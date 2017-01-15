Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı

CES 2017 fuarında Vivo mini bilgisayar serisine konsol görünümünde bir oyuncu versiyonu ekleyen Asus, kısa bir süre sonra ROG serisine de benzer bir model ekliyor. Asus ROG GR8 II, odanıza bir konsol havası katmayı amaçlıyor.

Konsol Görünümünde

Asus yeni modelinin dünyanın en küçük VR uyumlu bilgisayarı olduğunu belirtiyor. GR8 serisi zaten bir süredir oyuncu pazarında yer almaktaydı. Son nesilde firma çeşitli makyajlarla iç hacmi arttırmış ancak ekran kartı faktörü burada öne çıkıyor.

4 litre iç hacme sahip olan GR8 II modeline tam boy Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı grafik gücü sağlıyor. Firma özel bir soğutma sistemi ile oyuncuların keyfini yarıda kesmemeyi amaçlıyor. İşlemci tarafında Kaby Lake tabanlı Intel Core i7-7700/i5-7400 65W veya Skylake tabanlı Intel Core i7-6700/i5-6400 65W seçenekleri sunuluyor.

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32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar HDD veya 512GB’a kadar SSD seçenekleri olan kasada WiFİ AC, BLuetooth 4.2, Intel Gb Ethernet bağlantıları mevcut. VR kaskları için iki adet de HDMI 2.0 portu bırakılmış. SupremeFX, Sonic Studio III, Sonic Radar III ve GameFirst IV teknolojilerinin eksik edilmediği sistem önümüzdeki aylarda piyasada olacak.