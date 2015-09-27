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Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX anakartı duyuruldu

3 yıl
4,5b
1
17
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX anakartı duyuruldu

Asrock'un oyunculara yönelik olarak ünlü isim Fatal1ty ile geliştirdiği anakartlarına bir yenisi daha ekleniyor. Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX adındaki anakart 8-fazlı dijital voltaj düzenleme modülü - VRM ile dikkat çekiyor. 

Intel Z170 çipsetini temel alan Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX anakart LGA1151 soketli Skylake işlemcilerini destekliyor. Anakartın dikkat çekici özelliği 8-fazlı dijital voltaj düzenleme modülü - VRM. Bu sayede 60A akıma kadar destek sunuluyor ve Core i7-6700K, Core i5-6600K gibi işlemciler için yüksek hız aşırtma potansiyeli elde ediliyor. 

Anakartta Nichicon 12K platin kapasitörler kullanılıyor ve böylece kullanım ömrü 12000 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca 8 katmanlı basılmış devre kartı, Elna ses kapasitörleri, çift yığınlı MOSFET transistörler, katı durum indüktörleri gibi üst seviye bileşenler mevcut. Mini-ITX formundaki anakart bellek sinyal devresi ve yüksek kaliteli güç kaynağı ile iki DDR4 bellek modülünü 4GHz saat frekansının ötesine taşıyabiliyor ve işlemcilere 64GB/s civarında bant genişliği sağlıyor. 

Karttaki diğer bir önemli özellik HDMI 2.0 standardı ile 60Hz tazeleme hızlarında 4K video çıkışı sağlayabilmesi. HDMI 2.0 için özel bir kontrolcü yongası bulunuyor ve bu yonga ayrıca Ultra HD Blu-ray filmleri oynatmak için gerekli HDCP 2.2 teknolojisini de destekliyor. Bununla birlikte HDMI 2.0 standardı sadece entegre Intel grafik birimleri ile uyumlu.

Anakartta USB 3.1 type-A ve type-C portu, 802.11ac Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth 4.0, Intel Gigabit Ethernet (I219-V), bir adet yüksek performanslı M.2 bağlantısı, iki adet DDR4 bellek slotu, bir adet PCI Express 3.0 x16 portu, bir adet SATA Express portu, 4 adet Serial ATA-6Gb/s portu, 7.1 kanal ses çıkışı şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Kartın satış fiyatı henüz açıklanmadı. 

http://www.kitguru.net/components/motherboard/anton-shilov/asrock-fatal1ty-z170-gaming-itxac-tiny-gaming-platform-with-8-phase-cpu-vrm/ Yorum Yaz
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl en beğenilen
Mini ITX sistemlere çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Geleneksel ATX anakartlarda kullanmadığımız bir sürü PCI slotu bulunmakta. Artık Anakartlarda Ethernet Entegre, Wifi entegre, Ses kartı entegre, Raid kontrolcusu bazı modellerde entegre. Çok nadir olarak insanlar Ekran kartı haricinde başka bir kart takıyor. Kullanmadığımız bu yuvalar yüzünden koca koca kasalar kullanıyoruz. Ama gel gelelim Mini ITX sistemler çok az yer kaplıyorlar, ve performans olarak hiç bir eksiklikleri yok.

Umarım piyasada daha çok Mini ITX kasa ve anakart modeli olur.
Mini ITX sistemlere çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Geleneksel ATX anakartlarda kullanmadığımız bir sürü PCI slotu bulunmakta. Artık Anakartlarda E...
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Chris Brown 3 yıl
Sırf ilgiden dolayı Mini İtx sistem kurmuş, hatta rehberini hazırlayıp forumda paylaşmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki , Asrock ve Msi olmasa Mini itx anakart pazarı bomboş kalırdı. Mini İtx sistemi ile çok fazla uğraşmayan, kasanın kapağını örtmesiyle açması arasında 5-6 ay geçen kullanıcılar için çok güzel bir alternatif. Yeterki kasa olabildiğince küçük ve ergonomik olsun. Özellikle oyun partilerine katılan kullanıcılar için itx sistemlerin önemi çok büyük.
Sırf ilgiden dolayı Mini İtx sistem kurmuş, hatta rehberini hazırlayıp forumda paylaşmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki , Asrock ve Msi olmasa Mini itx a...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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brokengineer 2 yıl
mini itx kasa ile xbox one konsol boyutunda i7 6700k lı gtx1080li kasalar toplanabiliyor. ve boyuttan çok ciddi kazanılabiliyor.
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muratoto 2 yıl
Bu kartı kullanan varmı.
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Devilmaybad 3 yıl
En ideal boyut.

Corsair Obsidian 250D veya Thermaltake V1 ne güzel olur.
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MühendisMurat 3 yıl
Anakart çok iyi olmuş, Mini ITX sevdalılarının gönlünde taht kurar bu kart.


Öte yandan Asrock markasıda umarım TR pazarında daha çok yerde satılır, daha popüler olur, Yurtdışında incelemelere giriyor, iddialı da giriyor ama nedense burada pek yok. F/p olarak sorunsuz kartlarla girse yok satar benden demesi.
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Provocateur 3 yıl
Piyasadaki en iyi anakartları üreten firmasan yine tertemiz çalışma. Mini olması dürtmüyor değil öküz gibi kasalardan sıkıldım
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black modern 3 yıl
R9 nano,z170 fatal1ty-ıtx,i7 6700k,16 gb ddr4 ram,corsair h100i,corsair 350d li sistem kurucan hem konsol boyutlarında olucak hemde müthiş performans sunucak vay anasını be ama bu dolarda zor hatta imkansız
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Chris Brown 3 yıl
Sırf ilgiden dolayı Mini İtx sistem kurmuş, hatta rehberini hazırlayıp forumda paylaşmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki , Asrock ve Msi olmasa Mini itx anakart pazarı bomboş kalırdı. Mini İtx sistemi ile çok fazla uğraşmayan, kasanın kapağını örtmesiyle açması arasında 5-6 ay geçen kullanıcılar için çok güzel bir alternatif. Yeterki kasa olabildiğince küçük ve ergonomik olsun. Özellikle oyun partilerine katılan kullanıcılar için itx sistemlerin önemi çok büyük.
1 Yanıt Yanıtla +5
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
her zaman mini itx oyuncu bilgisayarı kurmak istemişimdir,
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Delikli Nane 3 yıl
ddr4e ne gerek var
ddr2 sistemlede gta5 oynuyon skylake te de gta5 oynuyon


ekleme: - leyenlere selamlar
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ShadowofDeath06 3 yıl
Kart çok hoş duruyor. Sanırım her oyuncunun hayalinde şöyle miniminnacık bir ITX sistem kurmak vardır
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