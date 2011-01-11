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Asus, Sandy Bridge işlemcili masaüstü oyuncu bilgisayarı hazırladı

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarlarından sonra masaüstü ürün gamını da güncellemeye başlayan Asus, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan yeni oyuncu bilgisayarı CG8350'yi duyurdu. Diğer pek çok oyuncu bilgisayarına göre daha sadece tasasrımlı, parlak Siyah kasaya sahip olan sistem, P67 çipsetli anakart üzerinde Core i7-2600 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı tercihinin GeForce GTX 460'tan yana yapıldığı sistemde, anakartın EPU (Enerji İşlem Ünitesi) teknolojisine sahip olduğu ve bu sayede sistemin yük durumuna göre enerji tasarrufu yapabildiği belirtiliyor. Farklı bellek ve disk seçenekleriyle alınabilecek CG8350'nin, USB 3.0 teknolojisine sahip olduğu ve çok formatlı kart okuyusu ile geliyor.

Hem tasarım hem de donanım özelliklerinden anlaşılabileceği üzere fiyat etiketinin yüksek meblağalara çıkması beklenmeyen Asus CG8350'nin çıkış tarihi ise açıklanmadı.


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sars 8 yıl
Asus olupta fiyatının uygun olması pek beklenecek bir durum değil aslında.
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peters 8 yıl
2000tl den aşağı vermezler ki o fiyata güzel bir sistem toplanır.mesela 2600k 68xx serisi ekran kartlı gibi.
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Rey Leon 8 yıl
İyi hoş güzelde parlak kasada çok leke oluyor çok iz kalıyor ve tam bilgi yok ram hdd psu ve fiyatı..
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devrimdoga 8 yıl
ekran kartını gtx 570 yada gtx 470 civarı yaparlarsa çok daha iyi olur, AMD cephesinden de ekran kartları eklemeliler..
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theyapici 8 yıl
ekran kartına bakılırsa giriş ve orta seviye gibi bir makine
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şoray uzun yolda 8 yıl
anakart ve işlemciye göre vga düşük kalmış.
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