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AsteroidOS: Akıllı saat pazarının yeni oyuncusu

Fransız bir geliştiricinin Linux temelinde inşa ettiği AsteroidOS akıllı saat işletim sistemi, pazara yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Platform ilk akıllı saatine de kavuşmak üzere.
1 yıl
2,2b
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4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı saat pazarında kullanıcıyı memnun edecek ve eksiklik hissettirmeyecek derecede geliştirilmiş işletim sistemi çok az. Google tarafında Android Wear, Samsung tarafında Tizen, Apple tarafında watchOS şimdilik dev isimler olarak öne çıkıyor.

Yeni oyuncu

Fransız geliştirici Florent Revest’in elinden çıkan Linux tabanlı AsteroidOS pazara yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl ilk kez görücüye çıkan AsteroidOS, Android Wear cihazlara kurulabiliyor. En büyük avantajı da bu. LG G Watch ve Urbane, Asus ZenWatch 2, Sony Smartwatch 3 gibi pek çok Android Wear cihazı platformu çalıştırabiliyor.

Sade ve akıcı bir kullanıcı tecrübesi sunan AsteroidOS ayrıca XDA ekibinden de yardım alıyor. Uygulama ekosistemi ile gelecek için ümit verici sayılabilir. Pebble gibi örneklerin yavaş yavaş kaybolduğu bir dönemde platform iyi bir alternatif olabilir.

Ayrıca Bkz. "Samsung Gear Sport göründü"

AsteroidOS ilk kez bir akıllı saat üzerinde ticari hayata atılmayı planlıyor. Connect Watch adındaki akıllı saat rakiplerine meydan okuyacak önemli özelliklere sahip. 1.39 inçlik 400x400 piksel AMOLED ekrana sahip olan akıllı saate 4 çekirdekli bir MediaTek yonga seti güç veriyor.

512MB RAM ve 4GB/8GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin 2MP kamerası 720p video kaydı yapabiliyor. 3G, Bluetooth, GPS gibi yongaların unutulmadığı saat standart kullanımda 4 güne kadar idare edebiliyor.

Platform yeteri kadar finans kaynağı bulamadığı için Connect Watch kitlesel fonlama sitelerinde destek arayacak. Önümüzdeki aylarda kampanyanın duyurusunun yapılması bekleniyor. 

 
AsteroidOS: Akıllı saat pazarının yeni oyuncusu
 

http://www.androidpolice.com/2017/08/25/connect-watch-first-device-built-asteroidos/ Yorum Yaz
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Akasha_Ether 1 yıl en beğenilen
Bu geliştiricilerde ve girişimcilerde zerre akıl yok.
Pabble 2'nin nasıl Kickstarter rekoru kırdığını anlamıyorlar gidip ekran diye amoled falan kullanıyorlar.
E-INK E-INK E-INK E-INK E-INK
Güç tasarrufunu başka yolu yok.
Bu geliştiricilerde ve girişimcilerde zerre akıl yok.Pabble 2'nin nasıl Kickstarter rekoru kırdığını anlamıyorlar gidip ekran diye amoled falan kullanıyor...
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enesx86 1 yıl
Bu bildiğin kw88
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Mesudum 1 yıl
Hem amoled kullanıp hem 90 liraya satılacaksa Mi-Band 2 gibi sınırlı fonksiyonlu şeyler yapılmaya mecbur, ki iki hafta ve üstü pil ömrü elde edilebilsin.
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Akasha_Ether 1 yıl en beğenilen
Bu geliştiricilerde ve girişimcilerde zerre akıl yok.
Pabble 2'nin nasıl Kickstarter rekoru kırdığını anlamıyorlar gidip ekran diye amoled falan kullanıyorlar.
E-INK E-INK E-INK E-INK E-INK
Güç tasarrufunu başka yolu yok.
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Xloud 1 yıl
Yeni mi? 8 ay önce video incelemesini çekmiş kanallar var sistemin... Kimin cebinde ne var haberlerinden sıra gelmemiş galiba.
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