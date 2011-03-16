Asus 1015MHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti Ultimate modelini duyurdu

Donanım dünyasının lider isimlerinden Asus, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti Ultimate Edition modelini duyurdu. UL ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 kod adını taşıyan ve 40nm GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimin 1015MHz'de, paralel işlemcileri 2030MHz'de ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapan ekran kartının, DirectCU soğutucusu ile referans tasarıma göre %20 daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Super Alloy Power teknolojisi ile yüksek kalitekli ve uzun ömürlü komponentlerle yüksek performansı bir arada sunan kart, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVU ve HDMI konnektörlerine sahip olan Asus GeForce GTX 550 Ti Ultimate, önümüzdeki ayın başında 168 Avro seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulacak.