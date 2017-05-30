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Asus Rog Zephyrus ile dizüstülerde yeni bir soğutma anlayışı başlıyor

Computex 2017 fuarında en çok dikkat çeken firma şüphesiz Asus’tu. Evsahibi olmanın da avantajını kullanan Asus birbirinden iddialı pek çok ürünü görücüye çıkardı.
1 yıl
4,5b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok ince oyuncu dizüstü modellerinde soğutma çok önemli bir konu ve mühendislerin en verimli sistem için kafa patlatması gerekiyor. Asus’un Computex 2017 fuarında tanıttığı Rog Zephyr, bu açıdan bir devrim yapabilecek nitelikte.

Sadece 17.9mm kalınlığa sahip olan Asus Rog Zephyrus, Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı barındırıyor. Nvidia’nın Max-Q tasarımı sayesinde ince bir yapıya sahip olan bilgisayar, Asus mühendislerinin çalışması sonucunda yenilikçi bir soğutma sistemine sahip.

Soğutma devrimsel

Asus yeni bilgisayarı için geliştirdiği soğutma sistemine Active Aerodynamic System (AAS) adını vermiş. Kasanın hemen altında 6mm genişliğinde açıklı oluşturacak bir panel yerleştirilmiş. Ekranı ileriye doğru açmaya başladığınız zaman bu panel de aşağı doğru iniyor ve havalandırma boşlukları ortaya çıkıyor. Ayrıca dizüstü de bir miktar yükseliyor ve kullanım kolaylığı ortaya çıkıyor. Yine klavyenin üzerinden küçük deliklerden de hava akışı sağlanıyor. Dizüstünün kenar kısımlarından ise sıcak hava veriliyor.

Gelen bu havayı en verimli şekilde değerlendirebilmek için fanlarda da değişiklikler yapılmış. AeroAccelerator adındaki fanların pervaneleri yüzde 33 daha ince haline getirilmiş ve bu sayede her fana 71 pervane sığdırılmış. Bu sayede standart dizüstülerine göre 10 derece daha fazla soğutma yapılabiliyor.

Sistemde işlemci ve grafik birimi için ayrı fan, radyatör ve ısı borusu entegre edilmiş. Ayrıca iki yonga için iki tane daha ısı borusu atanmış ve soğutmayı ikisi arasında daha etkili paylaştırma amaçlanmış. Soğutma sistemi akıllı olarak takip ediliyor ve yoğun yüklere göre fanlar hızlanıp yavaşlıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus’tan Ryzen işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı"

Yenilikçi soğutma sisteminin haricinde tasarım da dikkat çekici. Alüminyum kasa içerisinde klavye de arka aydınlatmalı ve tuş takımı da unutulmamış. Yine bileşenlerin entegrasyonu nedeniyle klavyenin üst kısmında geniş bir boşluk oluşmuş.

Intel Core i7-7700HQ işlemciye kadar seçenek sunan modelde 24GB’a kadar DDR 2400 RAM bellek sunuluyor. 15.6 inçlik IPS panel Full HD çözünürlüğe sahip ve G-Sync desteği mevcut. NVMe SSD depolama ise 3500MB/s veri aktarım hızlarına çıkabiliyor. Yine Thunderbolt 3 desteği de mevcut. 2.24Kg ağırlığı olan Asus Rog Zephyrus için henüz bir fiyat belirtilmedi. 

 
Asus Rog Zephyrus ile dizüstülerde yeni bir soğutma anlayışı başlıyor
 

https://rog.asus.com/articles/g-series-gaming-laptops/the-rog-zehpyrus-gx501-brings-hardcore-gaming-to-ultra-slim-laptops/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hector_1990 1 yıl en beğenilen Morphinz
Morphinz

Tasarım çok hoşuma gitti. Özellikle klavye ve touchpad konumu çok güzel.
Touchpad'i neden sol tarafa yakın koyarlar bir türlü çözemedim..

solak insanlarda var biraz öyle düşün
MorphinzTasarım çok hoşuma gitti. Özellikle klavye ve touchpad konumu çok güzel.Touchpad'i neden sol tarafa yakın koyarlar bir tür...
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V4LKyR 1 yıl
15 bin TL'den az olmaz. (en üst konfigürasyonu)
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Grkwnxs 1 yıl
Şu laptop adaptörlerine de çözüm bulsalar iyi olacak hala çok ağır ve kalınlar. Laptopdan daha kalın adaptörle gezmek saçma geliyor.
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killnOd 1 yıl
Ozellikle 7nm islemci ve ekran kartlari ciktiginda dizustu bilgisayarlarin masaustune gore daha revacda olacagi yillar baslayabilir.
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Spider_hip 1 yıl
Hadi 7700'ü de böyle kurtardılar da ileride bu intelin çıkaracağı i9 ları nasıl laptoplara entegre edecekler merak ediyorum :) Yanından vantilatör ve ups hediyesiyle mi :D 165W :D
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HimoteK 1 yıl
çok iyi görünüyor ancak baya pahalı olur :/
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BigEng 1 yıl
Müthiş tasarım . Umarım seneye 1050ti segmentinde bir ekran kartı içeren bir laptopda by ttasarımı görürüz de alabileceğimiz seviyeye iner fiyatı.
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Kerim5100 1 yıl
Allahım yıllardır aradığım laptop. Ama muhtemel fiyatıyla aradığımızla kalacak gibi duruyor :'(
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Morphinz 1 yıl
Tasarım çok hoşuma gitti. Özellikle klavye ve touchpad konumu çok güzel.
Touchpad'i neden sol tarafa yakın koyarlar bir türlü çözemedim..
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hector_1990 1 yıl Morphinz
Morphinz

Tasarım çok hoşuma gitti. Özellikle klavye ve touchpad konumu çok güzel.
Touchpad'i neden sol tarafa yakın koyarlar bir türlü çözemedim..

solak insanlarda var biraz öyle düşün
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canguler917 1 yıl
çok pahalı olur.5 milim daha kalın yapınca fiyat en az 500 dolar azalırdı
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asus, asus rog zephyrus ve
4 etiket daha active aerodynamic system (aas) Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
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