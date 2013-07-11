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Asus 21:9 görüntü oranlı ve yüksek çözünürlüklü sinematik monitörünü duyurdu

5 yıl
1,5b
1
25
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 21:9 görüntü oranlı ve yüksek çözünürlüklü sinematik monitörünü duyurdu
Sharp'ın IGZO panelini kullanan 4K monitörlerini kısa bir süre önce lanse eden Asus, ürün gamına Designo serisi yeni bir model daha ilave ediyor.MX2990Q kod adını taşıyan 29-inç büyüklüğündeki yeni monitörün en büyük özelliği 21:9 görüntü oranını destekleyen ultra-geniş form faktöründe olması. AH-IPS panel kullanan ve 2560 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, Asus tarafından açıklanan bilgilere göre 80,000,000:1 dinamik kontrast oranı verebiliyor. 
Griden griye tepki süresi 5ms olan monitör, ultra-geniş yapısı ile 5:4 görüntü oranında iki adet 17-inç monitörde elde edebilecek görüntü alanına sahip. 178 derece görüş açısı sunan monitör, ünlü ses teknolojileri firması Bang & Olufsen ile birlikte geliştirilen ICEpower ses çipine eşlik eden iki adet 5 Watt ses yükseltici ve 3 Watt stereo hoparlöri barındırıyor. Görüntü kadar ses performansına da vurgu yapılan Designo MX299Q, sinematik uygulamalar için yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor. 700.2mm x 391mm x 215.1mm boyutlarında ve 5.5 Kg ağırlığında olan monitör, aynı zamanda şık tasarımı ile kullanıldığı alanlarda dikkat çekecek gibi görünüyor. 
Bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak yüksek çözünürlüklü ve 21:9 görüntü oranlı 29-inç Designo MX299Q monitörün fiyatı hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

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lordindarkness 5 yıl en beğenilen
Hasanhh
1963bursa 50 4k LED TVlerin 999$ olduğunu göz önüne alınca, insanın monitor üreticilerine acıyası geliyor, müşteriyi çekebilmek için 9 takla atmaları gerek, dokunmatik vs falan da kesmiyor artık.
Onlar Yurtdışı fiyatı. amazon.com/... Gerçi TVlerde çoğu model Abden daha ucuz burda, kdv bilmemne falan var o kadar, neden daha ucuz anlamıyorum, bilgisayar parçasında fahiş fiyatlardan anamız ağlıyor, TV kullanıcısının keyfi yerinde, insanları TV izlemeye yönlendiriyorlar.

Çok güzel bir konuya parmak basmışsınız.
Çünkü bilgisayar araştırmaya, televizyon koyunlaşmaya teşvik eder. Bizden istenen de budur. Bilmem anlatabildim mi?
Hasanhh1963bursa 50 4k LED TVlerin 999$ olduğunu göz önüne alınca, insanın monitor üreticilerine acıyası geliyor, müşteriyi çekebilm...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Krauser ll 5 yıl
monitöre bak be. uçak gibi. alacaksın azdıracaksın. demişken diyar palanın klibi geldi aklıma
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Sebastian Shaw 5 yıl
lg ve dell in 21:9 oranli monitorleri arasinda kaldigim bir donemde asus un cikmasi hem iyi hem kotu oldu incelemesini beklemek lazim ama bir yandan da secenek artti
lg nin 21:9 monitoru turkiyede yok bildigim kadariyla ama dell in monitorunu yakindan incelemek istiyorum bulundugu elektronik magazisini bilen arkadaslar paylasirsa sevinirim
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C28_ 5 yıl
C28_
killnOdBu monitorler anca 8k lar ciktiginda yayginlasir.Cunku 4k cozunurluk ve filmlerde 16:9 ekrana gore yapiliyorlar.Ayrica bu tur ekranlar normal kullanim , TV izleme ve film izleme icin kullanisli degiller.Sanirim ust duzey grafikerler icin ideal olabilir.Birde SATO turu devasa bir yerde yasiyorsaniz orada uzak mesafeden film ve TV izlemek icin kullanilabilir.Biz daha 16:9 ekrana alisamadik.Sanirim dunyadada 16:9 ekran anca 4k larin yayginlasmasiyla standart olacak.Cunku hala dunya genelinde kare diye tabir ettigimiz tuplu ekranlardan oldukca fazla var.Ayrica ufak markalarda bu tuplu ekranlari hala uretiyorlar.Ozellikle ulkemiz genelinde buna bizim evde dahil tuplu ekran kullanicilari cogunlukta.
Kardeş yanlışım yoksa sinema filmlerinin çoğu dediğin gibi 16:9 olarak çıkıyor ancak Batman 2.filminde aksiyon sahneleri çeklirken kullanılan kameralar hariç hep alttan üsten kısık görüntü oluyor. Bu ekranda bu yeni çekimler hariç cinema görüntüsü ekrana tam oturuyor ki bu tip tv yanlış bilmiyorsam sadece PHILIPS markasında wideHD tv lerinde var ve fiyatları uçuk. ayrıca aynı çözünürlükte piyasada kaliteli bulunabilir ekran yine APPLE ekranları ki onlarında fiyatları uçuk düzeyde, bence türkiye piyasasına girer ve 1000 TL altında fiyatları inşallah diyorum görürse (pek umudum yok) gerçekten alternatifi olmayan, alınabilir bir ekran olur. Bir nebzede ekstra 3 ekranı bağlamak yerine arada çizgi olmadan iş görebilcek bir alternatif olabilir.

Şimdi kontrol ettim Sinemaacop ile çekilen yeni nesil hariç tüm sinema filmleri 21:9 görüntü oranına sahip
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C28_ 5 yıl
killnOd
Bu monitorler anca 8k lar ciktiginda yayginlasir.Cunku 4k cozunurluk ve filmlerde 16:9 ekrana gore yapiliyorlar.Ayrica bu tur ekranlar normal kullanim , TV izleme ve film izleme icin kullanisli degiller.Sanirim ust duzey grafikerler icin ideal olabilir.Birde SATO turu devasa bir yerde yasiyorsaniz orada uzak mesafeden film ve TV izlemek icin kullanilabilir.Biz daha 16:9 ekrana alisamadik.Sanirim dunyadada 16:9 ekran anca 4k larin yayginlasmasiyla standart olacak.Cunku hala dunya genelinde kare diye tabir ettigimiz tuplu ekranlardan oldukca fazla var.Ayrica ufak markalarda bu tuplu ekranlari hala uretiyorlar.Ozellikle ulkemiz genelinde buna bizim evde dahil tuplu ekran kullanicilari cogunlukta.

Kardeş yanlışım yoksa sinema filmlerinin çoğu dediğin gibi 16:9 olarak çıkıyor ancak "Batman" 2.filminde aksiyon sahneleri çeklirken kullanılan kameralar hariç hep alttan üsten kısık görüntü oluyor. Bu ekranda bu yeni çekimler hariç cinema görüntüsü ekrana tam oturuyor ki bu tip tv yanlış bilmiyorsam sadece PHILIPS markasında wideHD tv lerinde var ve fiyatları uçuk. ayrıca aynı çözünürlükte piyasada kaliteli bulunabilir ekran yine APPLE ekranları ki onlarında fiyatları uçuk düzeyde, bence türkiye piyasasına girer ve 1000 TL altında fiyatları inşallah diyorum görürse (pek umudum yok) gerçekten alternatifi olmayan, alınabilir bir ekran olur. Bir nebzede ekstra 3 ekranı bağlamak yerine arada çizgi olmadan iş görebilcek bir alternatif olabilir.
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aozgec 5 yıl
ekranın kendisi minik kalmış...
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DH Misafiri 5 yıl
ekran ufak (2 tane yanyana gelmiş 17 inch mönitör boyutunda) çözünürlükte komik 1080p nedir yahu sadece adı mönitör
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umut_baris 5 yıl
Bana 1080p filmler yetiyor açıkçası.
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aziz77 5 yıl
asus buna 2000 lira çeker..
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DH Misafiri 5 yıl
Oyun için monitör almayı düşünüyodum 20-22 inç arası önerisi olan varmı hdmı çıkışı olmalı
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killnOd 5 yıl
Bu monitorler anca 8k lar ciktiginda yayginlasir.Cunku 4k cozunurluk ve filmlerde 16:9 ekrana gore yapiliyorlar.Ayrica bu tur ekranlar normal kullanim , TV izleme ve film izleme icin kullanisli degiller.Sanirim ust duzey grafikerler icin ideal olabilir.Birde SATO turu devasa bir yerde yasiyorsaniz orada uzak mesafeden film ve TV izlemek icin kullanilabilir.
Biz daha 16:9 ekrana alisamadik.Sanirim dunyadada 16:9 ekran anca 4k larin yayginlasmasiyla standart olacak.Cunku hala dunya genelinde kare diye tabir ettigimiz tuplu ekranlardan oldukca fazla var.Ayrica ufak markalarda bu tuplu ekranlari hala uretiyorlar.Ozellikle ulkemiz genelinde buna bizim evde dahil tuplu ekran kullanicilari cogunlukta.
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ziper_gazi_ 5 yıl
kenan_0
fırıncı küreği gibi monitörmu olur [Kunye=][Kunye=]

şuan olsa param yetse alır kullanırım masa üstü hep doludur benim daha çok doldurabilrim :)
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