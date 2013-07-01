Asus, Maximus VI Extreme anakart kullanılarak üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma videosu yayınladı

Haber Editörü
Donanım dünyasının önemli isimlerinden Asus, yakın zamanda detaylarını açıkladığı Haswell tabanlı Maximus VI Extreme anakart kullanılarak üst seviye oyun bilgisayarı oluşturma videosu yayınladı.
Resmi olarak Asus tarafından yayınlanan video içerisinde, aşağıda yer alan parçalar ile üst seviye bir oyun bilgisayarının nasıl oluşturulacağı ya da toplanacağı adım adım gözler önüne seriliyor.
Donanımlar:
- ROG Maximus VI Extreme anakart
- Intel Core i7 4770K işlemci
- 3x ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II ekran kartı
- Corsair Dominator Platinum 32GB 2133MHz DDR3 ram
- Cooler Master M2 Silent Pro 1500W güç kaynağı
- Cooler Master Seidon 240M soğutma sistemi
- 2x Corsair Neutron 240GB SSD depolama birimi
- Cooler Master Cosmos II kasa
Kullanılan donanımlar hakkında bilgilerin de verildiği videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.pclaunches.com/computers/asus-guide-to-build-the-ultimate-gaming-pc-using-maximus-vi-extreme-motherboard.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit: İmla.