkunç değil mi?
DH Forum
Borcu bitmiş aile babasına araç tavsiyesi..
DH Forum
Doom Eternal'ın Yeni Çok Oyunculu Modu Battlemode Tanıtıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim