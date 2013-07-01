Asus, Maximus VI Extreme anakart kullanılarak üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma videosu yayınladı

Resmi olarak Asus tarafından yayınlanan video içerisinde, aşağıda yer alan parçalar ile üst seviye bir oyun bilgisayarının nasıl oluşturulacağı ya da toplanacağı adım adım gözler önüne seriliyor.

Donanımlar:

ROG Maximus VI Extreme anakart

Intel Core i7 4770K işlemci

3x ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II ekran kartı

Corsair Dominator Platinum 32GB 2133MHz DDR3 ram

Cooler Master M2 Silent Pro 1500W güç kaynağı

Cooler Master Seidon 240M soğutma sistemi

2x Corsair Neutron 240GB SSD depolama birimi

Cooler Master Cosmos II kasa

Kullanılan donanımlar hakkında bilgilerin de verildiği videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pclaunches.com/computers/asus-guide-to-build-the-ultimate-gaming-pc-using-maximus-vi-extreme-motherboard.php