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Asus FonePad, 180 pound seviyesinden İngiltere'de satışa çıkıyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus FonePad, 180 pound seviyesinden İngiltere'de satışa çıkıyor

Asus'un MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı telefon özellikli FonePad tabletinin Avrupa'da satışa çıkacağını açıklamıştı. Firma dün ürünün çıkış detaylarını duyurdu.

7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran sunan FonePad, Intel'in Clover Trail tabanlı Atom Z2420 işlemcisine yer veriyor. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 3G, 340gr ağırlık, 10.4mm kalınlık, donanım hızlandırmalı Full HD video oynatma, 9 saate varan kullanım süresi, gürültüyü azaltıcı mikrofon, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 5GB bulut depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Model Avrupa'ya ilk olarak İngiltere'den girecek. 26 Nisan'da satışa çıkacak FonePad 180 pound ~500TL fiyat etiketine sahip. Önümüzdeki aylarda ise modelin diğer Avrupa ülkelerine de dağıtılması bekleniyor.

http://uk.asus.com/Tablet/Fonepad/ASUS_Fonepad/#overview Yorum Yaz
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beynini.delerim 5 yıl
bu cihaz teknosada satışa çıkmış. kdv dahil 700 tl.

teknosa.com/...

Ağırlık (kg) 340 gr.
BELLEK 8 GB
Bellek (MB) DDR 1 GB RAM
Bluetooth Var
Boyut 196,6 x 120,1 x 10,4 mm.
Ekran Boyutu 7"
Ekran Çözünürlüğü 1280 x 800 Piksel
Garanti Süresi (yıl) 2
Güç 4270 mAh
İşlemci Intel Atom Z2420
İşlemci Hızı (GHz) 1,2 GHz
İşletim Sistemi Android 4,1 Jelly Bean
MODEL FONEPAD ME371MG-1B011A
Max Bellek (GB) 32 GB' a Kadar
Wireless Var
3G Var (3G İle Telefon Görüşmesi)
GPS Var
Kamera Var
Kamera Çözünürlüğü 3 MP
4G Yok
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arias 5 yıl
bende çocuğa alacağım da . sanırım bu çok kalite kalır :) zaten bu özellikteki bir tablete 700 lira normal. çocuk için daha ucuz bir model olsa daha mantıklı olur sanırım.
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DH Misafiri 5 yıl
:D aynen yaaa bim arkadaş daha gelmeden reklamını atmış :D helal olsun dedim Bim MeMOPad :D fb/trgyvzr
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Pulstar 6 yıl
1080p Full HD video oynatması farklı, Full HD görüntü vermesi farklı.

1280x720 çözünürlükteki bir cihaz nasıl 1920x1080 görüntü verecek? Yine alacağınız 1280x720 olur.
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OverClocK1ng 6 yıl
JohnLord
1280x720 pixelde mi full hd oynatacakmış ?

Sanırım siz FullHD oynatmayı şu 150 liralık tabletlerde denediniz ve oynatmayınca da
"Demek ki FullHd çözünürlük olmayan ekranlarda FullHD oynatılmıyor" diye düşündünüz...
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JohnLord 6 yıl
Hayır alakası yok sizinle bu aletler hakkında tartışmaya girmek istemiyorum ha istesem de siz eziliceksiniz :) emin olabilirsiniz ciğerlerini biliyorum bu tarz cihazların oynatıpla oynatmamak veya donanımın grafik biriminin yeterliliği veya yetersizliği konusunu diyorum ben

1280 x 720 ekran da 1920x1080p/i film oynatsa ne olur oynatmasa ne olur ondan bahsediyorum, sizin verdiğiniz örneğe bakarsak zaten htc desire x de full hd film oynatabiliyor desire c de oynatıyor xperia u da xperia solo da benim bahsettiğim oynatsa ne olur oynatmasa ne olur
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Salona 6 yıl
Telefondan girdiğim için olabilir ama kare gibi görünüyor?
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crossmatch 6 yıl
Kullandığı işlemci nasıl acaba?
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JohnLord 6 yıl
1280x720 pixelde mi full hd oynatacakmış ?
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Video Tapes 6 yıl JohnLord
JohnLord

1280x720 pixelde mi full hd oynatacakmış ?




Yanıtla +1
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foz54 6 yıl JohnLord
JohnLord
1280x720 pixelde mi full hd oynatacakmış ?

Nesi garip geldi?

En az 2 yıldır telefonlar full hd video oynatacak güçte cpu ile geliyor mesela s2 480*800 ekranıyla 1080p çekiyor ve oynatıyor
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Be All My Sins Remembered 6 yıl JohnLord
JohnLord

1280x720 pixelde mi full hd oynatacakmış ?

Hocam naptın sen ya
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tekin-71 6 yıl
Bugün bimde Asus Memopad satılıyordu 299 TL ye
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