Asus 1015MHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti Ultimate modelini duyurdu

Donanım dünyasının lider isimlerinden Asus, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti Ultimate Edition modelini duyurdu. UL ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 kod adını taşıyan ve 40nm GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimin 1015MHz'de, paralel işlemcileri 2030MHz'de ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapan ekran kartının, DirectCU soğutucusu ile referans tasarıma göre %20 daha serin çalıştığı belirtiliyor.
Super Alloy Power teknolojisi ile yüksek kalitekli ve uzun ömürlü komponentlerle yüksek performansı bir arada sunan kart, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVU ve HDMI konnektörlerine sahip olan Asus GeForce GTX 550 Ti Ultimate, önümüzdeki ayın başında 168 Avro seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
atiden ağzı yanmış biri olarak 5770'e hiç bakmıyorum bile !!
asus gtx550ti moelini sıfır ayarında 2.elini 190 tl fiyata aldığımı düşününce sırf birkaç oyunda birkaç fps fazla yapmak için bu paraları gözden çıkarmaya değmez diyorum.
bence nıvdıa gtx 460 192 'e yeniden isism vermeliydi
550ti ölü birkat.
aldanma ona daha iyi ram hızları var ve yüksek 4200mhzlik gddr5 ramler kullanıyor daha çok bant genişliği daha az watt harcama demekdir bu faydası var yani senin bildiğin çoğu 256bit kartdanda iyidir mesela 8800gtler gts 250ler gtx 260lardan...
Çünkü bu kart, bit meraklısı 128bit duyunca kaçanlar, megabyte meraklısı 768mb duyunca kaçanlar, isim meraklısı gtx 4.. duyunca kaçanlar için yapılmış bir kapitalist tuzaktır,
anlamadığım tek nokta TI nedemek, turbo injeksiyon mu, hızlanması nasıl, seri mi?