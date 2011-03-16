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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus 1015MHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti Ultimate modelini duyurdu

8 yıl
10,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 1015MHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti Ultimate modelini duyurdu
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Donanım dünyasının lider isimlerinden Asus, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti Ultimate Edition modelini duyurdu. UL ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 kod adını taşıyan ve 40nm GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimin 1015MHz'de, paralel işlemcileri 2030MHz'de ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapan ekran kartının, DirectCU soğutucusu ile referans tasarıma göre %20 daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Super Alloy Power teknolojisi ile yüksek kalitekli ve uzun ömürlü komponentlerle yüksek performansı bir arada sunan kart, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVU ve HDMI konnektörlerine sahip olan Asus GeForce GTX 550 Ti Ultimate, önümüzdeki ayın başında 168 Avro seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulacak.

Asus 1015MHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti Ultimate modelini duyurdu
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kurunc 7 yıl
kartın piyasa fiyatı şuan 350 tl civarı, kıyasladığınız gtx460 ise 450 tl !!
atiden ağzı yanmış biri olarak 5770'e hiç bakmıyorum bile !!
asus gtx550ti moelini sıfır ayarında 2.elini 190 tl fiyata aldığımı düşününce sırf birkaç oyunda birkaç fps fazla yapmak için bu paraları gözden çıkarmaya değmez diyorum.
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dodomoco 7 yıl
350tlye 6850 alınır yinede buna para verilmez çok saçma bir kart
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dhsacit 8 yıl
bunu alıcama gide hd 5770 alırım 50 waat küçümsencek bir deger dgl çünkü nvıdıa nın yaptıgı orta segment laınaz oldu artık gtx 460 192 bit en başarılı kartı oldu.
bence nıvdıa gtx 460 192 'e yeniden isism vermeliydi
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DH Misafiri 8 yıl
gtx 460 768mb daha iyi bundan hemdaha hızlı hemdaha ucuz.
550ti ölü birkat.
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ykanat 8 yıl
168 dolar olmasın biraz saçma fiyat normalde 149 dolar dan başlıyo fiyatlar
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mfehmi 8 yıl
neden 192 bit ?
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demircibu 8 yıl

mfehmi

neden 192 bit ?

aldanma ona daha iyi ram hızları var ve yüksek 4200mhzlik gddr5 ramler kullanıyor daha çok bant genişliği daha az watt harcama demekdir bu faydası var yani senin bildiğin çoğu 256bit kartdanda iyidir mesela 8800gtler gts 250ler gtx 260lardan...
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TURK SITH 8 yıl

mfehmi

neden 192 bit ?


Çünkü bu kart, bit meraklısı 128bit duyunca kaçanlar, megabyte meraklısı 768mb duyunca kaçanlar, isim meraklısı gtx 4.. duyunca kaçanlar için yapılmış bir kapitalist tuzaktır,

anlamadığım tek nokta TI nedemek, turbo injeksiyon mu, hızlanması nasıl, seri mi?
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Emre Demirel 8 yıl
350 tl + kdv kim buna bu kadar para verir bilmem
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raın man 8 yıl
oooo fiyatında maşşallahı var yani 168 euro 350 tl yapıyor kimbilir tr fiyatı ne olur. çok tuzlu
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