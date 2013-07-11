Asus 21:9 görüntü oranlı ve yüksek çözünürlüklü sinematik monitörünü duyurdu

Sharp'ın IGZO panelini kullanan 4K monitörlerini kısa bir süre önce lanse eden Asus, ürün gamına Designo serisi yeni bir model daha ilave ediyor.MX2990Q kod adını taşıyan 29-inç büyüklüğündeki yeni monitörün en büyük özelliği 21:9 görüntü oranını destekleyen ultra-geniş form faktöründe olması. AH-IPS panel kullanan ve 2560 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, Asus tarafından açıklanan bilgilere göre 80,000,000:1 dinamik kontrast oranı verebiliyor.

Griden griye tepki süresi 5ms olan monitör, ultra-geniş yapısı ile 5:4 görüntü oranında iki adet 17-inç monitörde elde edebilecek görüntü alanına sahip. 178 derece görüş açısı sunan monitör, ünlü ses teknolojileri firması Bang & Olufsen ile birlikte geliştirilen ICEpower ses çipine eşlik eden iki adet 5 Watt ses yükseltici ve 3 Watt stereo hoparlöri barındırıyor. Görüntü kadar ses performansına da vurgu yapılan Designo MX299Q, sinematik uygulamalar için yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor. 700.2mm x 391mm x 215.1mm boyutlarında ve 5.5 Kg ağırlığında olan monitör, aynı zamanda şık tasarımı ile kullanıldığı alanlarda dikkat çekecek gibi görünüyor.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak yüksek çözünürlüklü ve 21:9 görüntü oranlı 29-inç Designo MX299Q monitörün fiyatı hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.