Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Xonar U7'nin Echelon Edition isimli yeni versiyonunu tanıttı

5 yıl
7b
1
11
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus, Xonar U7'nin Echelon Edition isimli yeni versiyonunu tanıttı
Donanım sektörünün öncü isimlerinden Asus, geçtiğimiz Nisan ayında duyurduğu Xonar U7 ses kartının Echelon Edition isimli özel bir dış kaplamaya sahip yeni versiyonunu tanıttı.

Standart versiyon ile benzer olarak daha çok kulaklıklara özel olarak gelen ve askeri kamuflaj benzeri dış tasarım çizgisiyle oldukça ilgi çekici görünen Xonar U7 Echelon Edition, teknik olarak ise 114db SNR ses çıkışı sunabiliyor ve bilgisayar sistemleri ile ekstra güç ihtiyacı olmadan USB bağlantısı üzerinden haberleşebiliyor. Bünyesinde ses kontrolüne imkan sağlayan özel bir buton ve 2 x RCA, 3 x 3.5mm ve 1 adet S/PDIF koaksiyel çıkışları yer alan ses kartı, kullanıcılara 7.1 surround 192KHz 16/24-bit HD ses tecrübesi yaşatabiliyor ve ayrıca 10Hz-46kHz frekans tepki aralığı, Cirrus Logic CS4398 DAC dijital/analog çevirici, 32 -150 Ohm kulaklık amplifikatörü ve Dolby Home Theater v4 desteğiyle genel olarak iddialı bir alternatif oluşturuyor.

Asus Xonar U7 Echelon Edition 7.1 ses kartının resmi satış fiyatı ve tarihi şimdilik bilinmiyor.
 
Asus, Xonar U7'nin Echelon Edition isimli yeni versiyonunu tanıttı

http://www.guru3d.com/news_story/asus_xonar_u7_echelon_edition_7_1_usb_sound_card.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SuperSantorelli 5 yıl
Xonar Xense ile U7 mukayesesi durumun da hangisi alınabilirliğini korur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumbiGumbi 5 yıl
Mehmet..Akif
İsme bak, tam yahudi esintisi. Gülünçsun Asus.

İsim bana gayet mantıklı geldi bildiğim kadarıyla ABD merkezli dünyayı dinleyen (Kaba tabirle) echelon kurumunun adı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akstrev 5 yıl
İsme bak, tam yahudi esintisi. Gülünçsun Asus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vbalikci 5 yıl
Asus neden optik çıkışa destek vermiyor. Harika ses kartları yapıyorlar ama optik sadece 1 tanesinde vardı. Creativ'den kurtarırdı bizi..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armutcan 5 yıl vbalikci
vbalikci

Asus neden optik çıkışa destek vermiyor. Harika ses kartları yapıyorlar ama optik sadece 1 tanesinde vardı. Creativ'den kurtarırdı bizi..

spdif = optic giriş(ve/veya)çıkıştır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
jay jay justified
12 Angry Men Bilenler söyleyebilirmi ? creativ zxr den dahamı ıyı dahamı kötü, ileride ses kartı alıcam.
Kim kullandı ki bununla ilgili yorum yapsın?

Madem kullanmadın, post neden kasıyorsun ? kullananlara sordum ki zaten aylar önce çıkmış bu urunler. Bunun sadece görünüşü değişmiş standartıyla içi aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Eski xonar gibi kazık olmasın da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
Bilenler söyleyebilirmi ?
creativ zxr den dahamı ıyı dahamı kötü, ileride ses kartı alıcam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 5 yıl
Benim gözüme albenisi olan bir ürün gibi gelmedi açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetSomeRest 5 yıl
Echelon. bu isimle çok satar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6997 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, Ses Kartı ve asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "PS4 Gören Masum Köylü'nün" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim