Asus Oyuncular Cumhuriyeti'nin en yeni üyesi; Rampage III Black Edition

Gigabyte'ın oyuncular için hazırladığı G1 serisi X58 çipsetli anakartlara Asus'dan yanıt gecikmedi. Firma ilk detaylarını CES 2011 döneminde açıkladığı Rampage III Black Edition isimli yeni anakartını, CeBIT 2011 Fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunuyor. Hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekici bir çözüm olan ve hız aşırtmacılar başta olmak üzere en yüksek performansı hedefleyenler için hazırlandığı belirtilen anakart, Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor ve Core i7-900 serisi işlemcilere destek sunuyor.

Republic of Gamers serisinin bir parçası olan yeni anakart, adından da anlaşılabileceği üzere siyah ağırlıklı bir tasarıma sahip. LGA1366 formundaki işlemcilerle kullanılabilen anakart, Intel'in en yeni ve en güçlü işlemci modeli olan Core i7-990X'e de destek sunuyor. Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde, slotların özenle konumlandırıldığını zira her slot tasarında çift slot ekran kartı kullanımını mümkün kılacak yeterlilikte boşluk bırakıldığını görüyoruz. AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojileri için gerekli alt yapıyı sunan anakart, üzerinde yer alan altı adet DIMM slotuyla 48GB'a kadar üç kanal bellek desteği de getiriyor.

Asus Rampage III Black Edition için üzerine durulabilecek önemli detaylardan bir diğeri de OC ZONE özelliği. Donanımsal özellikten ziyade bir tasarım anlayışını yansıran OC ZONE ile Asus, anakartın üzerindeki fiziksel hız aşırtma özelliklerini genel olarak tek bir bölgede toplamayı uygun görmüş. Kart üstü kontrol butonları, donanımsal voltaj okuma noktaları ve diğer detayların, bellek slotlarının hemen arka tarafında konumlandırıldığı anakart, ROG iDirect özelliği ile kullanıcılara, iPad ve iPhone kullanarka sistem özelliklerini değiştirme olanağı da tanıyor. Asus Rampage III Black Edition'ın en güçlü yanlarından biri de, beraberinde gelen Thunderbolt kartı. Bu kart gelişmiş ses ve ağ özelliklerini bir yapıda sunuyor. Asus'un Xonar ses kontrolcüsüne ve Bigfoot firmasının Killer E2100 ağ kontrolcüsüne sahip olan anakart, oyunculara gelişmiş ses ve ağ deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Bluetooth 3.0 teknolojisini destekleyen ve kablosuz internet erişimi için WiFi adaptörüne de sahip olan Asus Rampage III Black Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.