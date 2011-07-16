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Asus, Eee PC 1215P'nin Ubuntu işletim sistemli versiyonunu duyurdu

7 yıl
7,9b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dizüstü bilgisayar üretimi konusunda uzman firmalardan Asus, EEE PC 1215P'nin Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemini kullanan versiyonunu duyurdu.
Avrupa'da 279 Euro'dan ön siparişi alınan EEE PC 1215P'nin, Windows işletim sistemli versiyona göre 40 Euro daha ucuz olduğu belirtiliyor.
Atom N570 işlemci, Intel GMA 3150 grafik birimi ve  2 GB DDR3 RAM desteğini arkasına alan model, 320 GB kapasiteli 5400 RPM sabit disk, 12.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı ekran (400:1 kontrast oranı, 22 ms), Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, VGA web kamera, 3 x USB 2.0 portu, D-Sub bağlantısı, kart okuyucu ve 6 hücreli bataryayla geliyor.

http://news.softpedia.com/news/Asus-Introduces-Cheaper-Ubuntu-Powered-Eee-PC-1215P-Netbook-in-Europe-211512.shtml Yorum Yaz
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Rainbow6 7 yıl
vala bencede oldukca guzel bi haber linux sayesinde biraz daha dusseymis fiyati cok guzel olacakmis bende kendi netbookumda ubuntu 10.10 fakat normal versiyonunu kullaniyorum gorsel efekler acik oldugu halde cok hizli calisiyor virus namima birsey yok gorsel olarakta kullanim olarakta cok rahat ve kullanisli butun ozellikler ve driverler duzgun bicimde calisiyor tek dez avantaji pili biraz daha kisa surede bitirmesi bunun sebebi ise ben ubuntuyu sonradan yukledim asusta bunun icin hybrid engine yazilimi yok ama cokta onemli degil aradaki fark fazla degil sonucta bu netbooklarin pil omru cok uzun.... uzun lafin kisasi zaten cok komplike uygulamalari netbooklarda calistirmiyoruz ondan dolayi ben direk netbook kullanicilarina ubuntuyu tavsiye ediyorum zaten ubuntu icinde office ve resim isleme uygulamalari var ve netbookta bu programlar windowsa gore daha hizli calisiyor
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Batuhan Kılıç 7 yıl
windows sürümlüsünün içinde starter değil de en azından home basic olsa windowslusu elde bir de lisanslı windows olması açısından faydalı olur ama starter lı almanın hiçbir anlamı yok
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ventiol 7 yıl
Asus'tan gelen sevindirici bir haber. Linux'a sadece üstüne korsan Windows kurarız gözüyle bakmak biraz yanlış. Bence keşke piyasada bu tür ürünler biraz daha yaygınlaşsa ve Linux'ta gelişse. Çünkü Linux oyun dışında Windows'tan hiç bir eksiği olmayan ve ona nazaran ücretsiz (açık kaynak) bir işletim sistemi. Tek eksiği tanıtılmaması.
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umutarslan.com 7 yıl
ToisAndro
Ubuntu tamamen boş bir sistem. Bu nedenle bunu alıp, lisanslı windowsunuzu buna da kurarsınız olur biter. Korsan kullanmak isteyen tabiki bunu alır. Çünkü lisanslı windowsu almamış olur. Ama benim gibi elinde lisanslı sistemi olan varsa onu bilemem.

haklısın.burada satılsa millet magazada görse ucuz diye bunu alır.sonra der işte biz korsan kurarız :D bi bakar dvd sürücü yok yada işten anlamıyor.gider 30lira servislere verir korsan sistem kurdurur.Bizim gibi teknik servis kazanır o parayı o kadar :D şuanki müşterilerimin çoğu(bireyseller) içerisinden 32bit home çıkan laptoplarına 64 bit ultimate kurdruyor tabiki korsan :)
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ToisAndro 7 yıl
Ubuntu tamamen boş bir sistem. Bu nedenle bunu alıp, lisanslı windows'unuzu buna da kurarsınız olur biter.
Korsan kullanmak isteyen tabiki bunu alır. Çünkü lisanslı windows'u almamış olur. Ama benim gibi elinde lisanslı sistemi olan varsa onu bilemem.
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swordfish666 7 yıl
umutarslan.com
korsan kullanmak isteyenler için mükemmel bir seçim

korsan kullanmak iste----ME----yenler için iyi bir seçim.
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umutarslan.com 7 yıl
korsan kullanmak isteyenler için mükemmel bir seçim :D
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