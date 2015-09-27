Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX anakartı duyuruldu

Asrock'un oyunculara yönelik olarak ünlü isim Fatal1ty ile geliştirdiği anakartlarına bir yenisi daha ekleniyor. Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX adındaki anakart 8-fazlı dijital voltaj düzenleme modülü - VRM ile dikkat çekiyor.





Intel Z170 çipsetini temel alan Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX anakart LGA1151 soketli Skylake işlemcilerini destekliyor. Anakartın dikkat çekici özelliği 8-fazlı dijital voltaj düzenleme modülü - VRM. Bu sayede 60A akıma kadar destek sunuluyor ve Core i7-6700K, Core i5-6600K gibi işlemciler için yüksek hız aşırtma potansiyeli elde ediliyor.





Anakartta Nichicon 12K platin kapasitörler kullanılıyor ve böylece kullanım ömrü 12000 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca 8 katmanlı basılmış devre kartı, Elna ses kapasitörleri, çift yığınlı MOSFET transistörler, katı durum indüktörleri gibi üst seviye bileşenler mevcut. Mini-ITX formundaki anakart bellek sinyal devresi ve yüksek kaliteli güç kaynağı ile iki DDR4 bellek modülünü 4GHz saat frekansının ötesine taşıyabiliyor ve işlemcilere 64GB/s civarında bant genişliği sağlıyor.





Karttaki diğer bir önemli özellik HDMI 2.0 standardı ile 60Hz tazeleme hızlarında 4K video çıkışı sağlayabilmesi. HDMI 2.0 için özel bir kontrolcü yongası bulunuyor ve bu yonga ayrıca Ultra HD Blu-ray filmleri oynatmak için gerekli HDCP 2.2 teknolojisini de destekliyor. Bununla birlikte HDMI 2.0 standardı sadece entegre Intel grafik birimleri ile uyumlu.





Anakartta USB 3.1 type-A ve type-C portu, 802.11ac Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth 4.0, Intel Gigabit Ethernet (I219-V), bir adet yüksek performanslı M.2 bağlantısı, iki adet DDR4 bellek slotu, bir adet PCI Express 3.0 x16 portu, bir adet SATA Express portu, 4 adet Serial ATA-6Gb/s portu, 7.1 kanal ses çıkışı şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Kartın satış fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.kitguru.net/components/motherboard/anton-shilov/asrock-fatal1ty-z170-gaming-itxac-tiny-gaming-platform-with-8-phase-cpu-vrm/