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Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı

Asus’un oturma odasına konsol havası katmayı amaçladığı ROG GR8 mini bilgisayar serisi, tam boy GeForce GTX 1060 ekran kartı barındıran en güçlü üyesine kavuşuyor.
2 yıl
10,3b
1
5
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2017 fuarında Vivo mini bilgisayar serisine konsol görünümünde bir oyuncu versiyonu ekleyen Asus, kısa bir süre sonra ROG serisine de benzer bir model ekliyor. Asus ROG GR8 II, odanıza bir konsol havası katmayı amaçlıyor.

Konsol Görünümünde

Asus yeni modelinin dünyanın en küçük VR uyumlu bilgisayarı olduğunu belirtiyor. GR8 serisi zaten bir süredir oyuncu pazarında yer almaktaydı. Son nesilde firma çeşitli makyajlarla iç hacmi arttırmış ancak ekran kartı faktörü burada öne çıkıyor.

4 litre iç hacme sahip olan GR8 II modeline tam boy Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı grafik gücü sağlıyor. Firma özel bir soğutma sistemi ile oyuncuların keyfini yarıda kesmemeyi amaçlıyor. İşlemci tarafında Kaby Lake tabanlı Intel Core i7-7700/i5-7400 65W veya Skylake tabanlı Intel Core i7-6700/i5-6400 65W seçenekleri sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Razer’ın çalınan prototipleri açık arttırma sitesinde ortaya çıktı"

32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar HDD veya 512GB’a kadar SSD seçenekleri olan kasada WiFİ AC, BLuetooth 4.2, Intel Gb Ethernet bağlantıları mevcut. VR kaskları için iki adet de HDMI 2.0 portu bırakılmış. SupremeFX, Sonic Studio III, Sonic Radar III ve GameFirst IV teknolojilerinin eksik edilmediği sistem önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

 

http://www.guru3d.com/news-story/asus-republic-of-gamers-launches-gr8-ii-with-kaby-lake-and-gtx-1060.html Yorum Yaz
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
Asıl hali buymuş bu arada. Haber görselindeki eski versiyon...
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
Asıl hali buymuş bu arada. Haber görselindeki eski versiyon...
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IceRulez 2 yıl
ekrem71 tam boy demene gerek yok, nvidia 1000 serilerinde zaten taşınabilir ve masaüstü farkı ortadan kalkmıştı.
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Escapetolife 2 yıl
Bunu alacak kişi aynı zamanda sırt çantasına koyup taşımak isteyebilirki bu boyutu tercih etmiş olsun. Tabi bu keskin köşeleri çantaya yada cihazın kendine zarar vermeyecekse. Sırf gaming design görünümü olsun diye bu tasarımı yapanlar bir daha düşünmeli.
Gaming serisi tasarlama kılavuzu: Herhangi bir şeyi komple siyaha boya %5'lik kısmını kırmızı yap al sana gaming serisi.
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Ac1DBuRN 2 yıl
üzerine i5-i7+gtx1060/rx480+ takan herkes VR PC diye piyasaya çıkıyor, bir firmada ulen VR mı satılıyor doğru düzgün yanında bundle yapalım baride isminin hakkını versin demiyor. (Oculus ilk çıktığında 1-2 marka yaptı sonra noldu bilmiyorum)
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hector_1990 2 yıl
küçük güzel ama her şeyi belirleyen etken pahallı ürün
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