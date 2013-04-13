Asus FonePad, 180 pound seviyesinden İngiltere'de satışa çıkıyor





Asus'un MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı telefon özellikli FonePad tabletinin Avrupa'da satışa çıkacağını açıklamıştı. Firma dün ürünün çıkış detaylarını duyurdu.





7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran sunan FonePad, Intel'in Clover Trail tabanlı Atom Z2420 işlemcisine yer veriyor. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 3G, 340gr ağırlık, 10.4mm kalınlık, donanım hızlandırmalı Full HD video oynatma, 9 saate varan kullanım süresi, gürültüyü azaltıcı mikrofon, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 5GB bulut depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Model Avrupa'ya ilk olarak İngiltere'den girecek. 26 Nisan'da satışa çıkacak FonePad 180 pound ~500TL fiyat etiketine sahip. Önümüzdeki aylarda ise modelin diğer Avrupa ülkelerine de dağıtılması bekleniyor.

http://uk.asus.com/Tablet/Fonepad/ASUS_Fonepad/#overview