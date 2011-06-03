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Asus Eee Pad Transformer'ın Türkiye satış fiyatları resmiyet kazandı

7 yıl
61,4b
1
45
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee Pad Transformer'ın Türkiye satış fiyatları resmiyet kazandı
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Asus'un yurt dışında yoğun ilgi gören tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer ülkemizde satışa sunuluyor. Android 3.0 işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Eee Pad Transformer, iki farklı kapasite ve dört farklı paket seçeneği ile 10 Haziran'da raflardaki yerini almış olacak.

10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan Eee Pad Transformer'da aynı iPad'de olduğu gibi IPS panel kullanılıyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan Tegra 2 yongada sistem platformuyla yüksek performans vaad eden tablet bilgisayarın bellek kapasitesi ise 1GB.

Dokulu arka kapak tasarım gibi hareket halinde kullanıma katkı yapan özel tasarım detaylarına yer verilen Eee Pad Transformer, benzerlerinden farklı olarak özel bir klavye ile alınabilecek. Aynı zamanda istasyon olarak kullanılabilen ve dahili pile sahip olan bu klavye ile netbook'a dönüşen sistemin pil ömrü de 16 saate kadar çıkabiliyor.

Standart olarak Android 3.0 işletim sistemiyle geliyor olmasına karşın 3.1 güncellemesi de hazır olan Eee Pad Transformer üzerinde iki adet kamera bulunuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak GTalk gibi uygulamalar üzerinden görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera cihazın önündeki yerini almış.

Standart ağırlığı 680 gram olan Eee Pad Transformer'da ışık sensörü jiroskop, pozisyon sensörü ve pusula gibi detaylara da yer veriliyor. Standart Google uygulamalarına ek olarak Asus'a özgü bazı yazılımlara da yer verilen Eee Pad Transformer ülkemize ilk etapta sınırlı sayıda giriş yapacak ve fiyatları 549$ + KDV ile 749$ + KDV arasında olacak.

Editörün Notu: Asus Eee Pad Transformer'ın sınırlı sayıda gelecek olması Türkiye'ye özgü bir durum değil. Japonya'daki depreme bağlı olarak ortaya çıkan komponent sıkıntısı üretim hacmine etki etmiş durumda. Buna rağmen Asus Türkiye, bu bölgedeki en yüksek kotanın Türkiye pazarına verildiğini söylüyor.

Asus Eee Pad Transformer'ın Türkiye satış fiyatları resmiyet kazandı
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
türkiyede piskolojik değer bintl dir.üstü fiyatta oldumu "ohoo 1 milyar daha katar kare farlı hacı murat alırım" gibi laflar ortaya çıkıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar sizin tuzunuz kuru da ondan iyi fiyat diyorsunuz hala 2011 türkiyesinde şurda şukadar burda da bu kadar diyoruz neden bizm ülkemizde de heryerdeki gibi aynı fiyat olmuyor
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catastrop 7 yıl
Biraz araştırdım, sadece transformera has bir şey değilmiş bu. Aynı sorun xoom ve iconia honeycomb tabletlerde de olmuş. Sorun uzun süren uyku sonrası dokunmatik ekran sürücüsünün yeniden yüklenmemesinden kaynaklanıyormuş. İşletim sistemiyle ilgili bir hata galiba. Ayrıca dock ünitesi olanlar daha kolay çözebiliyorlamış bu sorunu.
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smart1978 7 yıl
Of ya.. Android e has sorun gibi...Evet diğer tabletlerde de aynı sorun var... Bakalım Android 3.1.1 gibi acil bir güncellemede çözmeliler...

Anladığım kadarıyla olay yazılımsal problem donanımsal olması düşük bir ihtimal çünkü diğer marka tabletlerde de aynı sorun var... Verilen adrestekilere baktım... Asus kendi çapında bir çözüm şuan itibariyle üretememiş... Google umarım farkında olurda kısa sürede çözüm üretir...


Bekleyip göreceğiz...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadasları uyarmak isterim fiat uygun cunku haziranda cıkan seride 3g yok.3g li seri temmuz sonu agustos bası diyorlar.3g olmayan tablet netbook ne işe yarar.bence bekleyin
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kingofnothings 7 yıl
1000 tl ye
Asus mu
ipad mi alırsınız
ya da hangisi satar sizce
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyat anormal pahalı. 3G si olmayan bir cihaza klavyesi var diye neden bu kadar para verelim. Klavye istesem, gider yarı fiyatına daha da performanslı olan netbook alırım. IPAD bile daha ucuza geliyor karşılaştırınca. Saçma sapan bir cihaz olmuş bu....
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smart1978 7 yıl
Gsm ozellikli olanlari ne zaman akil edecekler?!...
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DH Misafiri 7 yıl
Tethering le olmuyor bu işler, telefon çalıyor internetiniz kesiliyor. Yapılan iş yarım kalabiliyor...
Cihaz çok güzel ama 3G si olmayan cihaza bu para verilmez.
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DH Misafiri 7 yıl
GENÇLER ACELE ETMEYİN BUNLAR NETBOOKLARIN İLK VERSİYONLARINDAN FARKSIZ AMD FUSION İŞLEMCİLİ VE WİNDOWS 8 Lİ VERSİYONLARI ÇIKMADAN ALMAK HATA OLUR. Bİ DE TASARIMLARINI BİRAZ DAHA GELİŞTİRRİLER. O ZAMAN ALINIR...:)
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Erasmus78 7 yıl
Yahu şimdi o fiyatlara KDV dahil mi? Ben tam anlamadım. Dahilse çok iyi duruyor fiyatlar.
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sirneo 7 yıl

Erasmus78

Yahu şimdi o fiyatlara KDV dahil mi? Ben tam anlamadım. Dahilse çok iyi duruyor fiyatlar.


Fiyatlara KDV dahil değil; 16gb olan model, dock hariç; 647,82$.
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mugurgok 7 yıl
Bu tarz aletlerin GPS'li versiyonu var mı? İstanbul trafiğinde çok kayboluyorumda :D. Büyük ekranlı falan süper olurdu :D
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