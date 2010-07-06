Asus: DIP tasarımlı anakartlarımız performans/enerji verimliliğinde mükemmeller

Anakart ve ekran kartlarını ECS'ye ürettireceği konuşulan dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, yeni nesil anakartlarındaki DIP (Çift Yetenekli İşlemci) tasarımının detaylarını açıklarak, yüksek performans ve gelişmiş enerji verimliliğinde DIP tasarımlı anakartların, kendi sınıflarında rakipsiz olduğunu söylüyor. Hem AMD hem de Intel işlemciler için hazırlanan güncel anakartlarda kullanılan DIP tasarımı, TPU olarak bilinen TurboV işlemcisi ve EPU teknolojisini içeriyor. Asus'a göre TurboV işlemcisi, %37'ye varan performans artışını otomatik olarak sağlarken, EPU teknolojisi de gelişmiş güç yönetim özellikleri sayesinde %80'e varan enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Asus'un anakart operasyonlarından sorumlu genel yöneticisi Joe Hsieh açıklamasında, "kullanıcı dostu bir tutum içerisinde şaşırtıcı derecede inanılmaz performans sunmak, oldukça büyük ustalık gerektirir, elle ince ayar yapmak uzmanlık gerektirir ve pek çok şey yanlış gider ancak TPU kullanııcların sıkıntı yaşamadan daha yüksek performans almasına ve bilgisayarlarından maksimum keyif almasına yardım eder..." ifadelerine yer verdi.

İşte Asus tarafından açıklanan DIP tasarımlı anakartların tam listesi;