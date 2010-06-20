Asus, USB 3.0 destekli yeni nettop sistemlerini satışa sunuyor

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Asus EeeBox EB1501U

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, USB 3.0 destekli yeni nettop modellerini Avrupa'da satışa sunuyor. EeeBox EB1501U ve EB1012U model isimlerini taşıyan kompakt boyutlu ve ince yapılı yeni netbook modellerine, Intel'in çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. Birinci nesil Nvidia ION platformu kapsamında Nvidia'nın GeForce 9400M entegre grafik yongasıyla gelen ve bu sayede hem HD video oynatan hem de 3D hızlandurma yeteneğine sahip olan sistemlerde 2GB bellek bulunuyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı yeni sistemlerde 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara da yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI portlarına sahip olan nettop sistemlerden EeeBox EB1012U modeli sadece bir adet USB 3.0 portuyla gelirken 379 Avro'luk etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor. Serinin üst modeli olan EB1501U ise iki adet USB 3.0 portu ve DVD yazıcı ile birlikte 429 Avro seviyesinden satışa girerken, iki sistem de iki yıllık garanti ile sunuluyor.

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Asus EeeBox EB1012U