Asus, Eee PC 1215P'nin Ubuntu işletim sistemli versiyonunu duyurdu

Dizüstü bilgisayar üretimi konusunda uzman firmalardan Asus, EEE PC 1215P'nin Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemini kullanan versiyonunu duyurdu.

Avrupa'da 279 Euro'dan ön siparişi alınan EEE PC 1215P'nin, Windows işletim sistemli versiyona göre 40 Euro daha ucuz olduğu belirtiliyor.

Atom N570 işlemci, Intel GMA 3150 grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM desteğini arkasına alan model, 320 GB kapasiteli 5400 RPM sabit disk, 12.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı ekran (400:1 kontrast oranı, 22 ms), Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, VGA web kamera, 3 x USB 2.0 portu, D-Sub bağlantısı, kart okuyucu ve 6 hücreli bataryayla geliyor.



http://news.softpedia.com/news/Asus-Introduces-Cheaper-Ubuntu-Powered-Eee-PC-1215P-Netbook-in-Europe-211512.shtml