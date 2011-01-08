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Asus ROG serisi anakartlar için ağ ve ses işlemcisine sahip melez kart hazırladı: Thunderbolt

8 yıl
9,7b
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4
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ROG serisi anakartlar için ağ ve ses işlemcisine sahip melez kart hazırladı: Thunderbolt
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Daha önceki haberlerimizde Asus'un X58 çipsetli yeni anakartı Rampage III Black Edition'dan bahsetmiştik. Firmanın yüksek performans segmentinde, Gigabyte'ın G1-Killer serisine rakip olarak hazırladığı X58 çipsetli yeni anakartında, Bigfoot Network firmasının NPU yani özel ağ işlemcili harici kartına yer verdiğini görselleriyle birlikte ortaya koymuştuk.

Ancak elimize ulaşan bilgilere göre Asus, Rampage III Black Edition ile tanıtılan ve daha sonra çıkacak ROG serisi anakartlarda da sunulacak özel kartta, ağ işlemcisinden fazlasını sunacak gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre aynı kart üzerinde, ağ işlemcisinin yanı sıra ses işlemcisine de yer veriliyor yani firma iki farklı görevi tek bir kartta buluşturduğu melez bir çözüm sunuyor.

Asus rakibi Gigabyte ile aynı ağ işlemcisini kullanırken, ses konusunda farklılaşıyor ve kart üzerinde Xonar ses işlemcisine yer veriyor. Asus, Thunderbolt isimli melez uygulama kartına ek olarak ROG serisinin yeni üyeleriyle birlikte her ikisi de oyuncular için hazırlanan RT-N66U kablosuz yönlendirici ve aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ROG Vulcan oyuncu kulaklığı vermeyi de planlıyor.

Asus ROG serisi anakartlar için ağ ve ses işlemcisine sahip melez kart hazırladı: Thunderbolt
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vidoko 8 yıl
asus un en dikkatimi çeken yönü anakart dizynlarında elitlik ve görsel dizay çok hoşuma gidiyor.
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theyapici 8 yıl
asus kalitesi işte öyle uyduruk şarjör füze bilmem ne vermiyor adam helal.Asus anakartım var asusla tanışmamız %25 indirimler sayesinde olmuştu.
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vulcain 8 yıl
hoş olmuş fiyatlar fiyatlar fiyatlar alınabilir birşey olsa bari
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car_26 8 yıl
meydan savaşına hoşgeldiniz
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