Asus, Xonar U7'nin Echelon Edition isimli yeni versiyonunu tanıttı

Donanım sektörünün öncü isimlerinden Asus, geçtiğimiz Nisan ayında duyurduğu Xonar U7 ses kartının Echelon Edition isimli özel bir dış kaplamaya sahip yeni versiyonunu tanıttı.





Standart versiyon ile benzer olarak daha çok kulaklıklara özel olarak gelen ve askeri kamuflaj benzeri dış tasarım çizgisiyle oldukça ilgi çekici görünen Xonar U7 Echelon Edition, teknik olarak ise 114db SNR ses çıkışı sunabiliyor ve bilgisayar sistemleri ile ekstra güç ihtiyacı olmadan USB bağlantısı üzerinden haberleşebiliyor. Bünyesinde ses kontrolüne imkan sağlayan özel bir buton ve 2 x RCA, 3 x 3.5mm ve 1 adet S/PDIF koaksiyel çıkışları yer alan ses kartı, kullanıcılara 7.1 surround 192KHz 16/24-bit HD ses tecrübesi yaşatabiliyor ve ayrıca 10Hz-46kHz frekans tepki aralığı, Cirrus Logic CS4398 DAC dijital/analog çevirici, 32 -150 Ohm kulaklık amplifikatörü ve Dolby Home Theater v4 desteğiyle genel olarak iddialı bir alternatif oluşturuyor.





Asus Xonar U7 Echelon Edition 7.1 ses kartının resmi satış fiyatı ve tarihi şimdilik bilinmiyor.

http://www.guru3d.com/news_story/asus_xonar_u7_echelon_edition_7_1_usb_sound_card.html