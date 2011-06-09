Asus, AMD Fusion tabanlı 20-inç boyutundaki hepsi bir arada bilgisayarını satışa sunuyor

Ultra ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle gündemde olan Asus, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlarını geliştirmeye devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanan 20-inç boyutundaki Eee Top ET2011AUKB, önümüzdeki hafta ile birlikte satışa sunulacak. 496 x 373 x 14-49 mm boyutlarında ve 5.5 Kg ağırlığında olan bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve 4GB bellek kapasitesiyle geliyor. Depolama için 500GB'lık sabit diskin kullanıldığı sistemde ekran kartı olaraksa işlemciye entegre Radeon HD 6310 IGP'si kullanılıyor ki bu sayede hem 3D hem de HD video hızlandırma desteği sunulabiliyor.