Asus, Sandy Bridge işlemcili masaüstü oyuncu bilgisayarı hazırladı

Dizüstü bilgisayarlarından sonra masaüstü ürün gamını da güncellemeye başlayan Asus, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan yeni oyuncu bilgisayarı CG8350'yi duyurdu. Diğer pek çok oyuncu bilgisayarına göre daha sadece tasasrımlı, parlak Siyah kasaya sahip olan sistem, P67 çipsetli anakart üzerinde Core i7-2600 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı tercihinin GeForce GTX 460'tan yana yapıldığı sistemde, anakartın EPU (Enerji İşlem Ünitesi) teknolojisine sahip olduğu ve bu sayede sistemin yük durumuna göre enerji tasarrufu yapabildiği belirtiliyor. Farklı bellek ve disk seçenekleriyle alınabilecek CG8350'nin, USB 3.0 teknolojisine sahip olduğu ve çok formatlı kart okuyusu ile geliyor.

Hem tasarım hem de donanım özelliklerinden anlaşılabileceği üzere fiyat etiketinin yüksek meblağalara çıkması beklenmeyen Asus CG8350'nin çıkış tarihi ise açıklanmadı.