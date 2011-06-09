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Asus, AMD Fusion tabanlı 20-inç boyutundaki hepsi bir arada bilgisayarını satışa sunuyor

7 yıl
7,5b
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2
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultra ince tasarımlı yeni  dizüstü bilgisayar modelleriyle gündemde olan Asus, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlarını geliştirmeye devam ediyor.  Firma cephesinden gelen bilgilere göre, AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanan 20-inç boyutundaki Eee Top ET2011AUKB, önümüzdeki hafta ile birlikte satışa sunulacak. 496 x 373 x 14-49 mm boyutlarında ve 5.5 Kg ağırlığında olan bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve 4GB bellek kapasitesiyle geliyor. Depolama için 500GB'lık sabit diskin kullanıldığı sistemde ekran kartı olaraksa işlemciye entegre Radeon HD 6310 IGP'si kullanılıyor ki bu sayede hem 3D hem de HD video hızlandırma desteği sunulabiliyor.

Ekran çözünürlüğü 1600 x 900 piksel olan bilgisayar, Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, entegre internet kamerası , HDMI çıkışı, altı adet USB portu, Gigabit Ethernet, kablosuz internet erişimi için WiFi ve isteğe bağlı seçenek olarak TV alıcısı gibi detaylara yer verilen Asus  Eee Top ET2011AUKB'nin ilk olarak Japonya'da pazara sunulacağı belirtilirken, fiyatı ise 873$ civarında olacak.

 

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KANUNI61 7 yıl
Divinity
Türkiyede bu tür allinone bilgisayarlar sanki uzay teknolojisiymiş gibi normal bilgisayarların birkaç katı fiyatına satılıyor, yurtdışında ilgi var fakat Türkiyede bu pazarın toplam pazarda binde 3ü geçtiğini sanmıyorum.

aynen oyle 3/4 bilira şu cihaz burda 3/4 bin tl ye neler yapılmaz
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Divinity 7 yıl
Türkiyede bu tür allinone bilgisayarlar sanki uzay teknolojisiymiş gibi normal bilgisayarların birkaç katı fiyatına satılıyor, yurtdışında ilgi var fakat Türkiyede bu pazarın toplam pazarda binde 3'ü geçtiğini sanmıyorum.
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