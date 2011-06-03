Asus Eee Pad Transformer'ın Türkiye satış fiyatları resmiyet kazandı

Asus'un yurt dışında yoğun ilgi gören tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer ülkemizde satışa sunuluyor. Android 3.0 işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Eee Pad Transformer, iki farklı kapasite ve dört farklı paket seçeneği ile 10 Haziran'da raflardaki yerini almış olacak.

10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan Eee Pad Transformer'da aynı iPad'de olduğu gibi IPS panel kullanılıyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan Tegra 2 yongada sistem platformuyla yüksek performans vaad eden tablet bilgisayarın bellek kapasitesi ise 1GB.

Dokulu arka kapak tasarım gibi hareket halinde kullanıma katkı yapan özel tasarım detaylarına yer verilen Eee Pad Transformer, benzerlerinden farklı olarak özel bir klavye ile alınabilecek. Aynı zamanda istasyon olarak kullanılabilen ve dahili pile sahip olan bu klavye ile netbook'a dönüşen sistemin pil ömrü de 16 saate kadar çıkabiliyor.

Standart olarak Android 3.0 işletim sistemiyle geliyor olmasına karşın 3.1 güncellemesi de hazır olan Eee Pad Transformer üzerinde iki adet kamera bulunuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak GTalk gibi uygulamalar üzerinden görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera cihazın önündeki yerini almış.

Standart ağırlığı 680 gram olan Eee Pad Transformer'da ışık sensörü jiroskop, pozisyon sensörü ve pusula gibi detaylara da yer veriliyor. Standart Google uygulamalarına ek olarak Asus'a özgü bazı yazılımlara da yer verilen Eee Pad Transformer ülkemize ilk etapta sınırlı sayıda giriş yapacak ve fiyatları 549$ + KDV ile 749$ + KDV arasında olacak.

Editörün Notu: Asus Eee Pad Transformer'ın sınırlı sayıda gelecek olması Türkiye'ye özgü bir durum değil. Japonya'daki depreme bağlı olarak ortaya çıkan komponent sıkıntısı üretim hacmine etki etmiş durumda. Buna rağmen Asus Türkiye, bu bölgedeki en yüksek kotanın Türkiye pazarına verildiğini söylüyor.