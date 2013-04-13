Asus FonePad, 180 pound seviyesinden İngiltere'de satışa çıkıyor

Haber Editörü
Asus'un MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı telefon özellikli FonePad tabletinin Avrupa'da satışa çıkacağını açıklamıştı. Firma dün ürünün çıkış detaylarını duyurdu.
7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran sunan FonePad, Intel'in Clover Trail tabanlı Atom Z2420 işlemcisine yer veriyor. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 3G, 340gr ağırlık, 10.4mm kalınlık, donanım hızlandırmalı Full HD video oynatma, 9 saate varan kullanım süresi, gürültüyü azaltıcı mikrofon, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 5GB bulut depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Model Avrupa'ya ilk olarak İngiltere'den girecek. 26 Nisan'da satışa çıkacak FonePad 180 pound ~500TL fiyat etiketine sahip. Önümüzdeki aylarda ise modelin diğer Avrupa ülkelerine de dağıtılması bekleniyor.
http://uk.asus.com/Tablet/Fonepad/ASUS_Fonepad/#overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
teknosa.com/...
Ağırlık (kg) 340 gr.
BELLEK 8 GB
Bellek (MB) DDR 1 GB RAM
Bluetooth Var
Boyut 196,6 x 120,1 x 10,4 mm.
Ekran Boyutu 7"
Ekran Çözünürlüğü 1280 x 800 Piksel
Garanti Süresi (yıl) 2
Güç 4270 mAh
İşlemci Intel Atom Z2420
İşlemci Hızı (GHz) 1,2 GHz
İşletim Sistemi Android 4,1 Jelly Bean
MODEL FONEPAD ME371MG-1B011A
Max Bellek (GB) 32 GB' a Kadar
Wireless Var
3G Var (3G İle Telefon Görüşmesi)
GPS Var
Kamera Var
Kamera Çözünürlüğü 3 MP
4G Yok
1280x720 çözünürlükteki bir cihaz nasıl 1920x1080 görüntü verecek? Yine alacağınız 1280x720 olur.
Sanırım siz FullHD oynatmayı şu 150 liralık tabletlerde denediniz ve oynatmayınca da
"Demek ki FullHd çözünürlük olmayan ekranlarda FullHD oynatılmıyor" diye düşündünüz...
1280 x 720 ekran da 1920x1080p/i film oynatsa ne olur oynatmasa ne olur ondan bahsediyorum, sizin verdiğiniz örneğe bakarsak zaten htc desire x de full hd film oynatabiliyor desire c de oynatıyor xperia u da xperia solo da benim bahsettiğim oynatsa ne olur oynatmasa ne olur
Nesi garip geldi?
En az 2 yıldır telefonlar full hd video oynatacak güçte cpu ile geliyor mesela s2 480*800 ekranıyla 1080p çekiyor ve oynatıyor
Hocam naptın sen ya