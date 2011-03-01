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Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin en yeni üyesi; Rampage III Black Edition

8 yıl
26,7b
1
77
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin en yeni üyesi; Rampage III Black Edition
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Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı G1 serisi X58 çipsetli anakartlara Asus'dan yanıt gecikmedi. Firma ilk detaylarını CES 2011 döneminde açıkladığı Rampage III Black Edition isimli yeni anakartını, CeBIT 2011 Fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunuyor. Hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekici bir çözüm olan ve hız aşırtmacılar başta olmak üzere en yüksek performansı hedefleyenler için hazırlandığı belirtilen anakart, Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor ve Core i7-900 serisi işlemcilere destek sunuyor.

Republic of Gamers serisinin bir parçası olan yeni anakart, adından da anlaşılabileceği üzere siyah ağırlıklı bir tasarıma sahip. LGA1366 formundaki işlemcilerle kullanılabilen anakart, Intel'in en yeni ve en güçlü işlemci modeli olan Core i7-990X'e de destek sunuyor. Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde, slotların özenle konumlandırıldığını zira her slot tasarında çift slot ekran kartı kullanımını mümkün kılacak yeterlilikte boşluk bırakıldığını görüyoruz. AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojileri için gerekli alt yapıyı sunan anakart, üzerinde yer alan altı adet DIMM slotuyla 48GB'a kadar üç kanal bellek desteği de getiriyor.

Asus Rampage III Black Edition için üzerine durulabilecek önemli detaylardan bir diğeri de OC ZONE özelliği. Donanımsal özellikten ziyade bir tasarım anlayışını yansıran OC ZONE ile Asus, anakartın üzerindeki fiziksel hız aşırtma özelliklerini genel olarak tek bir bölgede toplamayı uygun görmüş. Kart üstü kontrol butonları, donanımsal voltaj okuma noktaları ve diğer detayların, bellek slotlarının hemen arka tarafında konumlandırıldığı anakart, ROG iDirect özelliği ile kullanıcılara, iPad ve iPhone kullanarka sistem özelliklerini değiştirme olanağı da tanıyor. Asus Rampage III Black Edition'ın en güçlü yanlarından biri de, beraberinde gelen Thunderbolt kartı. Bu kart gelişmiş ses ve ağ özelliklerini bir yapıda sunuyor. Asus'un Xonar ses kontrolcüsüne ve Bigfoot firmasının Killer E2100 ağ kontrolcüsüne sahip olan anakart, oyunculara gelişmiş ses ve ağ deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Bluetooth 3.0 teknolojisini destekleyen ve kablosuz internet erişimi için WiFi adaptörüne de sahip olan Asus Rampage III Black Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin en yeni üyesi; Rampage III Black Edition
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Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin en yeni üyesi; Rampage III Black Edition
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Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin en yeni üyesi; Rampage III Black Edition
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DH Misafiri 7 yıl
Bir anakarta bu kadar para verilmez.onun yerine ekran kartını felan yenilersin.Bu arada başlıktaki cumhuriye kelimesi ne anlama geliyor
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ALBAY 7 yıl
Bir ramlere bir de anakartlara verilen paraya yanarım hep para tuzağı.
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@wise 7 yıl

666

Bir ramlere bir de anakartlara verilen paraya yanarım hep para tuzağı.


mesela, adam hayatı boyunca asla 2 ekran kartı takmaz. Ama, bakıyorsun., Bir sürü anakart da 2 pci exp var. Bu da hali ile ek masraf. Artı bir de gereksiz ram destekleri var. yok 32gb yok 64gb. Ben daha 8gb ram tek slota takan görmedim. 4xslot var ve 32gb ram desteği var. E 8gb ram gören varmı tek modül.. Ben bulamadım. Ayrıca 32gb ramı kullanacak kadar kendini kaybeden varmı ne gerek var.

ayrıca. 4gb 100 tl dersek 800tl rama para sayacak kadar kendisini kaybeden var mı ki,

Yok bluetooth, wifi yok attu yok çöptü bir sürü gereksiz ek özellik. Sanki kullanılacak. Yada kaç defa ihtiyacın olacak. Masraf masraf masraf.


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righteous 8 yıl
Oyun oynayan lar için iyi bir kart değil midir? hele benim gibi 5-6 hatta 7 sene de bir sistem değiştiren biri için bu M.board bana çok daha uzun süre gitmez mi? sonuçta oyun ve film için alacağım.
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ghost recon advanced 8 yıl
500 ile 600 tl arasında satılır
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milyondabir 8 yıl
x4 girisine sahip kartlar acaba PCIe x16 takınca calısırmı bu karda x4 giris koymamıslar.onun harici gigabyte guzel ama bu daha iyi özeliklerde yok satar eminim benimde bekledigim board bu suan
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artenis 8 yıl
HON : rampeeeyyçç
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Lusi 8 yıl
Anakart çok önemli, pahalı bir anakart yıllarca idare ediyor ama aynısını ekran kartı için söyleyemeyiz...
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#Gakko_ 8 yıl
Rampage III Extreme modelinde kalitesiz bi ısıl-ped kullanıldığını duyuyorduk kullanıcılardan. Umarım bu modelde de aynı uygulamaya gitmemiştir ASUS...
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DH Misafiri 8 yıl
Rampage extreme lerdeki ntorthbridge ısı sorununa bir güzelik düşünmemişlerse pek bi farkı olmaz normal editionlardan.
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Rastamans 8 yıl
dünyanın en iyi büyük ve en grafiği bol oyununu getir 16 gb ramdan fazlasına gerek yok
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theyapici 8 yıl
valla sonar monar ağ kartı felan bu board tr de 800 tl civarı olur bence
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murdocklawless 8 yıl
fiyatı 400-500 dolar arası olur bunun kesin. ayrıca sandy brigge'ler varken kim buna bu kadar para verir ki? x58 öldü artık, helvasını yiyebilirsiniz.
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VoLKaN ÇaHaN 8 yıl
murdocklawless

fiyatı 400-500 dolar arası olur bunun kesin. ayrıca sandy brigge'ler varken kim buna bu kadar para verir ki? x58 öldü artık, helvasını yiyebilirsiniz.


ben X58 öldü artık cümlesine katılmıyorum uzunca bir süre konuşulacak ve kullanılacak olduğunu düşünüyorum. Konuda bahsi geçen anakartı satın alan şahsın 1 yıl sonra X58 öldü zaten değiştireyim diyebileceğini düşünmüyorum. İyi bir işlemci ile kullanıldığında mevcut sandy bridge işlemcilerle alınabilecek performansın üst sınırlarını zorlayacaktır.

Anakartın tasarımı çok şık olmuş özellikleri de ona keza. Ama en dikkat çekici yanı benim için Thunderbolt diye isimlendirilen kart olmuş. Ayrıca satışa sunulursa oldukça ilgimi çekecek bir ürün. Hem kaliteli bir ses kartı hemde Killer E2100. Daha ne istenir ki
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