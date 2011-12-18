Astel Elektronik görüntü teknolojilerindeki yenilikleri sergiledi

Profesyonel görüntü sistemlerinde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Astel Elektronik, yeni teknolojilerini, Türkiye'nin en büyük görüntü teknolojileri salonunda sergiledi. NTV/CNBC-E'nin yeni nesil yayın stüdyonlarının hazırlanmasında da aktif rol alan şirket, Türkiye'de ilk defa iki yeni modüler ekran olan Prysm LPD Ekran (Lazer Fosfor Ekran) ve Christie MicroTiles ile dünyanın en parlak LCD projektörü Panasonic PT-EX16KE ve hareketli projeksiyon platformu Christie Nitro'yu, teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu.

Astel Elektronik tanıtım günlerinde ziyaretçiler, Panasonic, Christie, Philips, NEC , Orion, Prysm Orion ve LG gibi markaların en yeni ürünlerini tek bir noktada görme şansı yakaladı. Katılımcılar bir TV stüdyosunda olması gereken son teknoloji görüntü sistemlerini, profesyonel projeksiyonlarla yapılan farklı uygulama örneklerini, teknoloji dünyasının en popüler akımlarından 3D görüntüleme alanındaki 3D sinema, 3D projeksiyon, 3D monitör, 3D oyun sistemlerini, özetle görüntü alanında en son yenilikleri canlı olarak görme ve deneyimleme imkanı buldu.

Etkinlikle ilgili olarak Astel Elektronik Genel Müdürü Tuğberk Büyükbay şunları söyledi: "Teknoloji sektöründe Astel'i bir adım daha ileri götüren tanıtım günlerimizde, farklı ekranlar ve farklı bakış açılarıyla ziyaretçilerimizin vizyonunu genişleteceğiz. Türkiye'de ilk kez görüntü teknolojilerini bir adım ileriye götürecek modüler ekranlar ve hareketli projeksiyon cihazlarıyla da firmalara yeni nesil tasarım özgürlüğünü sunacağız. Profesyonel görüntü sistemlerinde Astel’in uzmanlığının herkesten tam not alacağını düşünüyoruz." dedi.

Etkinlikte ön plana çıkan bazı cihazlar ve özellikleri şu şekilde;

Prysm LPD Ekran (Lazer Fosfor Ekran)

Prysm LPD ekran, fosfordan üretilen paneli, lazer motoru, lazer işleyicisi, 320x240 çöüzünürlüğü ve 25" diyagonal ekranıyla haber bültenleri, konuk yerleri, ulaşım alanları, kamusal alanlar ve eğlence merkezlerinde kullanım için idealdir. LPD teknolojisi piyasadaki alternatif ekran teknolojilerine kıyasla yüzde 75 daha az güç tüketir. LPD, kendi kendine kalibre edilmiş lazerler sayesinde yıllarca sorunsuz kullanım ve mükemmel görüntü kalitesi sunar. LPD, herhangi bir şekil, boyut ve yenilikçi dinamik ortamlar için yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar. LPD, 4kx2k ve ötesine kadar çözünürlükleri bile yüksek parlaklık, yüksek kontrast, doğal renk ve sıfır hareket bulanıklığı sunmaktadır. LEED ve Energy Star uyumludur. Diğer LCD ekranlardan, 3 kat daha az enerji tüketimi vardır.

Christie MicroTiles

Görüntü teknolojilerini yeni bir düzeye taşıyan Christie MicroTiles, ispatlanmış DLP teknolojileri üzerine kurulmuş ve zahmetli iç mekanlar, yüksek ışıklı ortamlarda belirgin biçimde maksimum görüntü kalitesi için tasarlanmıştır. Christie MicroTiles, özel mimari çözümler, reklam mecraları, TV stüdyoları, kontrol odası ekranları ve organizasyon prodüksiyonları dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için idealdir. Christie MicroTiles, DLP projeksiyon teknolojisi ve LED teknolojisinin güçlerini birleştirerek, çok daha parlak görüntüler ve sıradan flat panelli LCD ve plazma ekranlardan daha geniş renk paleti sunmaktadır. Ekrandaki modüllerin sayısına sınırlama getirmeksizin, Christie MicroTiles sınırsız sayıda süper ince pikseller ile adeta kesintisiz bir kanvas oluşturmaktadır.

Panasonic PT-EX16KE

Dünyanın en parlak LCD projektörü Panasonic PT-EX16KE, 16.000 lm'lik olağanüstü parlaklıkla görüntülerin geniş ekranda mükemmel ve canlı bir görünümesini sağlıyor. Projeksiyon üzerinde yer alan saf renk kontrolü, sarı rengin kontrolüne yoğunlaşarak daha iyi renkler elde edilmesini ve ideal renk ve kusursuz parlaklığa ulaşılmasını sağlıyor. Dört lambalı optik sistem yüksek güvenilirliği artırırken, sistem genişletme fonksiyonları da lensin hem dikey hem de yatay olarak ayarlanmasına ve çok ekranlı destek sistemi özelliğini ve geniş bir uygulama alanı için montaj kolaylığı sağlıyor.

Christie Nitro

Hareketli projeksiyon platformu Christie Nitro, entegre aydınlatma sistemleri, sahne ve etkinlik uygulamaları için parlak, canlı görüntüleri, video ve ışık efektlerini sanal olarak herhangi bir yüzeye yansıtabilmek üzere tasarlanmıştır. Platform üzerinde yer alan her bir konsol, DMX protokol aracılığıyla, büyük formattaki video gösterimlerini kontrol etmeyi ve hareket ettirmeyi sağlıyor. Işıklandırma donanımıyla video gösterim ünitelerini kolayca aynı konsolda kontrol etmeyi ve entegre etmeyi mümkün kılıyor. Bu çok yönlü bağlantılar asılı dekor olarak kullanılabildiği gibi sabit istasyon olarak da kullanılabiliyor. Christie'de video ve ışık efektlerini daha yaratıcı ve eşsiz görüntülere dönüştürerek izleyenlere enerji vermenizi kolaylaştıracak her şey; konsollar, video yansıtıcıları ve ışıklar bir arada bulunuyor.