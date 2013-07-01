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Asus, Maximus VI Extreme anakart kullanılarak üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma videosu yayınladı

5 yıl
1,1b
1
31
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, Maximus VI Extreme anakart kullanılarak üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma videosu yayınladı
Donanım dünyasının önemli isimlerinden Asus, yakın zamanda detaylarını açıkladığı Haswell tabanlı Maximus VI Extreme anakart kullanılarak üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma videosu yayınladı.
Resmi olarak Asus tarafından yayınlanan video içerisinde, aşağıda yer alan parçalar ile üst seviye bir oyun bilgisayarının nasıl oluşturulacağı ya da toplanacağı adım adım gözler önüne seriliyor. 
Donanımlar: 
  • ROG Maximus VI Extreme anakart
  • Intel Core i7 4770K işlemci
  • 3x ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II ekran kartı
  • Corsair Dominator Platinum 32GB 2133MHz DDR3 ram
  • Cooler Master M2 Silent Pro 1500W güç kaynağı
  • Cooler Master Seidon 240M soğutma sistemi
  • 2x Corsair Neutron 240GB SSD depolama birimi
  • Cooler Master Cosmos II kasa
Kullanılan donanımlar hakkında bilgilerin de verildiği videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.pclaunches.com/computers/asus-guide-to-build-the-ultimate-gaming-pc-using-maximus-vi-extreme-motherboard.php Yorum Yaz
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Schevko 5 yıl en beğenilen
Bence üst seviye değil de "Üst seviyede"kilerin oyuncu bilgisayarı olmuş. Toplam maliyeti çıkarmaya gönlüm elvermedi...

Edit: İmla.
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xxbymanxx 5 yıl
Ayıp ayıp oruçlunun önünde yemek yemek gibi bir şey oldu.
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Nokia Specialist 5 yıl
Erdi abiden de boyle pc ler bekliyoruz ama nerdeee anca tek 7990
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dreamblue35 5 yıl
IhtiyarDelikanli
Sadece kasa piyasada 1000TL

+ boş ağırlığı 25 kg
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IRyujin 5 yıl
Anlamsızca heyecanlandım ben :/
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jackrebel 5 yıl
Maximus VI Extreme anakart kullanılarak üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma

arkadaşlar birde buna bakın lütfen üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma bence böyle olur Aventum II

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ultimate Level 4 ($9,500):
- Corsair 900D
- Intel Core i7 3970X CPU
- 16GB 1866MHz Memory
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- 240GB Corsair Neutron GTX SSD
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- 1200W Corsair AX1200i PSU
- Blu-Ray Player/DVD Writer
- Microsoft Windows 7


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dockhanger 5 yıl
kartlar paralar derken oyunu kuruyorsun hayal kırıklıkları sonra geliyor hack cheaters
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DH Misafiri 5 yıl
Üst seviye bilgisayarı bizde hazırlarız sen paradan haber ver
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ceycey11 5 yıl
sistem kaça toplanıyor hesaplayan oldu mu?
o kadar toplamışlar bide açıp benchmark yapsalarda koyalarmış iyiymiş.
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
Sadece kasa piyasada 1000TL
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lordindarkness 5 yıl
DemirAtlı
Bayatladı artık bu numaralar. Kalite herzaman en pahalısı demek değildir

Afedersiniz sorabilir miyim kalite ne demektir? Açıkçası ben 200TL'ye satılan bir ürünün 2000TL'ye satılan bir üründen kaliteli olduğunu görmedim(Uçuk kaçık mücevher kaplamalar hariç). Kapitalist sistemde F/P orantılıdır yoksa yedirmezler piyasayı kimseye.
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DemirAtlı 5 yıl
Bayatladı artık bu numaralar. Kalite herzaman en pahalısı demek değildir
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turkprince 5 yıl
kasanında maşallahı var tank gibi kasa mübarek
1 Yanıt Yanıtla
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Statistik 5 yıl turkprince
turkprince
kasanında maşallahı var tank gibi kasa mübarek


Bu kasaya tank gibi diyorsan, haf-Xe ne diyeceksin merak ediyorum :)
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