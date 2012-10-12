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Asus, 21.5-inç Full HD ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı ET2220'yi lanse etti

6 yıl
1,5b
1
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Microsoft'un gerçek anlamda dokunmatik kullanım deneyimi sunan Windows 8 işletim sistemiyle birlikte hepsi bir arada bilgisayar alanında rekabet gitgide kızışmaya başladı. Üreticiler her geçen gün farklı özellikleri bünyesinde barındıran modellerle karşımıza çıkıyor. Bu üreticilerden bir tanesi de Asus. Tayvan merkezli donanım devi, ET2220 olarak isimlendirdiği yeni hepsi bir arada bilgisayarını bugün lanse etti.
Asus, ET2220'nin tasarımında dijital fotoğraf çerçevelerinden ilham aldıklarını belirtmiş. Hepsi bir arada bilgisayarın duruş açısı rahatınıza göre 16 derece ile 45 derece arasında ayarlanabiliyor. VESA uyumluluğu bulunan ET2220'de 21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı ekrana yer verildiğini görüyoruz. INKI ve IUKI kodlu modellerde standart TN (Twisted Nematic) panelli bir LCD ekran bulunuyor. INTI ve IUTI kodlu modellerin TN paneli ise kapasitif dokunmatik. Ekran, 10 parmağınızı da algılayabiliyor.
İşlemci tarafında ise Intel'in ''Ivy Bridge'' platformu veya ''Sandy Bridge'' platformu seçilebiliyor. Core i5-3330 (4 çekirdek, 4 izlek), Core i3-3220 (2 çekirdek, 4 izlek), Pentium G645 (2 çekirdek, 2 izlek) işlemcilerden, 8 GB'a kadar DDR3 RAM'den ve 1 GB Nvidia GeForce GT610M grafik kartından (sadece INTI ve INKI modellerinde) güç alan ET2220, 2 TB'a varan depolama alanı sunuyor.
DVD yazıcı ve Blu-ray kombo gibi optik sürücü seçeneklerinin bulunduğu ET2220, USB 2.0 portu, USB 3.0 portu, HDMI girişi, HDMI çıkışı ve SD, SDHC, MMC kart okuyucu ile donatılmış. Hepsi bir arada bilgisayarın 5 watt ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlörleri ise SonicMaster teknolojisi sayesinde kaliteli ses vaat ediyor.
Asus, ET2220'nin fiyatı konusunda bilgi vermemiş.

http://www.asus.com/News/tFmG7vcKumavj3SN/ Yorum Yaz
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