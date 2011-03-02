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Asus, AMD Fusion tabanlı mini-bilgisayarlarını CeBIT 2011'de sergiliyor

8 yıl
6,7b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, AMD Fusion tabanlı mini-bilgisayarlarını CeBIT 2011'de sergiliyor
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, son dönemde daha netbook ve notebook'larıyla gündeme gelse de nettop yani mini masaüstü bilgisayar üretimine de devam ediyor. Firma dün başlayan ve 5 Mart'a kadar devam edecek olan CeBIT 2011'de, AMD'nin Brazos kod adlı yeni Fusion platformunu kullanan nettop modellerini de sergiliyor.

EB1020 ve EB1021 mode isimlerini taşıyan nettop'lar, tasarım açısından benzer bir görünüm sergilirken donanım anlamında önemli farklar içeriyorlar. Giriş seviyesine konumlandırılan EB1020 modelinde 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisine yer veren AMD, EB1021 modelinde ise 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanıyor. Her iki sistemde de işlemciye entegre olarak gelen ve DirectX 11 desteği sunan grafik birimi (80x paralel işlemcili) bulunurken, EB1021 modelindeki Radeon HD 6310, EB1020 modelindeki Radeon HD 6250'den daha yüksek çalışma hızına sahip.

Asus'un yeni nettop'larından EB1020, 1GB DDR3 bellek (4GB'a kadar arttırılabilir), 250GB kapasiteli sabit disk (aynı zamanda 500GB bulut depolama alanı) ve çok sayıda USB 2.0 portu ile geliyor. Daha performanslı ve aynı zamanda daha pahalı olacak EB1021 modeli ise 2GB DDR3 bellek, 250GB kapasiteli sabit disk (aynı zamanda 500GB bulut depolama alanı) ve USB 3.0 bağlantı özellikleriyle geliyor.

Asus tarafından Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak AMD Fusion tabanlı yeni nettop'ların son kullanıcı satışı ise ikinci çeyrekte başlayacak.

Asus, AMD Fusion tabanlı mini-bilgisayarlarını CeBIT 2011'de sergiliyor
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baysan240 8 yıl
güzel olmuş ofislerde uzun süre iş görür bunlar.
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