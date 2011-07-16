Asus, Eee PC 1215P'nin Ubuntu işletim sistemli versiyonunu duyurdu

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Dizüstü bilgisayar üretimi konusunda uzman firmalardan Asus, EEE PC 1215P'nin Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemini kullanan versiyonunu duyurdu.
Avrupa'da 279 Euro'dan ön siparişi alınan EEE PC 1215P'nin, Windows işletim sistemli versiyona göre 40 Euro daha ucuz olduğu belirtiliyor.
Atom N570 işlemci, Intel GMA 3150 grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM desteğini arkasına alan model, 320 GB kapasiteli 5400 RPM sabit disk, 12.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı ekran (400:1 kontrast oranı, 22 ms), Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, VGA web kamera, 3 x USB 2.0 portu, D-Sub bağlantısı, kart okuyucu ve 6 hücreli bataryayla geliyor.
http://news.softpedia.com/news/Asus-Introduces-Cheaper-Ubuntu-Powered-Eee-PC-1215P-Netbook-in-Europe-211512.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haklısın.burada satılsa millet magazada görse ucuz diye bunu alır.sonra der işte biz korsan kurarız :D bi bakar dvd sürücü yok yada işten anlamıyor.gider 30lira servislere verir korsan sistem kurdurur.Bizim gibi teknik servis kazanır o parayı o kadar :D şuanki müşterilerimin çoğu(bireyseller) içerisinden 32bit home çıkan laptoplarına 64 bit ultimate kurdruyor tabiki korsan :)
Korsan kullanmak isteyen tabiki bunu alır. Çünkü lisanslı windows'u almamış olur. Ama benim gibi elinde lisanslı sistemi olan varsa onu bilemem.
korsan kullanmak iste----ME----yenler için iyi bir seçim.